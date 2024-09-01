Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Гурник - Лехия
Гурник - Лехия: обзор матча 01 сентября 2024
Гурник
01.09.2024, воскресенье, 13:15
Польша. Экстракласа, 7 тур
2 : 3
Завершен
Лехия
53'
P. Olkowski
82'
F. Nascimento
24'
А. Царенко
28'
E. Olsson
68'
Б. Вьюнник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гурник - Лехия
Замена
А. Букса
️️️️
Л. Захович
87'
86'
Желтая карточка
M. Kałahur
83'
Замена
M. Kałahur
️️️️
Конрадо
ГОЛ! 2:3!
F. Nascimento
Пас отдал
K. Lukoszek
82'
82'
Замена
T. Neugebauer
️️️️
Р. Капич
77'
Желтая карточка
S. Weirauch
73'
Замена
L. Gueho
️️️️
А. Царенко
68'
ГОЛ! 1:3!
Б. Вьюнник
Замена
K. Lukoszek
️️️️
Н. Войтушек
68'
62'
Замена
K. Sezonienko
️️️️
T. Wójtowicz
Желтая карточка
Т. Исмахил
56'
ГОЛ! 1:2!
P. Olkowski
53'
Замена
️️️️
L. Podolski
46'
Замена
F. Nascimento
️️️️
P. Hellebrand
46'
Замена
P. Olkowski
️️️️
M. Sanchez
46'
28'
ГОЛ! 0:2!
E. Olsson
Пас отдал
Р. Капич
24'
ГОЛ! 0:1!
А. Царенко
Пас отдал
Конрадо
Желтая карточка
D. Rasak
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гурник
2
Manu Sanchez
ЦЗ
2
Dominik Szala
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
13
Эрик Янжа
(К)
ЦЗ
18
P. Hellebrand
ЦП
26
Damian Rasak
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
15
Норберт Войтушек
ЦП
88
Таофик Исмахил
ЦФ
90
Лука Захович
ЦФ
25
Michał Szromnik
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Лехия
1
Szymon Weirauch
ВР
97
Конрадо
ЛЗ
44
Bujar Pllana
ЦЗ
4
Elias Olsson
ЦЗ
30
Камило Мена
ЛВ
10
Рифет Капич
(К)
ЦП
33
Tomasz Wójtowicz
ЦП
6
Ivan Zhelizko
ЦП
79
Dominik Pila
ЦП
17
Антон Царенко
АП
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Гурник
1
Filip Majchrowicz
ВР
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
30
Nikodem Zielonka
ЦП
17
Kamil Lukoszek
ЦП
23
Filipe Nascimento
ЦП
41
Соичиро Козуки
ПВ
21
Александер Букса
ЦФ
Лехия
29
Богдан Сарнавский
ВР
23
Miłosz Kałahur
ЦЗ
94
Loup Gueho
ЦЗ
6
Karl Wendt
ЦП
99
Tomasz Neugebauer
ЦП
4
A. Chindris
ЦФ
79
Kacper Sezonienko
ЦФ
4-4-3
2
20
Хосема
13
Янжа
2
18
10
15
Войтушек
26
25
90
Захович
88
Исмахил
3-4-2-1
1
44
4
97
Конрадо
33
6
79
10
Капич
17
Царенко
30
Мена
27
Вьюнник
2
16
16
2
15
Войтушек
17
17
15
Войтушек
18
23
23
18
90
Захович
21
Букса
21
Букса
90
Захович
97
Конрадо
23
23
97
Конрадо
17
Царенко
94
94
17
Царенко
10
Капич
99
99
10
Капич
33
79
79
33
Остались в запасе
Гурник
Лехия
1
Filip Majchrowicz
ВР
30
Nikodem Zielonka
ЦП
41
Соичиро Козуки
ПВ
Главный тренер
Ян Урбан
29
Богдан Сарнавский
ВР
6
Karl Wendt
ЦП
4
A. Chindris
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Остались в запасе
1
Filip Majchrowicz
ВР
30
Nikodem Zielonka
ЦП
41
Соичиро Козуки
ПВ
Остались в запасе
29
Богдан Сарнавский
ВР
6
Karl Wendt
ЦП
4
A. Chindris
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Главный тренер
Шимон Грабовски
Статистика матча Гурник - Лехия
2
2
Всего ударов по воротам
18
12
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
6
Нарушения
8
16
Офсайды
4
0
Количество передач
598
243
Сейвы
1
0
Точность передач %
87
69
Удары мимо ворот
11
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Матчи команд
Гурник
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Гурник
3 : 2
27.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Гурник
2 : 1
07.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Лехия
Польша. Экстракласа, 34 тур
Брук-Бет Термалица
3 : 2
23.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Лехия
1 : 2
17.05.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 32 тур
Видзев
3 : 1
09.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 31 тур
Радомяк
3 : 1
04.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 30 тур
Лехия
1 : 2
25.04.2026
Ракув
Информация о матче
Главный судья:
Karol Arys, Poland
Стадион:
Stadion im. Ernesta Pohla, Zabrze
Посещаемость:
21148
Новости команд
Все
Гурник
Лехия
Головин забил первый гол в сезоне
27 августа
«Монако» – «Гурник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Монако» – «Гурник»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Гурник» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Монако» не взял Головина в Польшу
20 августа
9
Головин забил первый гол в сезоне
27 августа
«Монако» – «Гурник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Монако» – «Гурник»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Гурник» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Монако» не взял Головина в Польшу
20 августа
9
Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
2022.01.22 20:58
5
Товарищеский матч. «Динамо» уступило «Лехии», Комличенко сыграл тайм
2020.01.28 18:49
1
Товарищеский матч. «Рубин» победил «Лехию» в первой игре под руководством Слуцкого
2020.01.21 16:49
1
Михалак перешел из «Лехии» в «Ахмат»
2019.06.03 17:21
5
Przegląd Sportowy: «Ахмат» договорился о переходе Михаляка из «Лехии»
2019.05.06 06:57
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+