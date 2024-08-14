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Расписание матчей
Суперкубок УЕФА
Реал - Аталанта
Реал - Аталанта: обзор матча 14 августа 2024
Реал
14.08.2024, среда, 22:00
Суперкубок УЕФА, Финал
2 : 0
Завершен
Аталанта
59'
Ф. Вальверде
68'
К. Мбаппе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Реал - Аталанта
90'
Замена
А. Манцони
️️️️
М. Пашалич
90'
Замена
М. Палестра
️️️️
И. Хин
Замена
Л. Васкес
️️️️
Д. Карвахаль
89'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Д. Беллингем
88'
Замена
А. Гюлер
️️️️
Винисиус
88'
Замена
Б. Диас
️️️️
К. Мбаппе
83'
Замена
Л. Модрич
️️️️
Родриго
76'
70'
Замена
М. Баккер
️️️️
С. Колашинац
ГОЛ! 2:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
Д. Беллингем
68'
64'
Желтая карточка
Б. Джимсити
62'
Замена
Б. Годфри
️️️️
Д. Дзаппакоста
62'
Замена
М. Ретеги
️️️️
Ш. Де Кетеларе
ГОЛ! 1:0!
Ф. Вальверде
Пас отдал
Винисиус
59'
Желтая карточка
Винисиус
42'
Желтая карточка
Д. Беллингем
35'
9'
Желтая карточка
Эдерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
11
Родриго
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
13
Эдерсон
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Реал
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
14
Лука Модрич
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
21
Браим Диас
АП
15
Арда Гюлер
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
29
Марко Карнесекки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
43
Пьетро Коми
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
20
Сулемана
ОП
52
Альберто Манцони
ЦП
2
Марко Палестра
ПВ
32
Матео Ретеги
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
23
Менди
3
Милитао
22
Рюдигер
26
Карвахаль
14
Чуамени
8
Вальверде
5
Беллингем
7
Винисиус
11
Родриго
10
Мбаппе
3-3-1-2-1
1
Муссо
23
Колашинац
19
Джимсити
4
Хин
77
Дзаппакоста
15
де Рон
13
Руджери
13
Эдерсон
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
11
Лукман
11
Родриго
14
Модрич
14
Модрич
11
Родриго
5
Беллингем
25
Себальос
25
Себальос
5
Беллингем
10
Мбаппе
21
Диас
21
Диас
10
Мбаппе
7
Винисиус
15
Гюлер
15
Гюлер
7
Винисиус
26
Карвахаль
17
Васкес
17
Васкес
26
Карвахаль
23
Колашинац
5
Баккер
5
Баккер
23
Колашинац
77
Дзаппакоста
4
Годфри
4
Годфри
77
Дзаппакоста
8
Пашалич
52
Манцони
52
Манцони
8
Пашалич
4
Хин
2
Палестра
2
Палестра
4
Хин
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
32
Ретеги
17
Де Кетеларе
Остались в запасе
Реал
Аталанта
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
31
Франческо Росси
ВР
29
Марко Карнесекки
ВР
43
Пьетро Коми
ЦЗ
20
Сулемана
ОП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
9
Эндрик
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
29
Марко Карнесекки
ВР
43
Пьетро Коми
ЦЗ
20
Сулемана
ОП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Реал - Аталанта
2
2
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
12
19
Офсайды
0
1
Количество передач
548
503
Сейвы
1
4
Точность передач %
87
85
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 23 тур
Реал Сосьедад
- : -
02.12.2026
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
1 : 2
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Информация о матче
Главный судья:
Сандро Шерер
Стадион:
Национальный стадион
Где смотреть матч:
Okko
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