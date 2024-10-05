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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Сталь - Лехия
Сталь - Лехия: обзор матча 05 октября 2024
Сталь
05.10.2024, суббота, 13:15
Польша. Экстракласа, 11 тур
2 : 1
Завершен
Лехия
58'
P. Wlazło
90+2'
Ł. Wolsztyński
38'
D. Pila
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сталь - Лехия
ГОЛ! 2:1!
Ł. Wolsztyński
90'
+2
Замена
Ł. Wolsztyński
️️️️
M. Domański
90'
+1
86'
Замена
L. D'Arrigo
️️️️
М. Хлан
Замена
R. Assayeg
️️️️
И. Шкурин
77'
Замена
P. Bagalianis
️️️️
M. Matras
77'
Желтая карточка
М. Гилламьер
71'
70'
Замена
L. Gueho
️️️️
А. Царенко
Замена
K. Hinokio
️️️️
K. Knap
66'
ГОЛ! 1:1!
P. Wlazło
Пас отдал
K. Knap
58'
38'
ГОЛ! 0:1!
D. Pila
Пас отдал
М. Хлан
Желтая карточка
K. Knap
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сталь
39
Jakub Mądrzyk
ВР
96
Robert Dadok
ЦЗ
21
Mateusz Matras
ЦЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
18
Piotr Wlazło
ЦП
44
Sergiy Krykun
ЦП
23
Krystian Getinger
(К)
ЦП
20
Karol Knap
ЦП
17
Илья Шкурин
ЦФ
10
Maciej Domański
ЦФ
22
Marvin Senger
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Лехия
1
Szymon Weirauch
ВР
4
Elias Olsson
ЦЗ
44
Bujar Pllana
ЦЗ
23
Miłosz Kałahur
ЦЗ
79
Dominik Pila
ЦП
6
Ivan Zhelizko
ЦП
10
Рифет Капич
(К)
ЦП
17
Антон Царенко
АП
33
Максим Хлан
АП
79
Kacper Sezonienko
ЦФ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Сталь
13
Konrad Jałocha
ВР
33
Adrian Bukowski
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
8
Koki Hinokio
ЦП
66
Алвис Яунземс
ЦП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
9
Ravve Assayeg
ЦФ
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
Лехия
29
Богдан Сарнавский
ВР
94
Loup Gueho
ЦЗ
6
Louis D'Arrigo
ЦП
6
Karl Wendt
ЦП
99
Tomasz Neugebauer
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
4
A. Chindris
ЦФ
2-1-4-3
39
96
21
6
Гилламьер
18
23
20
44
22
10
17
Шкурин
3-3-2-2
1
4
44
23
79
6
10
Капич
17
Царенко
33
Хлан
27
Вьюнник
79
21
2
2
21
20
8
8
20
10
25
25
10
17
Шкурин
9
9
17
Шкурин
17
Царенко
94
94
17
Царенко
33
Хлан
6
6
33
Хлан
Остались в запасе
Сталь
Лехия
13
Konrad Jałocha
ВР
33
Adrian Bukowski
ЦЗ
66
Алвис Яунземс
ЦП
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
29
Богдан Сарнавский
ВР
6
Karl Wendt
ЦП
99
Tomasz Neugebauer
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
4
A. Chindris
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Остались в запасе
13
Konrad Jałocha
ВР
33
Adrian Bukowski
ЦЗ
66
Алвис Яунземс
ЦП
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
Остались в запасе
29
Богдан Сарнавский
ВР
6
Karl Wendt
ЦП
99
Tomasz Neugebauer
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
4
A. Chindris
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Главный тренер
Шимон Грабовски
Статистика матча Сталь - Лехия
2
Всего ударов по воротам
31
5
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
14
2
Нарушения
8
12
Офсайды
1
1
Количество передач
367
361
Сейвы
1
5
Точность передач %
80
78
Удары мимо ворот
12
0
Блокированные удары
11
3
Удары из пределов штрафной
25
3
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Сталь
Польша. Экстракласа, 34 тур
Легия
2 : 2
24.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Сталь
2 : 2
16.05.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Сталь
0 : 2
03.05.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 30 тур
Заглембе
2 : 2
28.04.2025
Сталь
Лехия
Польша. Экстракласа, 34 тур
Брук-Бет Термалица
3 : 2
23.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Лехия
1 : 2
17.05.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 32 тур
Видзев
3 : 1
09.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 31 тур
Радомяк
3 : 1
04.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 30 тур
Лехия
1 : 2
25.04.2026
Ракув
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Krasny, Poland
Стадион:
Stadion Stali Mielec, Mielec
Новости команд
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Форвард ЦСКА может оказаться в «Болонье»
2024.03.18 11:26
6
Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
2022.01.22 20:58
5
Товарищеский матч. «Динамо» уступило «Лехии», Комличенко сыграл тайм
2020.01.28 18:49
1
Товарищеский матч. «Рубин» победил «Лехию» в первой игре под руководством Слуцкого
2020.01.21 16:49
1
Михалак перешел из «Лехии» в «Ахмат»
2019.06.03 17:21
5
Форвард ЦСКА может оказаться в «Болонье»
2024.03.18 11:26
6
Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
2022.01.22 20:58
5
Товарищеский матч. «Динамо» уступило «Лехии», Комличенко сыграл тайм
2020.01.28 18:49
1
Товарищеский матч. «Рубин» победил «Лехию» в первой игре под руководством Слуцкого
2020.01.21 16:49
1
Михалак перешел из «Лехии» в «Ахмат»
2019.06.03 17:21
5
Przegląd Sportowy: «Ахмат» договорился о переходе Михаляка из «Лехии»
2019.05.06 06:57
6
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