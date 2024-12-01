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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Банфилд - Ланус
Банфилд - Ланус: обзор матча 01 декабря 2024
Банфилд
01.12.2024, воскресенье, 01:30
Аргентина. Примера, 25 тур
0 : 1
Завершен
Ланус
81'
L. Díaz
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Банфилд - Ланус
Замена
M. Roldan
️️️️
Э. Инсуа
85'
Замена
M. González
️️️️
J. Miguel Soraire
85'
85'
Замена
A. Luciatti
️️️️
E. Salvio
Красная карточка
J. Bisanz
84'
81'
ГОЛ! 0:1!
L. Díaz
Пас отдал
М. Морено
75'
Желтая карточка
К. Искьердос
Замена
B. Oviedo
️️️️
G. Rivera
74'
Желтая карточка
J. Iribarren
71'
Замена
L. Garate
️️️️
M. Echeverria
69'
Замена
J. Iribarren
️️️️
Р. ди Лусиано
69'
69'
Замена
L. Díaz
️️️️
J. Torres
Желтая карточка
Р. ди Лусиано
65'
64'
Желтая карточка
N. Losada
60'
Замена
R. Carrera
️️️️
L. Acosta
60'
Замена
L. Boggio
️️️️
G. Perez
58'
Желтая карточка
L. Acosta
Желтая карточка
Э. Инсуа
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Банфилд
23
Facundo Sanguinetti
ВР
2
Alexis Maldonado
(К)
ЦЗ
2
Alejandro Maciel
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
22
Рамиро ди Лусиано
ПЗ
8
Jesús Miguel Soraire
ЦП
5
Santiago Esquivel
ЦП
19
Ignacio Rodríguez
ЦП
17
Juan Bisanz
ЦП
17
Geronimo Rivera
ЦП
39
Marcos Echeverria
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
Ланус
26
Nahuel Losada
ВР
6
Хулио Солер
ЛЗ
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
4
Ezequiel Muñoz
ЦЗ
5
Felipe Peña Biafore
ЦЗ
4
Gonzalo Perez
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ЦЗ
11
Eduardo Salvio
ЦП
10
Марселино Морено
АП
7
Lautaro Acosta
(К)
ЦФ
27
Jonathan Torres
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
Банфилд
25
José Devecchi
ВР
6
Luciano Recalde
ЦЗ
13
Brandon Oviedo
ЦЗ
6
Mathias de Ritis
ЦЗ
29
Juan Iribarren
ЦЗ
15
C. Nunez
ЦП
21
Matías González
ЦП
10
Ezequiel Cañete
ЦП
23
Leandro Garate
ЦП
32
Agustín Obando
ЦФ
11
Mauricio Roldan
ЦФ
7
Lisandro Piñero
ЦФ
Ланус
1
Alan Aguerre
ВР
33
Abel Luciatti
ЦЗ
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
5
Nery Domínguez
ЦЗ
23
Ramiro Carrera
ЦП
20
Dylan Aquino
ЦП
30
Agustín Rodríguez
ЦП
6
Luciano Boggio
ЦП
9
Leandro Díaz
ЦФ
20
Bruno Cabrera
ЦФ
11
Favio Ãlvarez
ЦФ
29
Leonardo Jara
ЦФ
4-5-1
23
2
2
12
Инсуа
22
ди Лусиано
5
19
17
17
8
39
3-2-1-1-2
26
5
4
4
Касерес
4
6
Солер
11
10
Морено
27
7
17
13
13
17
22
ди Лусиано
29
29
22
ди Лусиано
8
21
21
8
39
23
23
39
12
Инсуа
11
11
12
Инсуа
11
33
33
11
7
23
23
7
4
6
6
4
27
9
9
27
Остались в запасе
Банфилд
Ланус
25
José Devecchi
ВР
6
Luciano Recalde
ЦЗ
6
Mathias de Ritis
ЦЗ
15
C. Nunez
ЦП
10
Ezequiel Cañete
ЦП
32
Agustín Obando
ЦФ
7
Lisandro Piñero
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
1
Alan Aguerre
ВР
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
5
Nery Domínguez
ЦЗ
20
Dylan Aquino
ЦП
30
Agustín Rodríguez
ЦП
20
Bruno Cabrera
ЦФ
11
Favio Ãlvarez
ЦФ
29
Leonardo Jara
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
Остались в запасе
25
José Devecchi
ВР
6
Luciano Recalde
ЦЗ
6
Mathias de Ritis
ЦЗ
15
C. Nunez
ЦП
10
Ezequiel Cañete
ЦП
32
Agustín Obando
ЦФ
7
Lisandro Piñero
ЦФ
Остались в запасе
1
Alan Aguerre
ВР
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
5
Nery Domínguez
ЦЗ
20
Dylan Aquino
ЦП
30
Agustín Rodríguez
ЦП
20
Bruno Cabrera
ЦФ
11
Favio Ãlvarez
ЦФ
29
Leonardo Jara
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
Главный тренер
Рикардо Зелински
Статистика матча Банфилд - Ланус
3
1
3
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
7
2
Нарушения
19
9
Офсайды
1
0
Количество передач
228
326
Сейвы
3
1
Точность передач %
60
65
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
0.33
1.2
Матчи команд
Банфилд
Аргентина. Примера, 16 тур
Банфилд
2 : 2
07.11.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 15 тур
Индепендьенте Ривадавия
3 : 1
03.11.2026
Банфилд
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Банфилд
0 : 1
17.10.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 12 тур
Тигре
1 : 2
11.10.2026
Банфилд
Ланус
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Ланус
1 : 1
02.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Информация о матче
Главный судья:
Назарено Араса
Стадион:
Florencio Sola, Buenos Aires
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