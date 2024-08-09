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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Ракув - Лех
Ракув - Лех: обзор матча 09 августа 2024
Ракув
09.08.2024, пятница, 21:30
Польша. Экстракласа, 4 тур
0 : 0
Завершен
Лех
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ракув - Лех
90'
+10
Желтая карточка
А. Милич
Желтая карточка
С. Сварнас
90'
+4
Замена
П. Барат
️️️️
В. Кочергин
90'
+3
90'
+2
Замена
I. Hoffman
️️️️
А. Соуза
Замена
D. Drachal
️️️️
Э. Отиено
76'
Замена
J. Myszor
️️️️
A.
73'
Замена
Й. Брюнес
️️️️
P. Makuch
72'
69'
Замена
А. Голизаде
️️️️
Д. Хотич
57'
Замена
Б. Фиабема
️️️️
Ф. Шимчак
57'
Замена
Д. Хаканс
️️️️
А. Ба Луа
Желтая карточка
Э. Отиено
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ракув
1
Каспер Треловски
ВР
26
Эрик Отиено
ЛЗ
33
Камил Пестка
ЛЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
20
Жеан Карлос
ЛВ
5
Густав Берггрен
ОП
10
Владислав Кочергин
ЦП
7
Фран Тудор
(К)
ПП
11
Adriano
ЦФ
9
Patryk Makuch
ЦФ
17
Анте Крнак
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Лех
41
Бартош Мрозек
ВР
15
Михал Гургуль
ЦЗ
3
Алекс Дуглас
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
43
Антони Козубал
ОП
22
Радослав Муравски
(К)
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
50
Адриэль Ба Луа
ПВ
18
Филип Шимчак
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Ракув
12
Душан Куцяк
ВР
3
Милан Рундич
ЦЗ
80
Матей Родин
ЦЗ
11
Jakub Myszor
ЦП
88
Петер Барат
ЦП
8
Dawid Drachal
ЦП
8
Бен Ледерман
ЦП
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
27
Wojciech Monka
ЦЗ
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
56
Kornel Lisman
ЦП
8
Али Голизаде
ПВ
26
Ian Hoffman
ЦФ
18
Брайан Фиабема
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Треловски
33
Пестка
4
Сварнас
26
Отиено
5
Берггрен
10
Кочергин
7
Тудор
20
Карлос
17
Крнак
9
11
4-1-2-2-1
41
Мрозек
2
Перейра
3
Дуглас
16
Милич
15
Гургуль
43
Козубал
22
Муравски
10
Хотич
50
Ба Луа
77
Соуза
18
Шимчак
11
11
11
11
10
Кочергин
88
Барат
88
Барат
10
Кочергин
26
Отиено
8
8
26
Отиено
9
14
Брюнес
14
Брюнес
9
50
Ба Луа
11
Хаканс
11
Хаканс
50
Ба Луа
10
Хотич
8
Голизаде
8
Голизаде
10
Хотич
77
Соуза
26
26
77
Соуза
18
Шимчак
18
Фиабема
18
Фиабема
18
Шимчак
Остались в запасе
Ракув
Лех
12
Душан Куцяк
ВР
3
Милан Рундич
ЦЗ
80
Матей Родин
ЦЗ
8
Бен Ледерман
ЦП
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
27
Wojciech Monka
ЦЗ
56
Kornel Lisman
ЦП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
12
Душан Куцяк
ВР
3
Милан Рундич
ЦЗ
80
Матей Родин
ЦЗ
8
Бен Ледерман
ЦП
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
27
Wojciech Monka
ЦЗ
56
Kornel Lisman
ЦП
Главный тренер
Давид Шварга
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Ракув - Лех
2
1
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
0
2
Нарушения
18
6
Офсайды
1
1
Количество передач
332
544
Сейвы
0
5
Точность передач %
71
77
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Матчи команд
Ракув
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
ГКС
Посещаемость:
5500 из 7000 зрителей (78%)
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