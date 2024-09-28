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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Мотор Люблин - Шленск
Мотор Люблин - Шленск: обзор матча 28 сентября 2024
Мотор Люблин
28.09.2024, суббота, 18:30
Польша. Экстракласа, 10 тур
2 : 1
Завершен
Шленск
83'
C. Simon
90+8'
M. Kristián Bartoš
44'
Я. Сверчок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мотор Люблин - Шленск
ГОЛ! 2:1!
M. Kristián Bartoš
90'
+8
90'
+4
Замена
Ł. Bejger
️️️️
Y. Matsenko
88'
Замена
С. Муселик
️️️️
P. Samiec-Talar
88'
Замена
А. Ортис
️️️️
Я. Сверчок
ГОЛ! 1:1!
C. Simon
Пас отдал
С. Мраз
83'
Замена
B. Van Hoeven
️️️️
M. Król
81'
78'
Замена
Т. Герчио
️️️️
J. Jezierski
Замена
F. Wojcik
️️️️
P. Stolarski
73'
Замена
F. Luberecki
️️️️
K. Palacz
73'
72'
Желтая карточка
Я. Сверчок
Замена
C. Simon
️️️️
K. Caliskaner
61'
Замена
P. Ceglarz
️️️️
M. Ndiaye
61'
Желтая карточка
M. Król
59'
Желтая карточка
M. Kristián Bartoš
48'
45'
+1
Желтая карточка
М. Кебула
44'
ГОЛ! 0:1!
Я. Сверчок
Пас отдал
P. Samiec-Talar
Желтая карточка
С. Мраз
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мотор Люблин
1
Иван Бркич
ВР
18
Arkadiusz Najemski
ЦЗ
39
Marek Kristián Bartoš
ЦЗ
47
Krystian Palacz
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
30
Mbaye Ndiaye
ЦП
68
Bartosz Wolski
(К)
ЦП
26
Michał Król
ЦП
90
Самуэль Мраз
ЦФ
22
Kaan Caliskaner
ЦФ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
Главный тренер
Матеуш Столарски
Шленск
12
Rafał Leszczyński
ВР
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
3
Serafin Szota
ЦЗ
5
Алекс Петков
(К)
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
77
Марцин Кебула
ЦП
7
Piotr Samiec-Talar
ЦП
21
Jakub Jezierski
ЦП
10
Якуб Сверчок
ЦФ
17
Petr Schwarz
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Мотор Люблин
1
Kacper Rosa
ВР
17
Filip Wojcik
ЦЗ
21
Sebastian Rudol
ЦЗ
24
Filip Luberecki
ЦЗ
8
Mathieu Scalet
ЦП
8
Christopher Simon
ЦП
77
Piotr Ceglarz
ЦФ
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
9
Kacper Wełniak
ЦФ
Шленск
99
Tomasz Loska
ВР
78
Томмазо Герчио
ЦЗ
87
Симеон Петров
ЦЗ
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
16
Арнау Ортис
ЦП
27
Бурак Индже
ЦП
70
Себастьян Муселик
ЦФ
44
Łukasz Bejger
ЦФ
3-1-3-3
1
Бркич
18
39
47
16
Сампер
30
68
26
28
22
90
Мраз
4-3-3
12
22
Жуковски
3
5
Петков
33
77
Кебула
7
21
3
17
10
Сверчок
28
17
17
28
47
24
24
47
22
8
8
22
30
77
77
30
26
19
19
26
21
78
Герчио
78
Герчио
21
10
Сверчок
16
Ортис
16
Ортис
10
Сверчок
7
70
Муселик
70
Муселик
7
33
44
44
33
Остались в запасе
Мотор Люблин
Шленск
1
Kacper Rosa
ВР
21
Sebastian Rudol
ЦЗ
8
Mathieu Scalet
ЦП
9
Kacper Wełniak
ЦФ
Главный тренер
Матеуш Столарски
99
Tomasz Loska
ВР
87
Симеон Петров
ЦЗ
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
27
Бурак Индже
ЦП
Главный тренер
Яцек Магера
Остались в запасе
1
Kacper Rosa
ВР
21
Sebastian Rudol
ЦЗ
8
Mathieu Scalet
ЦП
9
Kacper Wełniak
ЦФ
Остались в запасе
99
Tomasz Loska
ВР
87
Симеон Петров
ЦЗ
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
27
Бурак Индже
ЦП
Главный тренер
Матеуш Столарски
Главный тренер
Яцек Магера
Статистика матча Мотор Люблин - Шленск
3
2
Всего ударов по воротам
21
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
15
1
Нарушения
10
16
Офсайды
1
3
Количество передач
448
326
Сейвы
1
4
Точность передач %
82
76
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
17
6
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 17 тур
Мотор Люблин
- : -
05.12.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Висла
1 : 1
28.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 15 тур
Вечиста
2 : 1
23.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 14 тур
Мотор Люблин
3 : 2
06.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Шленск
Польша. Экстракласа, 17 тур
Висла Плоцк
- : -
07.12.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Информация о матче
Главный судья:
Marcin Szczerbowicz, Poland
Стадион:
Арена Люблин
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