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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Легия - Радомяк
Легия - Радомяк: обзор матча 18 августа 2024
Легия
18.08.2024, воскресенье, 18:30
Польша. Экстракласа, 5 тур
4 : 1
Завершен
Радомяк
38'
Б. Крамер (П)
45+3'
Б. Капустка
70'
М. Гуал (П)
90'
W. Urbański
61'
C.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Легия - Радомяк
ГОЛ! 4:1!
W. Urbański
Пас отдал
Б. Крамер
90'
85'
Желтая карточка
R. Alves
Желтая карточка
W. Urbański
84'
Замена
W. Urbański
️️️️
Р. Морисита
80'
Замена
К. Чодина
️️️️
П. Вшолек
80'
78'
Замена
K. Okoniewski
️️️️
L.
ГОЛ с пенальти! 3:1!
М. Гуал
70'
68'
Желтая карточка
R. Rossi
67'
Желтая карточка
L.
67'
Желтая карточка
D. Jakubik
67'
Замена
R. Cielemęcki
️️️️
Пеглоу
Замена
С. Капуади
️️️️
А. Енджейчик
66'
Замена
М. Гуал
️️️️
M. Alfarela
63'
Замена
Лукиньяс
️️️️
Б. Капустка
63'
61'
ГОЛ! 2:1!
C.
Пас отдал
L.
Желтая карточка
Б. Крамер
58'
46'
Замена
C.
️️️️
R. Wolski
ГОЛ! 2:0!
Б. Капустка
Пас отдал
M. Alfarela
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Крамер
38'
35'
Замена
Б. Жордау
️️️️
L.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
(К)
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
8
Рафал Августиняк
ОП
67
Бартош Капустка
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
25
Рея Морисита
ПВ
9
Блаж Крамер
ЦФ
19
Migouel Alfarela
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Радомяк
44
Wiktor Koptas
ВР
29
Raphael Rossi
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
14
Damian Jakubik
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
7
Пеглоу
ЛВ
8
Luizao
ЦП
10
Roberto Alves
ЦП
27
Rafał Wolski
ЦП
9
Leândro
(К)
ЦФ
45
Leonardo Rocha
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Легия
87
Габриэль Кобыляк
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
11
Каспер Чодина
ЦП
53
Wojciech Urbański
ЦП
82
Лукиньяс
АП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
28
Марк Гуал
ЦФ
Радомяк
12
Krystian Harcinski
ВР
16
Mateusz Cichocki
ЦЗ
20
Radosław Cielemęcki
ЦП
77
Christos Donis
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
7
Capita
ЦФ
29
Krystian Okoniewski
ЦФ
19
Jean Franco Sarmiento
ЦФ
99
Guilherme Zimovski
ЦФ
3-2-3-2
25
Тобиаш
19
Винагре
22
Барсия
55
Енджейчик
5
Гонсалвеш
8
Августиняк
22
Вшолек
67
Капустка
25
Морисита
19
9
Крамер
4-3-1-2
44
24
Уаттара
4
Маммадов
14
29
8
10
27
7
Пеглоу
45
9
55
Енджейчик
3
Капуади
3
Капуади
55
Енджейчик
22
Вшолек
11
Чодина
11
Чодина
22
Вшолек
25
Морисита
53
53
25
Морисита
67
Капустка
82
Лукиньяс
82
Лукиньяс
67
Капустка
19
28
Гуал
28
Гуал
19
7
Пеглоу
20
20
7
Пеглоу
8
6
Жордау
6
Жордау
8
27
7
7
27
9
29
29
9
Остались в запасе
Легия
Радомяк
87
Габриэль Кобыляк
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
12
Krystian Harcinski
ВР
16
Mateusz Cichocki
ЦЗ
77
Christos Donis
ЦП
19
Jean Franco Sarmiento
ЦФ
99
Guilherme Zimovski
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Остались в запасе
87
Габриэль Кобыляк
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Остались в запасе
12
Krystian Harcinski
ВР
16
Mateusz Cichocki
ЦЗ
77
Christos Donis
ЦП
19
Jean Franco Sarmiento
ЦФ
99
Guilherme Zimovski
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Главный тренер
Константин Гылкэ
Статистика матча Легия - Радомяк
2
4
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
3
Нарушения
13
12
Офсайды
0
1
Количество передач
386
355
Сейвы
2
2
Точность передач %
81
76
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
6
7
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Радомяк
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
Висла Плоцк
1 : 0
19.10.2026
Радомяк
Информация о матче
Главный судья:
Дамиан Сильвестрзак
(Вроцлав)
Стадион:
Войска Польского
Посещаемость:
24376
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