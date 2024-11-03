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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Радомяк - Пяст
Радомяк - Пяст: обзор матча 03 ноября 2024
Радомяк
03.11.2024, воскресенье, 14:15
Польша. Экстракласа, 14 тур
1 : 1
Завершен
Пяст
45+1'
I. Drapinski (АГ)
61'
J. Czerwiński
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Радомяк - Пяст
88'
Желтая карточка
M. Muñoz
87'
Замена
F. Karbowy
️️️️
M. Chrapek
Замена
L.
️️️️
Пеглоу
80'
Замена
F. Ramos
️️️️
Б. Жордау
80'
75'
Замена
S. Mucha
️️️️
M. Szczepański
Замена
Вагнер
️️️️
J. Grzesik
70'
63'
Замена
Д. Кадзиор
️️️️
O. Lesniak
62'
Замена
Ф. Пясецки
️️️️
A. Katsantonis
61'
ГОЛ! 1:1!
J. Czerwiński
Желтая карточка
J. Grzesik
59'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
I. Drapinski
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Радомяк
1
Maciej Kikolski
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
29
Raphael Rossi
(К)
ЦЗ
23
Паулу Энрике
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
7
Пеглоу
ЛВ
10
Roberto Alves
ЦП
28
Michał Kaput
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
13
Jan Grzesik
ЦП
45
Leonardo Rocha
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Пяст
26
Франтишек Плах
ВР
11
Аркадиуш Пырка
ЦЗ
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
3
Igor Drapinski
ЦЗ
31
Oskar Lesniak
ЦП
30
Miłosz Szczepański
ЦП
6
Michał Chrapek
ЦП
20
Grzegorz Tomasiewicz
ЦП
10
A. Katsantonis
ЦФ
7
Мацей Росолек
ЦФ
4
Jakub Czerwiński
(К)
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Радомяк
44
Wiktor Koptas
ВР
14
Damian Jakubik
ЦЗ
27
Rafał Wolski
ЦП
88
Francisco Ramos
ЦП
20
Radosław Cielemęcki
ЦП
70
Вагнер
ПВ
99
Guilherme Zimovski
ЦФ
7
Capita
ЦФ
9
Leândro
ЦФ
Пяст
33
Karol Szymański
ВР
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
77
Szczepan Mucha
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
4-4-1-1
1
4
Маммадов
29
23
Энрике
24
Уаттара
10
6
Жордау
13
28
7
Пеглоу
45
3-4-3
26
Плах
11
Пырка
18
3
30
6
20
31
4
7
Росолек
10
6
Жордау
88
88
6
Жордау
13
70
Вагнер
70
Вагнер
13
7
Пеглоу
9
9
7
Пеглоу
31
92
Кадзиор
92
Кадзиор
31
6
17
17
6
30
77
77
30
10
9
Пясецки
9
Пясецки
10
Остались в запасе
Радомяк
Пяст
44
Wiktor Koptas
ВР
14
Damian Jakubik
ЦЗ
27
Rafał Wolski
ЦП
20
Radosław Cielemęcki
ЦП
99
Guilherme Zimovski
ЦФ
7
Capita
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
33
Karol Szymański
ВР
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Остались в запасе
44
Wiktor Koptas
ВР
14
Damian Jakubik
ЦЗ
27
Rafał Wolski
ЦП
20
Radosław Cielemęcki
ЦП
99
Guilherme Zimovski
ЦФ
7
Capita
ЦФ
Остались в запасе
33
Karol Szymański
ВР
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Главный тренер
Александар Вукович
Статистика матча Радомяк - Пяст
1
1
Всего ударов по воротам
12
17
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
9
Нарушения
10
14
Офсайды
0
4
Количество передач
463
405
Сейвы
4
5
Точность передач %
77
74
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Матчи команд
Радомяк
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
Висла Плоцк
1 : 0
19.10.2026
Радомяк
Пяст
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Висла Плоцк
2 : 2
31.10.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
им. братьев Чахорув
Новости команд
Все
Радомяк
Пяст
В Польше вратарь забил гол ударом от своих ворот
2024.04.02 18:06
«Зенит» готов заплатить 3 миллиона за польского форварда Сверчка
2021.07.01 21:48
16
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
2021.06.26 01:37
15
Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»
2019.08.23 13:44
3
Опорный полузащитник «Пяста» Дзичек может перейти в «Локомотив» за 2 миллиона
2019.08.21 18:15
В Польше вратарь забил гол ударом от своих ворот
2024.04.02 18:06
«Зенит» готов заплатить 3 миллиона за польского форварда Сверчка
2021.07.01 21:48
16
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
2021.06.26 01:37
15
Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»
2019.08.23 13:44
3
Опорный полузащитник «Пяста» Дзичек может перейти в «Локомотив» за 2 миллиона
2019.08.21 18:15
Гончаренко – о матче с «Пястом»: «Есть позитивные моменты, а есть не совсем хорошие»
2018.01.30 06:54
2
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