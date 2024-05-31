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Расписание матчей
Саудовская Аравия. Кубок Короля
Аль-Хиляль - Аль-Наср
Аль-Хиляль - Аль-Наср: обзор матча 31 мая 2024
Аль-Хиляль
31.05.2024, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Кубок Короля, Финал
1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Аль-Наср
7'
А. Митрович
88'
А. Яхья
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Аль-Хиляль - Аль-Наср
Пенальти не реализован!
М. Аль-Немер
ГОЛ!
Н. Аль-Давсари
5:4
Пенальти не реализован!
А. Аль-Хассан
Пенальти не реализован!
С. Абдулхамид
ГОЛ!
А. Ладжами
4:4
ГОЛ!
А. Аль-Хамдан
4:3
ГОЛ!
А. Гариб
3:3
ГОЛ!
Х. Тамбакти
3:2
ГОЛ!
С. Аль-Наджеи
2:2
ГОЛ!
М. Канно
2:1
ГОЛ!
К. Роналду
1:1
ГОЛ!
А. Митрович
1:0
Пенальти не реализован!
А. Теллес
Пенальти не реализован!
Р. Невеш
120'
+1
Желтая карточка
С. Аль-Ганнам
Замена
А. Аль-Хамдан
️️️️
С. Аль-Давсари
110'
Замена
Н. Аль-Давсари
️️️️
Малком
109'
Желтая карточка
М. Канно
108'
106'
Желтая карточка
А. Теллес
106'
Замена
М. Аль-Немер
️️️️
А. Яхья
Желтая карточка
Я. аш-Шахрани
98'
Замена
Х. Тамбакти
️️️️
М. аль-Брейк
90'
+7
Вторая желтая
К. Кулибали
90'
88'
ГОЛ! 1:1!
А. Яхья
Пас отдал
А. Ладжами
Красная карточка
А. аль-Булеахи
87'
Желтая карточка
А. аль-Булеахи
87'
Замена
М. аль-Брейк
️️️️
Микаэл
86'
81'
Замена
А. Аль-Хассан
️️️️
Отавио
Замена
М. Канно
️️️️
С. Аль-Фараж
74'
69'
Замена
С. Аль-Наджеи
️️️️
М. Брозович
59'
Замена
В. Абдулла
️️️️
А. Аль-Амри
59'
Замена
А. Гариб
️️️️
С. Мане
56'
Красная карточка
Д. Оспина
Замена
Я. аш-Шахрани
️️️️
Р. Лоди
46'
45'
+1
Желтая карточка
А. Аль-Амри
Желтая карточка
Микаэл
40'
Желтая карточка
С. Аль-Фараж
33'
Желтая карточка
К. Кулибали
28'
26'
Желтая карточка
Отавио
Желтая карточка
Р. Лоди
22'
ГОЛ! 1:0!
А. Митрович
Пас отдал
Малком
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
29
Салем Аль-Давсари
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
7
Салман Аль-Фараж
(К)
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Наср
1
Давид Оспина
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
25
Отавио
АП
23
Айман Яхья
ПВ
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Аль-Хиляль
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
2
Мухаммед аль-Брейк
ПЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
28
Мохамед Канно
ЦП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Аль-Наср
33
Валид Абдулла
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
6
Али Аль-Хассан
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
14
Сами Аль-Наджеи
АП
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
4-1-1-3-1
37
Буну
6
Лоди
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
23
Абдулхамид
8
Невеш
7
Аль-Фараж
29
Аль-Давсари
30
Микаэл
10
Малком
9
Митрович
4-1-1-3-1
1
Оспина
2
Аль-Ганнам
78
Ладжами
5
Аль-Амри
13
Теллес
77
Брозович
17
аль-Хаибари
23
Яхья
25
Отавио
10
Мане
7
Роналду
6
Лоди
12
аш-Шахрани
12
аш-Шахрани
6
Лоди
10
Малком
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
10
Малком
аль-Брейк
87
Тамбакти
87
Тамбакти
аль-Брейк
30
Микаэл
2
аль-Брейк
2
аль-Брейк
30
Микаэл
7
Аль-Фараж
28
Канно
28
Канно
7
Аль-Фараж
29
Аль-Давсари
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
29
Аль-Давсари
5
Аль-Амри
33
Абдулла
33
Абдулла
5
Аль-Амри
25
Отавио
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
25
Отавио
77
Брозович
14
Аль-Наджеи
14
Аль-Наджеи
77
Брозович
10
Мане
29
Гариб
29
Гариб
10
Мане
23
Яхья
75
Аль-Немер
75
Аль-Немер
23
Яхья
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Наср
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Остались в запасе
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Наср
7
2
1
4
Всего ударов по воротам
11
20
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
7
4
Угловые удары
4
4
Нарушения
23
17
Офсайды
2
12
Количество передач
452
392
Сейвы
5
4
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
6
16
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Хиляль
- : -
03.12.2026
Аль-Дирия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
1 : 3
28.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Нефтчи
2 : 2
23.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Шамаль
3 : 1
27.10.2026
Аль-Хиляль
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Наср
- : -
04.12.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
0 : 1
28.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
2 : 1
24.11.2026
Аль-Садд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пахтакор
2 : 6
02.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Наср
5 : 3
29.10.2026
Аль-Холуд
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Эррера
Стадион:
Кинг Абдулла Спортс Сити
Новости команд
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Аль-Хиляль
Аль-Наср
Роналду не сыграет в одной команде с Месси: известна причина
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6
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