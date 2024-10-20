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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
ГКС Катовице - Шленск
ГКС Катовице - Шленск: обзор матча 20 октября 2024
ГКС Катовице
20.10.2024, воскресенье, 13:15
Польша. Экстракласа, 12 тур
0 : 0
Завершен
Шленск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ГКС Катовице - Шленск
90'
+3
Желтая карточка
Т. Герчио
Замена
M. Mak
️️️️
A. Blad
89'
Замена
С. Милевски
️️️️
М. Ковальчик
79'
Замена
M. Marzec
️️️️
М. Василевский
78'
77'
Замена
С. Джаспер
️️️️
P. Samiec-Talar
65'
Замена
Я. Сверчок
️️️️
С. Муселик
Желтая карточка
L. Klemenz
62'
Замена
А. Зрелак
️️️️
Х. Галан
59'
Желтая карточка
А. Ендрых
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ГКС Катовице
1
Dawid Kudła
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
4
Аркадиуш Ендрых
(К)
ЦЗ
6
Lukas Klemenz
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
77
Матеуш Ковальчик
ЦП
6
O. Repka
ЦП
23
Марчин Василевский
ЦП
27
Бартош Новак
АП
8
Хавьер Галан
ЦФ
11
A. Blad
ЦФ
Главный тренер
Рафал Горак
Шленск
12
Rafał Leszczyński
ВР
87
Симеон Петров
ЦЗ
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
5
Алекс Петков
ЦЗ
78
Томмазо Герчио
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
7
Piotr Samiec-Talar
ЦП
70
Себастьян Муселик
ЦФ
17
Petr Schwarz
ЦФ
3
Peter Pokorný
(К)
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
ГКС Катовице
13
Rafał Strączek
ВР
14
Aleksander Komor
ЦЗ
13
Bartosz Jaroszek
ЦЗ
74
Якуб Антчак
ЛВ
10
M. Mak
ЦП
21
Bartosz Baranowicz
ЦП
17
M. Marzec
ЦП
99
Адам Зрелак
ЦФ
22
Себастьян Милевски
ЦФ
Шленск
99
Tomasz Loska
ВР
14
Mateusz Bartolewski
ЦЗ
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
20
Филип Рейчик
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
44
Łukasz Bejger
ЦФ
10
Якуб Сверчок
ЦФ
4-3-1-2
1
2
Кууск
6
30
Червински
4
Ендрых
77
Ковальчик
6
23
Василевский
27
Новак
11
8
Галан
3-3-1-3
12
3
5
Петков
78
Герчио
22
Жуковски
8
Балуцэ
87
Петров
7
3
17
70
Муселик
11
10
10
11
23
Василевский
17
17
23
Василевский
8
Галан
99
Зрелак
99
Зрелак
8
Галан
77
Ковальчик
22
Милевски
22
Милевски
77
Ковальчик
7
19
Джаспер
19
Джаспер
7
70
Муселик
10
Сверчок
10
Сверчок
70
Муселик
Остались в запасе
ГКС Катовице
Шленск
13
Rafał Strączek
ВР
14
Aleksander Komor
ЦЗ
13
Bartosz Jaroszek
ЦЗ
21
Bartosz Baranowicz
ЦП
74
Якуб Антчак
ЛВ
Главный тренер
Рафал Горак
99
Tomasz Loska
ВР
14
Mateusz Bartolewski
ЦЗ
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
20
Филип Рейчик
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
44
Łukasz Bejger
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Остались в запасе
13
Rafał Strączek
ВР
14
Aleksander Komor
ЦЗ
13
Bartosz Jaroszek
ЦЗ
21
Bartosz Baranowicz
ЦП
74
Якуб Антчак
ЛВ
Остались в запасе
99
Tomasz Loska
ВР
14
Mateusz Bartolewski
ЦЗ
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
20
Филип Рейчик
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
44
Łukasz Bejger
ЦФ
Главный тренер
Рафал Горак
Главный тренер
Яцек Магера
Статистика матча ГКС Катовице - Шленск
2
1
Всего ударов по воротам
13
16
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
6
Нарушения
8
20
Офсайды
2
6
Количество передач
378
315
Сейвы
4
3
Точность передач %
71
71
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 17 тур
ГКС Катовице
- : -
05.12.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Шленск
Польша. Экстракласа, 17 тур
Висла Плоцк
- : -
07.12.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Информация о матче
Главный судья:
Patryk Gryckiewicz, Poland
Стадион:
Stadion GKS Katowice, Katowice
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