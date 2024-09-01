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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Погонь - Шленск
Погонь - Шленск: обзор матча 01 сентября 2024
Погонь
01.09.2024, воскресенье, 18:30
Польша. Экстракласа, 7 тур
5 : 3
Завершен
Шленск
9'
Ф. Ульвестад
21'
К. Гросицки
41'
Э. Кулурис
66'
A. Gorgon
89'
Э. Кулурис
32'
А. Петков
37'
С. Муселик
81'
С. Петров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Погонь - Шленск
90'
+6
Желтая карточка
Y. Matsenko
ГОЛ! 5:3!
Э. Кулурис
Пас отдал
Ф. Ульвестад
89'
Замена
O. Korczakowski
️️️️
В. Бичахчян
85'
Замена
J. Gamboa
️️️️
R. Kurzawa
85'
81'
ГОЛ! 4:3!
С. Петров
Пас отдал
М. Жуковски
80'
Замена
Ф. Рейчик
️️️️
М. Науэль
Замена
W. Lisowski
️️️️
J. Lis
75'
Замена
K. Łukasiak
️️️️
К. Гросицки
75'
ГОЛ! 4:2!
A. Gorgon
66'
65'
Замена
Т. Балуцэ
️️️️
М. Кебула
65'
Замена
А. Ортис
️️️️
Б. Индже
59'
Замена
Y. Matsenko
️️️️
Т. Герчио
Замена
A. Gorgon
️️️️
A. Przyborek
59'
Желтая карточка
Э. Кулурис
51'
50'
Желтая карточка
М. Жуковски
47'
Желтая карточка
Т. Герчио
46'
Замена
С. Петров
️️️️
A. Paluszek
ГОЛ! 3:2!
Э. Кулурис
Пас отдал
К. Гросицки
41'
37'
ГОЛ! 2:2!
С. Муселик
Пас отдал
P. Schwarz
32'
ГОЛ! 2:1!
А. Петков
Пас отдал
P. Schwarz
27'
Желтая карточка
С. Муселик
Желтая карточка
A. Przyborek
25'
ГОЛ! 2:0!
К. Гросицки
Пас отдал
В. Бичахчян
21'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Ульвестад
Пас отдал
В. Бичахчян
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Погонь
77
Валентин Кожокару
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
28
Линус Вальквист
ЦЗ
11
Камил Гросицки
(К)
ЛП
17
Jakub Lis
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
8
Rafał Kurzawa
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Шленск
12
Rafał Leszczyński
ВР
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
5
Алекс Петков
(К)
ЦЗ
78
Томмазо Герчио
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
27
Бурак Индже
ЦП
77
Марцин Кебула
ЦП
77
Матиас Науэль
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
17
Petr Schwarz
ЦФ
70
Себастьян Муселик
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Погонь
31
Krzysztof Kamiński
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
35
Maciej Wojciechowski
ЦП
19
Kacper Łukasiak
ЦП
16
João Gamboa
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
20
Alexander Gorgon
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
42
Patryk Paryzek
ЦФ
Шленск
31
Hubert Sliczniak
ВР
87
Симеон Петров
ЦЗ
3
Serafin Szota
ЦЗ
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
16
Арнау Ортис
ЦП
21
Jakub Jezierski
ЦП
20
Филип Рейчик
ЦП
9
Junior Eyamba
ЦФ
2-5-1-2
77
Кожокару
33
Кутрис
28
Вальквист
11
Гросицки
8
6
Ульвестад
21
Бичахчян
28
17
4
9
Кулурис
4-2-4
12
22
Жуковски
5
Петков
78
Герчио
3
27
Индже
77
Кебула
70
Муселик
17
3
77
Науэль
17
25
25
17
11
Гросицки
19
19
11
Гросицки
8
16
16
8
21
Бичахчян
27
27
21
Бичахчян
28
20
20
28
3
87
Петров
87
Петров
3
78
Герчио
33
33
78
Герчио
77
Кебула
8
Балуцэ
8
Балуцэ
77
Кебула
27
Индже
16
Ортис
16
Ортис
27
Индже
77
Науэль
20
Рейчик
20
Рейчик
77
Науэль
Остались в запасе
Погонь
Шленск
31
Krzysztof Kamiński
ВР
35
Maciej Wojciechowski
ЦП
61
Kacper Smolinski
ЦФ
42
Patryk Paryzek
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
31
Hubert Sliczniak
ВР
3
Serafin Szota
ЦЗ
21
Jakub Jezierski
ЦП
9
Junior Eyamba
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Остались в запасе
31
Krzysztof Kamiński
ВР
35
Maciej Wojciechowski
ЦП
61
Kacper Smolinski
ЦФ
42
Patryk Paryzek
ЦФ
Остались в запасе
31
Hubert Sliczniak
ВР
3
Serafin Szota
ЦЗ
21
Jakub Jezierski
ЦП
9
Junior Eyamba
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Главный тренер
Яцек Магера
Статистика матча Погонь - Шленск
2
4
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
4
Нарушения
10
16
Офсайды
1
1
Количество передач
444
268
Сейвы
2
0
Точность передач %
79
69
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Погонь
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
ГКС Катовице
0 : 1
17.10.2026
Погонь
Шленск
Польша. Экстракласа, 17 тур
Висла Плоцк
- : -
07.12.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Информация о матче
Главный судья:
Павел Рачковски
Стадион:
Stadion Miejski im. Floriana Krygiera, Szczecin
Посещаемость:
19794
Новости команд
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