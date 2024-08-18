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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Шленск - Корона
Шленск - Корона: обзор матча 18 августа 2024
Шленск
18.08.2024, воскресенье, 15:45
Польша. Экстракласа, 5 тур
1 : 1
Завершен
Корона
90+3'
P. Schwarz
87'
A. Dalmau
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шленск - Корона
ГОЛ! 1:1!
P. Schwarz
Пас отдал
М. Жуковски
90'
+3
Замена
Т. Балуцэ
️️️️
Т. Герчио
90'
+1
90'
Желтая карточка
M. Trojak
87'
ГОЛ! 0:1!
A. Dalmau
Пас отдал
M. Pieczek
Замена
J. Eyamba
️️️️
С. Муселик
81'
76'
Замена
M. Pieczek
️️️️
H. Zwozny
76'
Замена
W. Kamiński
️️️️
Y. Hofmeister
72'
Замена
A. Dalmau
️️️️
M. Remacle
70'
Желтая карточка
P. Resta
69'
Замена
D. Błanik
️️️️
В. Длугош
69'
Замена
M. Fornalczyk
️️️️
Д. Трехо
68'
Желтая карточка
Y. Hofmeister
Замена
М. Жуковски
️️️️
J. Jezierski
66'
Красная карточка
Y. Matsenko
59'
Желтая карточка
С. Петров
54'
Замена
J. Jezierski
️️️️
М. Кебула
46'
Замена
А. Ортис
️️️️
Б. Индже
46'
Желтая карточка
М. Науэль
44'
30'
Желтая карточка
K. Matuszewski
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шленск
12
Rafał Leszczyński
ВР
78
Томмазо Герчио
ЦЗ
87
Симеон Петров
ЦЗ
5
Алекс Петков
(К)
ЦЗ
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
77
Марцин Кебула
ЦП
27
Бурак Индже
ЦП
70
Себастьян Муселик
ЦФ
17
Petr Schwarz
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
77
Матиас Науэль
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Корона
1
Ксавье Деконски
ВР
37
Hubert Zwozny
ЦЗ
55
Pau Resta
ЦЗ
66
Miłosz Trojak
(К)
ЦЗ
11
Konrad Matuszewski
ЦЗ
18
Yoav Hofmeister
ЦП
8
Martin Remacle
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
9
Евгений Шикавка
ЦП
21
Данни Трехо
АП
71
Виктор Длугош
ПВ
Главный тренер
Камил Кузера
Шленск
31
Hubert Sliczniak
ВР
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
3
Serafin Szota
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
16
Арнау Ортис
ЦП
20
Филип Рейчик
ЦП
21
Jakub Jezierski
ЦП
9
Junior Eyamba
ЦФ
Корона
73
Marcel Zapytowski
ВР
15
Igor Kosmicki
ЦЗ
6
Marcel Pieczek
ЦП
27
Wojciech Kamiński
ЦП
7
Dawid Błanik
ЦП
10
Shuma Nagamatsu
ЦП
9
Adrian Dalmau
ЦФ
4
Piotr Malarczyk
ЦФ
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
4-2-4
12
78
Герчио
5
Петков
33
87
Петров
77
Кебула
27
Индже
70
Муселик
77
Науэль
3
17
4-4-2
1
Деконски
55
66
11
37
8
27
9
Шикавка
18
71
Длугош
21
Трехо
22
Жуковски
22
Жуковски
78
Герчио
8
Балуцэ
8
Балуцэ
78
Герчио
27
Индже
16
Ортис
16
Ортис
27
Индже
77
Кебула
21
21
77
Кебула
70
Муселик
9
9
70
Муселик
37
6
6
37
18
27
27
18
71
Длугош
7
7
71
Длугош
8
9
9
8
21
Трехо
7
7
21
Трехо
Остались в запасе
Шленск
Корона
31
Hubert Sliczniak
ВР
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
3
Serafin Szota
ЦЗ
20
Филип Рейчик
ЦП
Главный тренер
Яцек Магера
73
Marcel Zapytowski
ВР
15
Igor Kosmicki
ЦЗ
10
Shuma Nagamatsu
ЦП
4
Piotr Malarczyk
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Остались в запасе
31
Hubert Sliczniak
ВР
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
3
Serafin Szota
ЦЗ
20
Филип Рейчик
ЦП
Остались в запасе
73
Marcel Zapytowski
ВР
15
Igor Kosmicki
ЦЗ
10
Shuma Nagamatsu
ЦП
4
Piotr Malarczyk
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Главный тренер
Камил Кузера
Статистика матча Шленск - Корона
2
1
4
Всего ударов по воротам
17
17
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
2
5
Нарушения
14
18
Офсайды
0
2
Количество передач
318
400
Сейвы
4
4
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
8
8
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
7
6
Матчи команд
Шленск
Польша. Экстракласа, 17 тур
Висла Плоцк
- : -
07.12.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Корона
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 11 тур
Лех
6 : 1
18.10.2026
Корона
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Stefanski, Poland
Стадион:
Вроцлав
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