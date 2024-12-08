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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Сентраль Кордоба - Расинг Клуб
Сентраль Кордоба - Расинг Клуб: обзор матча 08 декабря 2024
Сентраль Кордоба
08.12.2024, воскресенье, 03:15
Аргентина. Примера, 26 тур
3 : 1
Завершен
Расинг Клуб
28'
F. Cabral
45+2'
L. Miguel Angulo
51'
L. Miguel Angulo
61'
A. García Basso
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сентраль Кордоба - Расинг Клуб
88'
Желтая карточка
M. Salas
85'
Желтая карточка
B. Zuculini
Замена
R. Atencio
️️️️
R. Barrios
85'
79'
Желтая карточка
J. Nardoni
79'
Замена
Ф. Мура
️️️️
N. Colombo
Замена
R. Barrios
️️️️
F. Martínez
75'
70'
Замена
Х. Кинтеро
️️️️
L. Vietto
Замена
L. Abascia
️️️️
I. Pillud
67'
Замена
Х. Флорентин
️️️️
E. Cabrera
67'
Замена
M. Godoy
️️️️
L. Miguel Angulo
67'
61'
ГОЛ! 3:1!
A. García Basso
ГОЛ! 3:0!
L. Miguel Angulo
Пас отдал
A. Segovia
51'
46'
Замена
B. Zuculini
️️️️
M. Barrios
46'
Замена
Й. Карбонеро
️️️️
Б. Родригес
ГОЛ! 2:0!
L. Miguel Angulo
Пас отдал
F. Cabral
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
F. Cabral
Пас отдал
L. Miguel Angulo
28'
Пенальти не реализован!
F. Cabral
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сентраль Кордоба
1
Luis Ingolotti
ВР
4
Iván Pillud
ЦЗ
15
Yonatthan Rak
ЦЗ
36
Sebastián Valdez
(К)
ЦЗ
3
Leonardo Marchi
ЦЗ
20
Fernando Martínez
ЦЗ
32
Kevin Vázquez
ЦП
22
Elías Cabrera
ЦП
77
Luis Miguel Angulo
ЦФ
37
Alexis Segovia
ЦФ
29
F. Cabral
ЦФ
Главный тренер
Лукас Гонсалес
Расинг Клуб
25
Facundo Cambeses
ВР
23
Nazareno Colombo
ЦЗ
21
Agustín García Basso
ЦЗ
15
Гастон Мартирена
ЦЗ
27
Gabriel Rojas
ЦЗ
5
Сантьяго Соса
(К)
ОП
5
Juan Nardoni
ЦП
24
Martin Barrios
ЦП
31
Бальтасар Родригес
ЦП
17
Maximiliano Salas
ЦП
19
Luciano Vietto
ЦФ
Главный тренер
Густаво Костас
Сентраль Кордоба
23
Lautaro Bursich
ВР
2
Lucas Abascia
ЦЗ
13
Rafael Barrios
ЦЗ
23
Juan Meli
ЦЗ
6
Federico Andueza
ЦЗ
10
Николас Куальята
ЛВ
5
Cristian Vega
ЦП
25
Хосе Флорентин
ЦП
16
Manuel Palavecino
ЦП
9
Lucas Varaldo
ЦФ
19
Rodrigo Atencio
ЦФ
21
Matías Godoy
ЦФ
Расинг Клуб
21
Габриэль Ариас
ВР
32
Santiago Quiros
ЦЗ
4
Факундо Мура
ЦЗ
43
Gonzalo Escudero
ЦЗ
13
Херман Конти
ЦЗ
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
3
Juan Manuel Elordi
ЦЗ
8
Хуан Кинтеро
ЦЗ
36
Bruno Zuculini
ЦП
7
Йохан Карбонеро
ЦП
10
Ramiro Matias Degregorio
ЦФ
11
Agustín Urzi
ЦФ
3-2-2-3
1
36
3
20
15
4
32
22
29
37
77
4-1-4-1
25
21
15
Мартирена
27
23
5
Соса
24
31
Родригес
17
5
19
4
2
2
4
20
13
13
20
22
25
Флорентин
25
Флорентин
22
19
19
77
21
21
77
23
4
Мура
4
Мура
23
19
8
Кинтеро
8
Кинтеро
19
24
36
36
24
31
Родригес
7
Карбонеро
7
Карбонеро
31
Родригес
Остались в запасе
Сентраль Кордоба
Расинг Клуб
23
Lautaro Bursich
ВР
23
Juan Meli
ЦЗ
6
Federico Andueza
ЦЗ
5
Cristian Vega
ЦП
16
Manuel Palavecino
ЦП
10
Николас Куальята
ЛВ
9
Lucas Varaldo
ЦФ
Главный тренер
Лукас Гонсалес
21
Габриэль Ариас
ВР
32
Santiago Quiros
ЦЗ
43
Gonzalo Escudero
ЦЗ
13
Херман Конти
ЦЗ
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
3
Juan Manuel Elordi
ЦЗ
10
Ramiro Matias Degregorio
ЦФ
11
Agustín Urzi
ЦФ
Главный тренер
Густаво Костас
Остались в запасе
23
Lautaro Bursich
ВР
23
Juan Meli
ЦЗ
6
Federico Andueza
ЦЗ
5
Cristian Vega
ЦП
16
Manuel Palavecino
ЦП
10
Николас Куальята
ЛВ
9
Lucas Varaldo
ЦФ
Остались в запасе
21
Габриэль Ариас
ВР
32
Santiago Quiros
ЦЗ
43
Gonzalo Escudero
ЦЗ
13
Херман Конти
ЦЗ
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
3
Juan Manuel Elordi
ЦЗ
10
Ramiro Matias Degregorio
ЦФ
11
Agustín Urzi
ЦФ
Главный тренер
Лукас Гонсалес
Главный тренер
Густаво Костас
Статистика матча Сентраль Кордоба - Расинг Клуб
3
Всего ударов по воротам
15
15
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
9
9
Офсайды
3
4
Количество передач
305
463
Сейвы
3
5
Точность передач %
69
79
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
6
8
xG (ожидаемые голы)
3.09
0.67
Матчи команд
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Платенсе
2 : 0
03.11.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Сентраль Кордоба
2 : 2
10.10.2026
Эстудиантес
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Расинг Клуб
2 : 1
31.10.2026
Альдосиви
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Расинг Клуб
1 : 1
18.10.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 12 тур
Расинг Клуб
0 : 2
12.10.2026
Бельграно
Информация о матче
Главный судья:
Carlos Andres Gariano, Argentina
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