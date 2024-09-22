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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Лех - Шленск
Лех - Шленск: обзор матча 22 сентября 2024
Лех
22.09.2024, воскресенье, 18:30
Польша. Экстракласа, 9 тур
1 : 0
Завершен
Шленск
68'
Ф. Шимчак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лех - Шленск
Замена
С. Лончар
️️️️
А. Соуза
84'
80'
Желтая карточка
P. Pokorný
77'
Замена
J. Jezierski
️️️️
P. Samiec-Talar
77'
Замена
А. Ортис
️️️️
Y. Matsenko
77'
Замена
Т. Герчио
️️️️
С. Муселик
Замена
K. Lisman
️️️️
Ф. Шимчак
77'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Шимчак
Пас отдал
Б. Фиабема
68'
66'
Замена
Я. Сверчок
️️️️
Т. Балуцэ
Замена
Б. Фиабема
️️️️
П. Валемарк
63'
Замена
А. Голизаде
️️️️
Д. Хотич
63'
61'
Замена
М. Кебула
️️️️
J. Eyamba
Замена
Ф. Ягелло
️️️️
А. Козубал
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лех
41
Бартош Мрозек
ВР
3
Алекс Дуглас
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
43
Антони Козубал
ОП
22
Радослав Муравски
(К)
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
10
Патрик Валемарк
ПВ
18
Филип Шимчак
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Шленск
12
Rafał Leszczyński
ВР
87
Симеон Петров
ЦЗ
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
7
Piotr Samiec-Talar
ЦП
70
Себастьян Муселик
ЦФ
9
Junior Eyamba
ЦФ
17
Petr Schwarz
ЦФ
3
Peter Pokorný
(К)
ЦФ
44
Łukasz Bejger
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
10
Стипе Лончар
ЦП
24
Филип Ягелло
ЦП
56
Kornel Lisman
ЦП
8
Али Голизаде
ПВ
50
Адриэль Ба Луа
ПВ
26
Ian Hoffman
ЦФ
18
Брайан Фиабема
ЦФ
Шленск
99
Tomasz Loska
ВР
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
78
Томмазо Герчио
ЦЗ
3
Serafin Szota
ЦЗ
21
Jakub Jezierski
ЦП
77
Марцин Кебула
ЦП
27
Бурак Индже
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
10
Якуб Сверчок
ЦФ
4-1-2-2-1
41
Мрозек
3
Дуглас
16
Милич
15
Гургуль
2
Перейра
43
Козубал
22
Муравски
10
Хотич
77
Соуза
10
Валемарк
18
Шимчак
3-1-1-5
12
22
Жуковски
33
87
Петров
8
Балуцэ
7
70
Муселик
44
3
17
9
77
Соуза
10
Лончар
10
Лончар
77
Соуза
43
Козубал
24
Ягелло
24
Ягелло
43
Козубал
18
Шимчак
56
56
18
Шимчак
10
Хотич
8
Голизаде
8
Голизаде
10
Хотич
10
Валемарк
18
Фиабема
18
Фиабема
10
Валемарк
70
Муселик
78
Герчио
78
Герчио
70
Муселик
7
21
21
7
9
77
Кебула
77
Кебула
9
33
16
Ортис
16
Ортис
33
8
Балуцэ
10
Сверчок
10
Сверчок
8
Балуцэ
Остались в запасе
Лех
Шленск
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
50
Адриэль Ба Луа
ПВ
26
Ian Hoffman
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
99
Tomasz Loska
ВР
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
3
Serafin Szota
ЦЗ
27
Бурак Индже
ЦП
Главный тренер
Яцек Магера
Остались в запасе
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
50
Адриэль Ба Луа
ПВ
26
Ian Hoffman
ЦФ
Остались в запасе
99
Tomasz Loska
ВР
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
3
Serafin Szota
ЦЗ
27
Бурак Индже
ЦП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Яцек Магера
Статистика матча Лех - Шленск
1
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
13
12
Офсайды
2
2
Количество передач
480
249
Сейвы
2
6
Точность передач %
83
67
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
9
7
Матчи команд
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Шленск
Польша. Экстракласа, 17 тур
Висла Плоцк
- : -
07.12.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Информация о матче
Главный судья:
Piotr Lasyk, Poland
Стадион:
Городской стадион
Посещаемость:
34285 из 41609 зрителей (82%)
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