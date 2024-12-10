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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Бельграно - Эстудиантес
Бельграно - Эстудиантес: обзор матча 10 декабря 2024
Бельграно
10.12.2024, вторник, 01:15
Аргентина. Примера, 26 тур
2 : 2
Завершен
Эстудиантес
17'
F. Jara
88'
Б. Рейна
42'
E. Meza
61'
С. Аскасибар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бельграно - Эстудиантес
ГОЛ! 2:2!
Б. Рейна
Пас отдал
Э. Ролон
88'
72'
Замена
B. Kociubinski
️️️️
T. Palacios
Замена
Б. Рейна
️️️️
R. Delgado
66'
Замена
I. Chicco
️️️️
J. Espinola
65'
65'
Замена
Х. Альтамирано
️️️️
А. Маньома
64'
Замена
L. Giménez
️️️️
Г. Каррийо
Желтая карточка
М. Тройло
63'
61'
ГОЛ! 1:2!
С. Аскасибар
Пас отдал
Г. Каррийо
Желтая карточка
F. Facello
58'
Желтая карточка
F. González Metilli
56'
Замена
G. Heredia
️️️️
M. Suárez
53'
Замена
Э. Ролон
️️️️
Ф. Киньон
53'
46'
Замена
П. Пьятти
️️️️
Ф. Родригес
46'
Замена
Э. Перес
️️️️
Г. Невес
45'
Желтая карточка
L. Lollo
42'
ГОЛ! 1:1!
E. Meza
Пас отдал
А. Маньома
ГОЛ! 1:0!
F. Jara
Пас отдал
R. Delgado
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельграно
1
Juan Espinola
ВР
15
Francisco Facello
ЦЗ
2
Aníbal Leguizamón
ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
33
Rafael Delgado
ЦЗ
19
Факундо Киньон
ОП
53
Juan Velázquez
ЦП
9
Matías Suárez
ЦФ
11
Francisco González Metilli
ЦФ
29
Franco Jara
(К)
ЦФ
22
Nicolás Fernández
ЦФ
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
Эстудиантес
21
Matías Mansilla
ВР
20
Eric Meza
ЦЗ
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
37
Luciano Lollo
ЦЗ
13
Gastón Benedetti
ЦЗ
8
Габриэль Невес
ОП
32
Факундо Родригес
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
(К)
ЦП
10
Tiago Palacios
ЦП
14
Алексис Маньома
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Бельграно
23
Ignacio Chicco
ВР
34
Gerónimo Heredia
ЦЗ
6
Alejandro Rebola
ЦЗ
6
Nicolás Meriano
ЦЗ
52
Máximo Oses
ЦЗ
48
Lucas Bustos
ЦП
35
Эстебан Ролон
ЦП
26
Facundo Lencioni
ЦП
77
Брайан Рейна
ЦП
5
Lucas Menossi
ЦП
8
Ramiro Hernandes
ЦП
9
Franco Rami
ЦФ
Эстудиантес
1
Fabricio Iacovich
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
31
Роман Гомес
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
19
Хавьер Альтамирано
ЦП
18
Edwuin Cetré
ЦП
52
Bautista Kociubinski
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
17
Joaquín Tobio Burgos
ЦФ
20
Luciano Giménez
ЦФ
4-1-1-4
1
15
37
Тройло
33
2
19
Киньон
53
9
22
29
11
4-1-4-1
21
15
Боселли
37
13
20
8
Невес
25
Аскасибар
10
14
Маньома
32
Родригес
9
Каррийо
1
23
23
1
9
34
34
9
19
Киньон
35
Ролон
35
Ролон
19
Киньон
33
77
Рейна
77
Рейна
33
14
Маньома
19
Альтамирано
19
Альтамирано
14
Маньома
10
52
52
10
8
Невес
33
Перес
33
Перес
8
Невес
32
Родригес
10
Пьятти
10
Пьятти
32
Родригес
9
Каррийо
20
20
9
Каррийо
Остались в запасе
Бельграно
Эстудиантес
6
Alejandro Rebola
ЦЗ
6
Nicolás Meriano
ЦЗ
52
Máximo Oses
ЦЗ
48
Lucas Bustos
ЦП
26
Facundo Lencioni
ЦП
5
Lucas Menossi
ЦП
8
Ramiro Hernandes
ЦП
9
Franco Rami
ЦФ
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
1
Fabricio Iacovich
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
31
Роман Гомес
ЦЗ
18
Edwuin Cetré
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
17
Joaquín Tobio Burgos
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Остались в запасе
6
Alejandro Rebola
ЦЗ
6
Nicolás Meriano
ЦЗ
52
Máximo Oses
ЦЗ
48
Lucas Bustos
ЦП
26
Facundo Lencioni
ЦП
5
Lucas Menossi
ЦП
8
Ramiro Hernandes
ЦП
9
Franco Rami
ЦФ
Остались в запасе
1
Fabricio Iacovich
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
31
Роман Гомес
ЦЗ
18
Edwuin Cetré
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
17
Joaquín Tobio Burgos
ЦФ
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Статистика матча Бельграно - Эстудиантес
3
1
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
9
3
Нарушения
7
10
Офсайды
1
1
Количество передач
424
407
Сейвы
3
4
Точность передач %
75
83
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
0.92
0.73
Матчи команд
Бельграно
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия
2 : 1
06.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Альдосиви
1 : 0
25.10.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 13 тур
Бельграно
0 : 3
19.10.2026
Ривер Плейт
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
1 : 0
28.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Фламенго
0 : 0
23.10.2026
Эстудиантес
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Nicolas Martinez, Argentina
Стадион:
Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza
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