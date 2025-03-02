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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Динамо Загреб - Хайдук
Динамо Загреб - Хайдук: обзор матча 02 марта 2025
Динамо Загреб
02.03.2025, воскресенье, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 24 тур
2 : 2
Завершен
Хайдук
5'
М. Батурина
48'
Р. Пьерр-Габриэль
31'
Б. Франьич (АГ)
90+1'
Ф. Кровинович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Загреб - Хайдук
Красная карточка
N. Galešić
90'
+10
90'
+8
Желтая карточка
М. Ливайя
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
Ф. Кровинович
Пас отдал
B. Durdov
89'
Замена
С. Биук
️️️️
Д. Мельняк
Замена
Л. Качавенда
️️️️
Л. Стойкович
89'
Замена
С. Куленович
️️️️
В. Канга
89'
79'
Замена
Н. Русин
️️️️
М. Шего
79'
Замена
B. Durdov
️️️️
A. Kalik
66'
Замена
Ф. Кровинович
️️️️
Р. Пукштас
Замена
М. Пьяца
️️️️
А. Ходжа
65'
Замена
М. Рог
️️️️
М. Батурина
65'
Вторая желтая
С. Ристовски
62'
Желтая карточка
С. Ристовски
55'
ГОЛ! 2:1!
Р. Пьерр-Габриэль
Пас отдал
М. Батурина
48'
31'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Б. Франьич
Замена
П. Сучич
️️️️
А. Адеми
28'
12'
Желтая карточка
Р. Пукштас
ГОЛ! 1:0!
М. Батурина
Пас отдал
С. Ристовски
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
10
Лука Стойкович
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
20
Мартин Батурина
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
15
Niko Galešić
ЦФ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Хайдук
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
32
Шимун Хргович
ЦЗ
14
Нико Сигур
ОП
20
Anthony Kalik
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
21
Рокас Пукштас
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
11
Мишель Шего
ЦФ
13
Ivan Lucic
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Динамо Загреб
26
Никола Чавлина
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
8
Петар Сучич
ОП
26
Марко Рог
ЦП
27
Йосип Мишич
ЦП
9
Leon Belcar
ЦП
80
Лукас Качавенда
АП
70
Хуан Кордоба
ПВ
17
Сандро Куленович
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Хайдук
33
Тони Силич
ВР
36
Marino Skelin
ЦЗ
43
Niko Đolonga
ЦЗ
29
Бранимир Млачич
ЦЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
9
Ян Млакар
ЛВ
6
M. Capan
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
28
Роко Брайкович
ПВ
31
Назарий Русин
ЦФ
34
Bruno Durdov
ЦФ
26
Josip Elez
ЦФ
3-1-2-2-2
33
Невистич
33
Ристовски
28
Теофил-Катерин
18
Пьерр-Габриэль
4
Франьич
20
Батурина
45
Адеми
11
Ходжа
10
Стойкович
9
Канга
15
4-1-3-3
21
22
Уремович
32
Хргович
17
Мельняк
14
Сигур
20
11
Ракитич
21
Пукштас
13
11
Шего
10
Ливайя
45
Адеми
8
Сучич
8
Сучич
45
Адеми
20
Батурина
26
Рог
26
Рог
20
Батурина
10
Стойкович
80
Качавенда
80
Качавенда
10
Стойкович
9
Канга
17
Куленович
17
Куленович
9
Канга
11
Ходжа
7
Пьяца
7
Пьяца
11
Ходжа
21
Пукштас
10
Кровинович
10
Кровинович
21
Пукштас
17
Мельняк
79
Биук
79
Биук
17
Мельняк
11
Шего
31
Русин
31
Русин
11
Шего
20
34
34
20
Остались в запасе
Динамо Загреб
Хайдук
26
Никола Чавлина
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
27
Йосип Мишич
ЦП
9
Leon Belcar
ЦП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
70
Хуан Кордоба
ПВ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
28
Роко Брайкович
ПВ
33
Тони Силич
ВР
36
Marino Skelin
ЦЗ
43
Niko Đolonga
ЦЗ
29
Бранимир Млачич
ЦЗ
6
M. Capan
ЦП
9
Ян Млакар
ЛВ
26
Josip Elez
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
26
Никола Чавлина
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
27
Йосип Мишич
ЦП
9
Leon Belcar
ЦП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
70
Хуан Кордоба
ПВ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Остались в запасе
28
Роко Брайкович
ПВ
33
Тони Силич
ВР
36
Marino Skelin
ЦЗ
43
Niko Đolonga
ЦЗ
29
Бранимир Млачич
ЦЗ
6
M. Capan
ЦП
9
Ян Млакар
ЛВ
26
Josip Elez
ЦФ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Динамо Загреб - Хайдук
1
2
2
Всего ударов по воротам
6
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
2
Нарушения
16
16
Офсайды
1
2
Количество передач
343
390
Сейвы
1
2
Точность передач %
79
76
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Риека
- : -
03.12.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
0 : 3
29.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Славен Белупо
- : -
05.12.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Хайдук
4 : 1
29.11.2026
Рудеш
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Информация о матче
Главный судья:
Матео Эрцег
Стадион:
Максимир
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