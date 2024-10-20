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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Ракув - Погонь
Ракув - Погонь: обзор матча 20 октября 2024
Ракув
20.10.2024, воскресенье, 18:30
Польша. Экстракласа, 12 тур
1 : 0
Завершен
Погонь
90+13'
М. Родин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ракув - Погонь
Вторая желтая
М. Родин
90'
+14
ГОЛ! 1:0!
М. Родин
Пас отдал
Э. Отиено
90'
+13
Желтая карточка
М. Родин
90'
+10
Замена
М. Родин
️️️️
З. Арсенич
82'
82'
Замена
P. Paryzek
️️️️
Э. Кулурис
82'
Замена
A. Przyborek
️️️️
J. Gamboa
Замена
P. Makuch
️️️️
A.
70'
Замена
Э. Отиено
️️️️
Ф. Тудор
70'
67'
Замена
W. Lisowski
️️️️
К. Гросицки
65'
Красная карточка
Д. Керамицис
63'
Замена
A. Gorgon
️️️️
R. Kurzawa
63'
Замена
Ф. Ульвестад
️️️️
K. Łukasiak
Замена
Й. Брюнес
️️️️
М. Амейо
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ракув
1
Каспер Треловски
ВР
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
24
Зоран Арсенич
(К)
ЦЗ
3
Милан Рундич
ЦЗ
20
Жеан Карлос
ЛВ
5
Густав Берггрен
ОП
10
Владислав Кочергин
ЦП
19
Майкл Амейо
АП
7
Фран Тудор
ПП
11
Иви
ПВ
11
Adriano
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Погонь
77
Валентин Кожокару
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
28
Линус Вальквист
ЦЗ
11
Камил Гросицки
(К)
ЛП
19
Kacper Łukasiak
ЦП
16
João Gamboa
ЦП
8
Rafał Kurzawa
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
23
Benedikt Zech
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Ракув
12
Душан Куцяк
ВР
26
Эрик Отиено
ЛЗ
80
Матей Родин
ЦЗ
8
Бен Ледерман
ЦП
88
Петер Барат
ЦП
9
Patryk Makuch
ЦФ
31
Jesus Diaz
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Погонь
31
Krzysztof Kamiński
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
17
Jakub Lis
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
20
Alexander Gorgon
ЦФ
42
Patryk Paryzek
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Треловски
4
Сварнас
24
Арсенич
3
Рундич
5
Берггрен
10
Кочергин
7
Тудор
20
Карлос
19
Амейо
11
Иви
11
3-4-3
77
Кожокару
13
Керамицис
28
Вальквист
33
Кутрис
19
16
8
11
Гросицки
23
4
9
Кулурис
7
Тудор
26
Отиено
26
Отиено
7
Тудор
24
Арсенич
80
Родин
80
Родин
24
Арсенич
11
9
9
11
19
Амейо
14
Брюнес
14
Брюнес
19
Амейо
11
Гросицки
25
25
11
Гросицки
16
28
28
16
19
6
Ульвестад
6
Ульвестад
19
8
20
20
8
9
Кулурис
42
42
9
Кулурис
Остались в запасе
Ракув
Погонь
12
Душан Куцяк
ВР
8
Бен Ледерман
ЦП
88
Петер Барат
ЦП
31
Jesus Diaz
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
31
Krzysztof Kamiński
ВР
17
Jakub Lis
ЦП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
Главный тренер
Йенс Густафссон
Остались в запасе
12
Душан Куцяк
ВР
8
Бен Ледерман
ЦП
88
Петер Барат
ЦП
31
Jesus Diaz
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Остались в запасе
31
Krzysztof Kamiński
ВР
17
Jakub Lis
ЦП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
Главный тренер
Давид Шварга
Главный тренер
Йенс Густафссон
Статистика матча Ракув - Погонь
1
1
1
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
1
Нарушения
4
12
Офсайды
2
4
Количество передач
476
363
Сейвы
2
3
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Ракув
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Погонь
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
0 : 2
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
ГКС Катовице
0 : 1
17.10.2026
Погонь
Информация о матче
Главный судья:
Павел Рачковски
Посещаемость:
5443
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