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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Динамо Загреб - Хайдук
Динамо Загреб - Хайдук: обзор матча 13 сентября 2024
Динамо Загреб
13.09.2024, пятница, 21:00
Хорватия. Футбольная лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Хайдук
70'
М. Ливайя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Загреб - Хайдук
90'
+14
Желтая карточка
С. Биук
Замена
Н. Мбюкю
️️️️
С. Ристовски
90'
+8
90'
+4
Вторая желтая
И. Диалло
90'
Замена
J. Elez
️️️️
Ф. Уремович
Замена
Л. Стойкович
️️️️
М. Батурина
74'
Замена
А. Ходжа
️️️️
Р. Пьерр-Габриэль
74'
70'
ГОЛ! 0:1!
М. Ливайя
67'
Замена
Я. Бенрау
️️️️
Р. Пукштас
63'
Желтая карточка
Р. Пукштас
Желтая карточка
С. Ристовски
61'
Замена
М. Рог
️️️️
А. Адеми
59'
Желтая карточка
К. Теофил-Катерин
55'
53'
Желтая карточка
И. Диалло
52'
Замена
С. Биук
️️️️
B. Durdov
Замена
С. Куленович
️️️️
Х. Кордоба
46'
37'
Желтая карточка
М. Ливайя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
8
Петар Сучич
ОП
45
Ариян Адеми
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
70
Хуан Кордоба
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Хайдук
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
10
Филип Кровинович
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
21
Рокас Пукштас
ЦП
20
Anthony Kalik
ЦП
13
Ivan Lucic
ЦФ
34
Bruno Durdov
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
26
Такуя Огивара
ЛЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
10
Лука Стойкович
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
6
Бранко Павич
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
80
Лукас Качавенда
ЦП
17
Сандро Куленович
ЦФ
Хайдук
91
Ловре Калинич
ВР
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
32
Шимун Хргович
ЦЗ
14
Нико Сигур
ЦЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
6
M. Capan
ЦП
35
Luka Jurak
ЦП
45
Яссин Бенрау
АП
7
Абдули Саньянг
ПВ
22
Mate Antunović
ЦФ
43
Леон Даяку
ЦФ
26
Josip Elez
ЦФ
4-1-2-3
33
Невистич
33
Ристовски
28
Теофил-Катерин
3
Ммае
18
Пьерр-Габриэль
8
Сучич
45
Адеми
20
Батурина
9
Петкович
70
Кордоба
7
Пьяца
4-4-3
22
Уремович
21
5
Диалло
17
Мельняк
11
Ракитич
21
Пукштас
20
10
Кровинович
10
Ливайя
34
13
45
Адеми
26
Рог
26
Рог
45
Адеми
20
Батурина
10
Стойкович
10
Стойкович
20
Батурина
18
Пьерр-Габриэль
11
Ходжа
11
Ходжа
18
Пьерр-Габриэль
33
Ристовски
11
Мбюкю
11
Мбюкю
33
Ристовски
70
Кордоба
17
Куленович
17
Куленович
70
Кордоба
21
Пукштас
45
Бенрау
45
Бенрау
21
Пукштас
34
79
Биук
79
Биук
34
22
Уремович
26
26
22
Уремович
Остались в запасе
Динамо Загреб
Хайдук
24
Даниэль Загорац
ВР
26
Такуя Огивара
ЛЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
6
Бранко Павич
ЦП
80
Лукас Качавенда
ЦП
77
Дарио Шпикич
ЛВ
Главный тренер
Анте Чачич
91
Ловре Калинич
ВР
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
32
Шимун Хргович
ЦЗ
14
Нико Сигур
ЦЗ
6
M. Capan
ЦП
35
Luka Jurak
ЦП
7
Абдули Саньянг
ПВ
22
Mate Antunović
ЦФ
43
Леон Даяку
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
24
Даниэль Загорац
ВР
26
Такуя Огивара
ЛЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
6
Бранко Павич
ЦП
80
Лукас Качавенда
ЦП
77
Дарио Шпикич
ЛВ
Остались в запасе
91
Ловре Калинич
ВР
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
32
Шимун Хргович
ЦЗ
14
Нико Сигур
ЦЗ
6
M. Capan
ЦП
35
Luka Jurak
ЦП
7
Абдули Саньянг
ПВ
22
Mate Antunović
ЦФ
43
Леон Даяку
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Динамо Загреб - Хайдук
2
1
4
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
8
5
Нарушения
12
13
Офсайды
1
1
Количество передач
557
309
Сейвы
1
4
Точность передач %
88
77
Удары мимо ворот
12
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
11
4
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
- : -
29.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Хайдук
- : -
29.11.2026
Рудеш
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Информация о матче
Главный судья:
Игор Паяч
(Свети-Иван-Зелина)
Стадион:
Максимир
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