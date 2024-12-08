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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Унион Санта-Фе - Велес Сарсфилд
Унион Санта-Фе - Велес Сарсфилд: обзор матча 08 декабря 2024
Унион Санта-Фе
08.12.2024, воскресенье, 01:00
Аргентина. Примера, 26 тур
1 : 0
Завершен
Велес Сарсфилд
54'
E. Gómez (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион Санта-Фе - Велес Сарсфилд
Желтая карточка
M. Pittón
90'
+6
Замена
J. Pablo Luduena
️️️️
F. Gerometta
90'
Желтая карточка
V. Fascendini
86'
86'
Замена
A. Quirós
️️️️
В. Гомес
86'
Замена
️️️️
J. García
Замена
G. Javier Morales
️️️️
N. Orsini
85'
78'
Замена
М. Каррисо
️️️️
К. Ордоньес
Замена
E. Roldán
️️️️
Л. Верде
77'
Замена
V. Fascendini
️️️️
M. Del Blanco
77'
Замена
J. Domina
️️️️
А. Бальбоа
77'
Желтая карточка
Л. Верде
72'
64'
Замена
М. Сантос
️️️️
М. Пеллегрини
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
E. Gómez
54'
26'
Желтая карточка
Э. Маммана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион Санта-Фе
25
Thiago Cardozo
ВР
22
Francisco Gerometta
ЦЗ
32
Nicolás Paz
ЦЗ
18
Franco Pardo
ЦЗ
3
Claudio Corvalán
(К)
ЦЗ
18
Лионель Верде
ЦП
17
Joaquin Mosqueira
ЦП
20
Mauro Pittón
ЦП
9
Адриан Бальбоа
ЦФ
15
Mateo Del Blanco
ЦФ
34
Nicolás Orsini
ЦФ
Главный тренер
Кили Гонсалес
Велес Сарсфилд
1
Tomás Marchiori
ВР
4
Joaquín García
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
3
Elías Gómez
ЦЗ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
39
Жалиль Элиас
ОП
32
Кристиан Ордоньес
ЦП
10
Francisco Pizzini
ЦП
22
Claudio Aquino
ЦП
31
Braian Romero
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Унион Санта-Фе
1
Nicolás Campisi
ВР
3
Miguel Torren
ЦЗ
13
Valentín Fascendini
ЦЗ
26
Juan Pablo Luduena
ЦЗ
35
Lautaro Vargas
ЦЗ
23
Enzo Roldán
ЦП
5
Patricio Tanda
ЦП
19
Tiago Banega
ЦП
30
Jeronimo Domina
ЦФ
9
Gonzalo Javier Morales
ЦФ
21
Lucas Gamba
ЦФ
Велес Сарсфилд
80
Randall Rodriguez
ВР
44
Aarón Quirós
ЦЗ
14
Agustín Lagos
ЦЗ
14
Leonel Roldán
ЦЗ
2
Patricio Pernicone
ЦЗ
33
Tomás Guidara
ЦЗ
29
Damián Fernández
ЦЗ
35
Santiago Cáseres
ЦП
7
Маэр Каррисо
ЦФ
14
Rodrigo Piñeiro
ЦФ
10
Альваро Монторо
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
4-3-3
25
22
18
3
32
18
Верде
17
20
34
15
9
Бальбоа
4-1-3-1-1
1
2
Маммана
16
Гомес
3
4
39
Элиас
32
Ордоньес
10
22
11
Пеллегрини
31
15
13
13
15
22
26
26
22
18
Верде
23
23
18
Верде
9
Бальбоа
30
30
9
Бальбоа
34
9
9
34
16
Гомес
44
44
16
Гомес
32
Ордоньес
7
Каррисо
7
Каррисо
32
Ордоньес
11
Пеллегрини
27
Сантос
27
Сантос
11
Пеллегрини
Остались в запасе
Унион Санта-Фе
Велес Сарсфилд
1
Nicolás Campisi
ВР
3
Miguel Torren
ЦЗ
35
Lautaro Vargas
ЦЗ
5
Patricio Tanda
ЦП
19
Tiago Banega
ЦП
21
Lucas Gamba
ЦФ
Главный тренер
Кили Гонсалес
80
Randall Rodriguez
ВР
14
Agustín Lagos
ЦЗ
14
Leonel Roldán
ЦЗ
2
Patricio Pernicone
ЦЗ
33
Tomás Guidara
ЦЗ
29
Damián Fernández
ЦЗ
35
Santiago Cáseres
ЦП
14
Rodrigo Piñeiro
ЦФ
10
Альваро Монторо
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Остались в запасе
1
Nicolás Campisi
ВР
3
Miguel Torren
ЦЗ
35
Lautaro Vargas
ЦЗ
5
Patricio Tanda
ЦП
19
Tiago Banega
ЦП
21
Lucas Gamba
ЦФ
Остались в запасе
80
Randall Rodriguez
ВР
14
Agustín Lagos
ЦЗ
14
Leonel Roldán
ЦЗ
2
Patricio Pernicone
ЦЗ
33
Tomás Guidara
ЦЗ
29
Damián Fernández
ЦЗ
35
Santiago Cáseres
ЦП
14
Rodrigo Piñeiro
ЦФ
10
Альваро Монторо
ЦФ
Главный тренер
Кили Гонсалес
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Статистика матча Унион Санта-Фе - Велес Сарсфилд
3
1
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
13
5
Офсайды
2
1
Количество передач
243
513
Сейвы
5
5
Точность передач %
62
81
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.35
0.78
Матчи команд
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 13 тур
Депортиво Риестра
1 : 1
20.10.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 12 тур
Унион Санта-Фе
0 : 2
10.10.2026
Дефенса и Хустисия
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
1 : 1
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Эррера
Стадион:
Estadio 15 de Abril, Santa Fe de la Vera Cruz
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