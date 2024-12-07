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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Ракув - Мотор Люблин
Ракув - Мотор Люблин: обзор матча 07 декабря 2024
Ракув
07.12.2024, суббота, 22:15
Польша. Экстракласа, 18 тур
2 : 2
Завершен
Мотор Люблин
10'
В. Кочергин
90+4'
Ж. Карлос
32'
M. Kristián Bartoš
73'
С. Мраз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ракув - Мотор Люблин
90'
+16
Желтая карточка
B. Wolski
ГОЛ! 2:2!
Ж. Карлос
Пас отдал
П. Барат
90'
+4
Замена
М. Родин
️️️️
М. Рундич
90'
90'
Замена
C. Simon
️️️️
K. Caliskaner
89'
Замена
K. Wełniak
️️️️
С. Мраз
89'
Замена
R. Król
️️️️
С. Сампер
Замена
Й. Брюнес
️️️️
М. Амейо
80'
Замена
П. Барат
️️️️
Г. Берггрен
80'
77'
Замена
F. Wojcik
️️️️
P. Stolarski
73'
ГОЛ! 1:2!
С. Мраз
Пас отдал
С. Сампер
59'
Замена
M. Król
️️️️
M. Ndiaye
38'
Желтая карточка
С. Сампер
32'
ГОЛ! 1:1!
M. Kristián Bartoš
Пас отдал
K. Caliskaner
Замена
С. Сварнас
️️️️
Э. Отиено
18'
ГОЛ! 1:0!
В. Кочергин
Пас отдал
М. Амейо
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ракув
1
Каспер Треловски
ВР
26
Эрик Отиено
ЛЗ
24
Зоран Арсенич
(К)
ЦЗ
3
Милан Рундич
ЦЗ
20
Жеан Карлос
ЛВ
5
Густав Берггрен
ОП
10
Владислав Кочергин
ЦП
19
Майкл Амейо
АП
7
Фран Тудор
ПП
11
Иви
ПВ
31
Jesus Diaz
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Мотор Люблин
1
Kacper Rosa
ВР
39
Marek Kristián Bartoš
ЦЗ
18
Arkadiusz Najemski
ЦЗ
24
Filip Luberecki
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
68
Bartosz Wolski
ЦП
30
Mbaye Ndiaye
ЦП
90
Самуэль Мраз
ЦФ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
22
Kaan Caliskaner
ЦФ
77
Piotr Ceglarz
(К)
ЦФ
Главный тренер
Матеуш Столарски
Ракув
12
Душан Куцяк
ВР
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
80
Матей Родин
ЦЗ
8
Бен Ледерман
ЦП
88
Петер Барат
ЦП
7
Лазарос Лабру
ЦФ
9
Tomasz Walczak
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
11
Adriano
ЦФ
Мотор Люблин
45
Oskar Jez
ВР
17
Filip Wojcik
ЦЗ
47
Krystian Palacz
ЦЗ
21
Sebastian Rudol
ЦЗ
10
Rafał Król
ЦП
8
Christopher Simon
ЦП
26
Michał Król
ЦП
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
9
Kacper Wełniak
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Треловски
26
Отиено
3
Рундич
24
Арсенич
5
Берггрен
10
Кочергин
7
Тудор
20
Карлос
19
Амейо
11
Иви
31
3-1-2-4
1
39
18
24
16
Сампер
68
30
77
22
28
90
Мраз
26
Отиено
4
Сварнас
4
Сварнас
26
Отиено
3
Рундич
80
Родин
80
Родин
3
Рундич
5
Берггрен
88
Барат
88
Барат
5
Берггрен
19
Амейо
14
Брюнес
14
Брюнес
19
Амейо
28
17
17
28
16
Сампер
10
10
16
Сампер
22
8
8
22
30
26
26
30
90
Мраз
9
9
90
Мраз
Остались в запасе
Ракув
Мотор Люблин
12
Душан Куцяк
ВР
8
Бен Ледерман
ЦП
7
Лазарос Лабру
ЦФ
9
Tomasz Walczak
ЦФ
11
Adriano
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
45
Oskar Jez
ВР
47
Krystian Palacz
ЦЗ
21
Sebastian Rudol
ЦЗ
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
Главный тренер
Матеуш Столарски
Остались в запасе
12
Душан Куцяк
ВР
8
Бен Ледерман
ЦП
7
Лазарос Лабру
ЦФ
9
Tomasz Walczak
ЦФ
11
Adriano
ЦФ
Остались в запасе
45
Oskar Jez
ВР
47
Krystian Palacz
ЦЗ
21
Sebastian Rudol
ЦЗ
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Главный тренер
Матеуш Столарски
Статистика матча Ракув - Мотор Люблин
2
Всего ударов по воротам
25
10
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
10
1
Нарушения
5
15
Офсайды
0
1
Количество передач
605
344
Сейвы
1
7
Точность передач %
88
79
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
10
3
Удары из пределов штрафной
16
8
Удары из-за пределов штрафной
9
2
Матчи команд
Ракув
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 17 тур
Мотор Люблин
- : -
05.12.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Висла
1 : 1
28.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 15 тур
Вечиста
2 : 1
23.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 14 тур
Мотор Люблин
3 : 2
06.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Stefanski, Poland
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