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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Индепендьенте Ривадавия - Архентинос Хуниорс
Индепендьенте Ривадавия - Архентинос Хуниорс: обзор матча 03 декабря 2024
Индепендьенте Ривадавия
03.12.2024, вторник, 03:30
Аргентина. Примера, 25 тур
2 : 1
Завершен
Архентинос Хуниорс
7'
L. Sequeira
30'
V. Ramis
43'
A. Lescano
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Индепендьенте Ривадавия - Архентинос Хуниорс
Желтая карточка
I. Villalba
90'
+2
Замена
Э. Бургос
️️️️
L. Sequeira
84'
83'
Замена
C. Ferreira
️️️️
A. Lescano
83'
Замена
L. Heredia
️️️️
М. Ромеро
77'
Замена
M. Perello
️️️️
T. Santamaría
77'
Замена
N. Cordero
️️️️
S. Rodríguez
Замена
F. Romero
️️️️
V. Ramis
73'
Замена
L. Ríos
️️️️
D. Ruben Tonetto
58'
Замена
G. Ríos
️️️️
M. Cardillo
58'
46'
Замена
N. Oroz
️️️️
E. Viveros
Замена
L. Gómez
️️️️
L. Abecasis
46'
Желтая карточка
D. Ruben Tonetto
45'
+2
43'
ГОЛ! 2:1!
A. Lescano
Желтая карточка
T. Ostchega
35'
ГОЛ! 2:0!
V. Ramis
Пас отдал
I. Villalba
30'
ГОЛ! 1:0!
L. Sequeira
Пас отдал
M. Cardillo
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Индепендьенте Ривадавия
33
Ezequiel Centurión
ВР
40
I. Villalba
ЦЗ
42
Sheyko Studer
ЦЗ
16
Tobías Ostchega
ЦЗ
15
Mauricio Cardillo
ЦП
5
Franco Romero
(К)
ЦП
11
Diego Ruben Tonetto
ЦП
77
Luis Sequeira
ЦП
29
L. Abecasis
ЦФ
22
Sebastián Villa
ЦФ
7
Victorio Ramis
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Архентинос Хуниорс
50
Diego Rodríguez
ВР
29
Thiago Santamaría
ЦЗ
16
Francisco Álvarez
ЦЗ
30
Jonathan Galván
(К)
ЦЗ
66
Роман Вега
ЦЗ
4
Francis Mac Allister
ЦП
22
Alan Lescano
ЦП
29
Emiliano Viveros
ЦП
6
F. Meza
ЦФ
11
Santiago Rodríguez
ЦФ
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Пабло Геде
Индепендьенте Ривадавия
23
Gonzalo Marinelli
ВР
25
Federico Milo
ЦЗ
21
Matías Ruiz Díaz
ЦЗ
2
Bruno Bianchi
ЦЗ
45
Tiago Andino
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
14
Luciano Gómez
ЦЗ
15
Mateo Ortale
ЦЗ
8
Эсекьель Хам
ОП
11
Gonzalo Ríos
ЦП
8
Lautaro Ríos
ЦП
7
F. Romero
ЦФ
Архентинос Хуниорс
12
Gonzalo Siri Payer
ВР
31
Manuel Agustin Guillen
ЦЗ
20
Sebastián Prieto
ЦЗ
11
Nicolas Oroz
ЦП
55
Juan Cardozo
ЦП
18
Cristian Ferreira
ЦП
18
Ariel Gamarra
ЦП
27
Lucas Gómez
ЦП
9
Gastón Verón
ЦП
23
Leonardo Heredia
ЦФ
11
Matías Perello
ЦФ
9
Nicolás Cordero
ЦФ
3-4-3
33
40
42
16
15
11
77
5
7
22
29
4-3-3
50
16
30
66
Вега
29
4
22
29
19
Ромеро
11
6
77
20
Бургос
20
Бургос
77
29
14
14
29
15
11
11
15
11
8
8
11
7
7
7
7
29
11
11
29
22
18
18
22
19
Ромеро
23
23
19
Ромеро
29
11
11
29
11
9
9
11
Остались в запасе
Индепендьенте Ривадавия
Архентинос Хуниорс
23
Gonzalo Marinelli
ВР
25
Federico Milo
ЦЗ
21
Matías Ruiz Díaz
ЦЗ
2
Bruno Bianchi
ЦЗ
45
Tiago Andino
ЦЗ
15
Mateo Ortale
ЦЗ
8
Эсекьель Хам
ОП
Главный тренер
Мартин Чикотелло
12
Gonzalo Siri Payer
ВР
31
Manuel Agustin Guillen
ЦЗ
20
Sebastián Prieto
ЦЗ
55
Juan Cardozo
ЦП
18
Ariel Gamarra
ЦП
27
Lucas Gómez
ЦП
9
Gastón Verón
ЦП
Главный тренер
Пабло Геде
Остались в запасе
23
Gonzalo Marinelli
ВР
25
Federico Milo
ЦЗ
21
Matías Ruiz Díaz
ЦЗ
2
Bruno Bianchi
ЦЗ
45
Tiago Andino
ЦЗ
15
Mateo Ortale
ЦЗ
8
Эсекьель Хам
ОП
Остались в запасе
12
Gonzalo Siri Payer
ВР
31
Manuel Agustin Guillen
ЦЗ
20
Sebastián Prieto
ЦЗ
55
Juan Cardozo
ЦП
18
Ariel Gamarra
ЦП
27
Lucas Gómez
ЦП
9
Gastón Verón
ЦП
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Главный тренер
Пабло Геде
Статистика матча Индепендьенте Ривадавия - Архентинос Хуниорс
3
Всего ударов по воротам
9
18
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
4
8
Нарушения
9
12
Офсайды
1
1
Количество передач
329
408
Сейвы
3
1
Точность передач %
72
78
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
4
10
xG (ожидаемые голы)
1.23
0.78
Матчи команд
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 1
07.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 15 тур
Индепендьенте Ривадавия
3 : 1
03.11.2026
Банфилд
Аргентина. Примера, 14 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
28.10.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 13 тур
Индепендьенте Ривадавия
2 : 2
17.10.2026
Тигре
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Архентинос Хуниорс
1 : 2
21.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Архентинос Хуниорс
0 : 2
07.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
1 : 2
03.11.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 14 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
28.10.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 13 тур
Банфилд
0 : 1
17.10.2026
Архентинос Хуниорс
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Lamolina, Argentina
Стадион:
Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza
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