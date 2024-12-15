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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Бока Хуниорс - Индепендьенте
Бока Хуниорс - Индепендьенте: обзор матча 15 декабря 2024
Бока Хуниорс
15.12.2024, воскресенье, 01:15
Аргентина. Примера, 27 тур
0 : 0
Завершен
Индепендьенте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бока Хуниорс - Индепендьенте
Замена
И. Мирамон
️️️️
P. Fernández
85'
Замена
А. Мартегани
️️️️
E. Zeballos
85'
83'
Замена
F. Mancuello
️️️️
Л. Мильян
81'
Желтая карточка
Ф. Лойола
Замена
L. Janson
️️️️
М. Мерентьель
67'
Замена
B. Aguirre
️️️️
K. Zenón
66'
66'
Замена
L. González
️️️️
С. Идальго
66'
Замена
I. Maestro Puch
️️️️
Г. Авалос
52'
Замена
R. Martínez
️️️️
F. Vera
Желтая карточка
P. Fernández
34'
Желтая карточка
M. Delgado
30'
15'
Желтая карточка
J. Laso
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бока Хуниорс
12
Leandro Brey
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
2
Лаутаро Ди Лолло
ЦЗ
5
Маркос Рохо
(К)
ЦЗ
18
Milton Delgado
ЦП
20
Kevin Zenón
ЦП
28
Pol Fernández
ЦП
22
Exequiel Zeballos
ЦП
17
Луис Адвинкула
ЦФ
9
Milton Giménez
ЦФ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Гаго
Индепендьенте
33
Rodrigo Rey
ВР
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
2
Joaquín Laso
ЦЗ
4
Federico Vera
ЦЗ
14
Фелипе Лойола
ПЗ
23
Иван Марконе
(К)
ОП
14
Лаутаро Мильян
ЦП
12
Diego Tarzia
ЦП
3
Adrian Spörle
ЦФ
9
Сантьяго Идальго
ЦФ
9
Габриэль Авалос
ЦФ
Главный тренер
Карлос Тевес
Бока Хуниорс
30
Javier García
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
34
Mateo Mendia
ЦЗ
18
Франк Фабра
ЦЗ
5
Игнасио Мирамон
ОП
14
Juan Barinaga
ЦП
10
Jabes Saralegui
ЦП
27
Santiago Dalmasso
ЦП
8
Маурисио Бенитес
ЦП
21
Агустин Мартегани
АП
28
Brian Aguirre
ЦФ
17
Lucas Janson
ЦФ
Индепендьенте
25
Diego Segovia
ВР
13
Juan Fedorco
ЦЗ
8
Santiago Salle
ЦЗ
15
Damián Pérez
ЦЗ
18
Lucas González
ЦП
22
Santiago Lopez
ЦП
32
Rubén Martínez
ЦП
18
Federico Mancuello
ЦП
28
Jhonny Quinonez
ЦП
14
Alexis Canelo
ЦП
19
Matías Giménez Rojas
ЦФ
19
Ignacio Maestro Puch
ЦФ
3-4-3
12
4
Сараччи
5
Рохо
2
Ди Лолло
18
28
22
20
16
Мерентьель
9
17
Адвинкула
4-1-2-3
33
14
Лойола
2
4
15
Ломонако
23
Марконе
14
Мильян
12
9
Авалос
9
Идальго
3
28
5
Мирамон
5
Мирамон
28
22
21
Мартегани
21
Мартегани
22
20
28
28
20
16
Мерентьель
17
17
16
Мерентьель
9
Идальго
18
18
9
Идальго
4
32
32
4
14
Мильян
18
18
14
Мильян
9
Авалос
19
19
9
Авалос
Остались в запасе
Бока Хуниорс
Индепендьенте
30
Javier García
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
34
Mateo Mendia
ЦЗ
18
Франк Фабра
ЦЗ
14
Juan Barinaga
ЦП
10
Jabes Saralegui
ЦП
27
Santiago Dalmasso
ЦП
8
Маурисио Бенитес
ЦП
Главный тренер
Фернандо Гаго
25
Diego Segovia
ВР
13
Juan Fedorco
ЦЗ
8
Santiago Salle
ЦЗ
15
Damián Pérez
ЦЗ
22
Santiago Lopez
ЦП
28
Jhonny Quinonez
ЦП
14
Alexis Canelo
ЦП
19
Matías Giménez Rojas
ЦФ
Главный тренер
Карлос Тевес
Остались в запасе
30
Javier García
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
34
Mateo Mendia
ЦЗ
18
Франк Фабра
ЦЗ
14
Juan Barinaga
ЦП
10
Jabes Saralegui
ЦП
27
Santiago Dalmasso
ЦП
8
Маурисио Бенитес
ЦП
Остались в запасе
25
Diego Segovia
ВР
13
Juan Fedorco
ЦЗ
8
Santiago Salle
ЦЗ
15
Damián Pérez
ЦЗ
22
Santiago Lopez
ЦП
28
Jhonny Quinonez
ЦП
14
Alexis Canelo
ЦП
19
Matías Giménez Rojas
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Гаго
Главный тренер
Карлос Тевес
Статистика матча Бока Хуниорс - Индепендьенте
2
2
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
6
Нарушения
14
16
Офсайды
1
0
Количество передач
334
331
Сейвы
4
2
Точность передач %
79
77
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.84
2.52
Матчи команд
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
1 : 1
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Архентинос Хуниорс
1 : 2
21.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Индепендьенте
2 : 1
07.11.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Дефенса и Хустисия
1 : 1
03.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Информация о матче
Главный судья:
Назарено Араса
Стадион:
Alberto Jose Armando, Buenos Aires
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