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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Ягеллония - Сталь
Ягеллония - Сталь: обзор матча 03 августа 2024
Ягеллония
03.08.2024, суббота, 18:30
Польша. Экстракласа, 3 тур
2 : 0
Завершен
Сталь
24'
А. Пулулу
67'
Х. Имас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ягеллония - Сталь
Желтая карточка
Д. Марчук
90'
83'
Замена
A. Bukowski
️️️️
M. Domański
83'
Замена
Ł. Wolsztyński
️️️️
K. Hinokio
Замена
A. Rybak
️️️️
Нене
80'
76'
Замена
D. Tkacz
️️️️
M. Senger
76'
Замена
R. Assayeg
️️️️
И. Шкурин
Замена
Д. Марчук
️️️️
К. Хансен
72'
Замена
J. Kubicki
️️️️
Х. Имас
72'
Пенальти не реализован!
К. Хансен
69'
ГОЛ! 2:0!
Х. Имас
Пас отдал
К. Хансен
67'
66'
Желтая карточка
F. Gerbowski
62'
Замена
F. Gerbowski
️️️️
М. Гилламьер
Замена
Л. Диаби-Фадига
️️️️
А. Пулулу
61'
Замена
Т. Романчук
️️️️
О. Нгуямба
60'
Желтая карточка
О. Нгуямба
44'
Желтая карточка
А. Пулулу
31'
ГОЛ! 1:0!
А. Пулулу
Пас отдал
Х. Имас
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
10
Орельен Нгуямба
ОП
18
Нене
ЦП
11
Хесус Имас
(К)
АП
23
Miguel Villar Miki
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Сталь
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
21
Mateusz Matras
ЦЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
66
Алвис Яунземс
ЦП
8
Koki Hinokio
ЦП
18
Piotr Wlazło
ЦП
77
Матеуш Кочальски
ЦФ
17
Илья Шкурин
ЦФ
10
Maciej Domański
(К)
ЦФ
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
22
Marvin Senger
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Ягеллония
1
Макс Стриек
ВР
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
6
Тарас Романчук
ОП
14
Jarosław Kubicki
ЦП
11
Доминик Марчук
ЦП
26
Адриан Дигес
ЦФ
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
51
Alan Rybak
ЦФ
Сталь
39
Jakub Mądrzyk
ВР
33
Adrian Bukowski
ЦЗ
16
Maksymilian Szady
ЦЗ
19
Dawid Tkacz
ЦП
32
Fryderyk Gerbowski
ЦП
12
Mateusz Stępień
ЦП
22
Rafael Santos
ЦП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
9
Ravve Assayeg
ЦФ
4-1-1-3-1
50
Абрамович
8
Моутинью
72
Скшипчак
16
61
Сачек
10
Нгуямба
18
Нене
9
Пулулу
11
Имас
99
Хансен
23
2-1-3-5
3
Эсселинк
21
6
Гилламьер
66
Яунземс
8
18
77
Кочальски
22
11
10
17
Шкурин
10
Нгуямба
6
Романчук
6
Романчук
10
Нгуямба
11
Имас
14
14
11
Имас
99
Хансен
11
Марчук
11
Марчук
99
Хансен
9
Пулулу
80
Диаби-Фадига
80
Диаби-Фадига
9
Пулулу
18
Нене
51
51
18
Нене
10
33
33
10
22
19
19
22
6
Гилламьер
32
32
6
Гилламьер
8
25
25
8
17
Шкурин
9
9
17
Шкурин
Остались в запасе
Ягеллония
Сталь
1
Макс Стриек
ВР
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
26
Адриан Дигес
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
39
Jakub Mądrzyk
ВР
16
Maksymilian Szady
ЦЗ
12
Mateusz Stępień
ЦП
22
Rafael Santos
ЦП
Главный тренер
Камил Киерес
Остались в запасе
1
Макс Стриек
ВР
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
26
Адриан Дигес
ЦФ
Остались в запасе
39
Jakub Mądrzyk
ВР
16
Maksymilian Szady
ЦЗ
12
Mateusz Stępień
ЦП
22
Rafael Santos
ЦП
Главный тренер
Адриан Семенец
Главный тренер
Камил Киерес
Статистика матча Ягеллония - Сталь
3
1
Всего ударов по воротам
13
3
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
10
17
Офсайды
1
1
Количество передач
480
412
Сейвы
0
2
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
9
1
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 13 тур
Вечиста
1 : 3
31.10.2026
Ягеллония
Сталь
Польша. Экстракласа, 34 тур
Легия
2 : 2
24.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Сталь
2 : 2
16.05.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Сталь
0 : 2
03.05.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 30 тур
Заглембе
2 : 2
28.04.2025
Сталь
Информация о матче
Главный судья:
Дамиан Сильвестрзак
(Вроцлав)
Стадион:
Bialystok City Stadium, Bialystok
Посещаемость:
15719
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