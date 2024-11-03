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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Гурник - Ягеллония
Гурник - Ягеллония: обзор матча 03 ноября 2024
Гурник
03.11.2024, воскресенье, 16:45
Польша. Экстракласа, 14 тур
0 : 2
Завершен
Ягеллония
65'
Х. Имас
69'
Д. Чурлинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гурник - Ягеллония
89'
Замена
М. Листковски
️️️️
Д. Чурлинов
89'
Замена
Л. Диаби-Фадига
️️️️
Х. Имас
86'
Желтая карточка
Нене
Замена
N. Zielonka
️️️️
K. Szczesniak
82'
Замена
А. Букса
️️️️
L. Podolski
82'
80'
Замена
О. Нгуямба
️️️️
J. Kubicki
80'
Замена
P. Kováčik
️️️️
К. Хансен
Замена
С. Бакиш
️️️️
Л. Захович
71'
69'
ГОЛ! 0:2!
Д. Чурлинов
Замена
️️️️
Т. Исмахил
67'
Замена
Y. Furukawa
️️️️
K. Lukoszek
67'
66'
Желтая карточка
Т. Романчук
65'
ГОЛ! 0:1!
Х. Имас
Пас отдал
Нене
64'
Замена
Нене
️️️️
А. Пулулу
Желтая карточка
K. Lukoszek
60'
26'
Желтая карточка
А. Дигес
Желтая карточка
Э. Янжа
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гурник
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
26
Рафал Яницки
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
13
Эрик Янжа
(К)
ЦЗ
18
P. Hellebrand
ЦП
15
Норберт Войтушек
ЦП
17
Kamil Lukoszek
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
88
Таофик Исмахил
ЦФ
90
Лука Захович
ЦФ
25
Michał Szromnik
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
6
Тарас Романчук
(К)
ОП
14
Jarosław Kubicki
ЦП
11
Хесус Имас
АП
26
Адриан Дигес
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Гурник
1
Filip Majchrowicz
ВР
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
14
Aleksander Tobolik
ЦП
20
Dominik Sarapata
ЦП
44
Yosuke Furukawa
ЦП
30
Nikodem Zielonka
ЦП
12
Синан Бакиш
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
Ягеллония
1
Макс Стриек
ВР
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
82
Томас Силва
ЦП
2
Cezary Polak
ЦП
18
Нене
ЦП
77
Peter Kováčik
ЦП
29
Марчин Листковски
ЦФ
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
4-4-3
3
20
Хосема
13
Янжа
26
Яницки
18
17
10
15
Войтушек
25
90
Захович
88
Исмахил
3-1-1-3-2
50
Абрамович
61
Сачек
3
Стойинович
8
Моутинью
6
Романчук
14
21
Чурлинов
11
Имас
9
Пулулу
26
Дигес
99
Хансен
17
44
44
17
3
30
30
3
90
Захович
12
Бакиш
12
Бакиш
90
Захович
10
21
Букса
21
Букса
10
14
10
Нгуямба
10
Нгуямба
14
9
Пулулу
18
Нене
18
Нене
9
Пулулу
99
Хансен
77
77
99
Хансен
21
Чурлинов
29
Листковски
29
Листковски
21
Чурлинов
11
Имас
80
Диаби-Фадига
80
Диаби-Фадига
11
Имас
Остались в запасе
Гурник
Ягеллония
1
Filip Majchrowicz
ВР
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
14
Aleksander Tobolik
ЦП
20
Dominik Sarapata
ЦП
Главный тренер
Ян Урбан
1
Макс Стриек
ВР
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
82
Томас Силва
ЦП
2
Cezary Polak
ЦП
Главный тренер
Адриан Семенец
Остались в запасе
1
Filip Majchrowicz
ВР
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
14
Aleksander Tobolik
ЦП
20
Dominik Sarapata
ЦП
Остались в запасе
1
Макс Стриек
ВР
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
82
Томас Силва
ЦП
2
Cezary Polak
ЦП
Главный тренер
Ян Урбан
Главный тренер
Адриан Семенец
Статистика матча Гурник - Ягеллония
2
3
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
3
Нарушения
7
17
Офсайды
1
1
Количество передач
658
418
Сейвы
3
2
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Матчи команд
Гурник
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Гурник
3 : 2
27.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Гурник
2 : 1
07.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 13 тур
Вечиста
1 : 3
31.10.2026
Ягеллония
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Stefanski, Poland
Стадион:
Stadion im. Ernesta Pohla, Zabrze
Посещаемость:
18079
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