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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Заглембе - Радомяк
Заглембе - Радомяк: обзор матча 29 сентября 2024
Заглембе
29.09.2024, воскресенье, 13:15
Польша. Экстракласа, 10 тур
1 : 0
Завершен
Радомяк
90+3'
Т. Пенько
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заглембе - Радомяк
Замена
J. Jach (pen.)
️️️️
M. Mróz
90'
+6
ГОЛ! 1:0!
Т. Пенько
90'
+3
85'
Замена
Б. Жордау
️️️️
M. Cichocki
Замена
P. Kusztal
️️️️
М. Вдовяк
79'
73'
Замена
R. Cielemęcki
️️️️
З. Уаттара
72'
Замена
L.
️️️️
R. Wolski
Замена
D. Mikolajewski
️️️️
В. Сейк
69'
61'
Замена
L.
️️️️
C. Donis
61'
Замена
R. Alves
️️️️
M. Kaput
40'
Желтая карточка
C. Donis
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заглембе
30
Доминик Гладун
ВР
31
Igor Orlikowski
ЦЗ
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
25
Michał Nalepa
ЦЗ
5
Aleks Ławniczak
ЦЗ
7
Матеуш Вдовяк
ЛВ
17
Adam Radwanski
ЦП
8
Дамьян Дабровски
(К)
ЦП
21
Томаш Пенько
ЦП
7
Marek Mróz
ЦП
10
Вацлав Сейк
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Радомяк
1
Maciej Kikolski
ВР
29
Raphael Rossi
(К)
ЦЗ
16
Mateusz Cichocki
ЦЗ
23
Паулу Энрике
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
7
Пеглоу
ЛВ
28
Michał Kaput
ЦП
77
Christos Donis
ЦП
13
Jan Grzesik
ЦП
27
Rafał Wolski
ЦП
45
Leonardo Rocha
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Заглембе
1
Jasmin Burić
ВР
26
Jakub Kolan
ЦЗ
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
20
Mateusz Dziewiatowski
ЦП
15
Hubert Adamczyk
ЦП
23
Patryk Kusztal
ЦП
33
J. Jach (pen.)
ЦФ
3
Луиш Мата
ЦФ
19
Daniel Mikolajewski
ЦФ
Радомяк
44
Wiktor Koptas
ВР
14
Damian Jakubik
ЦЗ
88
Francisco Ramos
ЦП
10
Roberto Alves
ЦП
20
Radosław Cielemęcki
ЦП
8
Luizao
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
99
Guilherme Zimovski
ЦФ
9
Leândro
ЦФ
4-4-1-1
30
Гладун
31
25
5
2
17
21
Пенько
7
8
Дабровски
7
Вдовяк
10
Сейк
4-4-1-1
1
24
Уаттара
16
23
Энрике
29
77
13
27
28
7
Пеглоу
45
7
Вдовяк
23
23
7
Вдовяк
7
33
33
7
10
Сейк
19
19
10
Сейк
28
10
10
28
24
Уаттара
20
20
24
Уаттара
77
8
8
77
16
6
Жордау
6
Жордау
16
27
9
9
27
Остались в запасе
Заглембе
Радомяк
1
Jasmin Burić
ВР
26
Jakub Kolan
ЦЗ
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
20
Mateusz Dziewiatowski
ЦП
15
Hubert Adamczyk
ЦП
3
Луиш Мата
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
44
Wiktor Koptas
ВР
14
Damian Jakubik
ЦЗ
88
Francisco Ramos
ЦП
99
Guilherme Zimovski
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Остались в запасе
1
Jasmin Burić
ВР
26
Jakub Kolan
ЦЗ
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
20
Mateusz Dziewiatowski
ЦП
15
Hubert Adamczyk
ЦП
3
Луиш Мата
ЦФ
Остались в запасе
44
Wiktor Koptas
ВР
14
Damian Jakubik
ЦЗ
88
Francisco Ramos
ЦП
99
Guilherme Zimovski
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Главный тренер
Константин Гылкэ
Статистика матча Заглембе - Радомяк
1
Всего ударов по воротам
23
16
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
14
10
Количество передач
437
352
Сейвы
6
5
Точность передач %
75
70
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
8
5
Удары из пределов штрафной
14
11
Удары из-за пределов штрафной
9
5
Матчи команд
Заглембе
Польша. Экстракласа, 17 тур
Заглембе
- : -
04.12.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Радомяк
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
Висла Плоцк
1 : 0
19.10.2026
Радомяк
Информация о матче
Главный судья:
Karol Arys, Poland
Стадион:
KGHM Zagłębie Arena, Lubin
Посещаемость:
4042
Новости команд
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Заглембе
Радомяк
В одной из европейских лиг 17 клубов претендуют на титул за 6 туров до финиша
13 апреля
3
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1
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2022.04.26 15:58
1
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2022.04.26 13:59
Покинувший «Заглембе» Башкиров прибыл в расположение «Рубина»
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