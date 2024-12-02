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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Велес Сарсфилд - Атлетико Сармиенто
Велес Сарсфилд - Атлетико Сармиенто: обзор матча 02 декабря 2024
Велес Сарсфилд
02.12.2024, понедельник, 01:15
Аргентина. Примера, 25 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико Сармиенто
41'
C. Aquino (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Велес Сарсфилд - Атлетико Сармиенто
85'
Замена
E. Naya
️️️️
V. Burgoa
85'
Замена
F. Paradela
️️️️
M. Garcia
Замена
А. Монторо
️️️️
C. Aquino
84'
81'
Желтая карточка
L. López
Желтая карточка
А. Боусат
73'
Замена
М. Сантос
️️️️
B. Romero
70'
69'
Замена
L. López
️️️️
И. Моралес
69'
Замена
E. Méndez
️️️️
T. Guiacobini
68'
Желтая карточка
M. Garcia
Замена
Ж. Элиас
️️️️
К. Ордоньес
65'
Замена
М. Пеллегрини
️️️️
Т. Фернандес
65'
63'
Замена
G. Gudiño
️️️️
J. Gho
59'
Желтая карточка
J. Gho
54'
Желтая карточка
T. Guiacobini
Желтая карточка
Э. Маммана
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:0!
C. Aquino
41'
5'
Желтая карточка
E. López
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес Сарсфилд
1
Tomás Marchiori
ВР
4
Joaquín García
ЦЗ
3
Elías Gómez
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
32
Кристиан Ордоньес
ЦП
30
Агустин Боусат
ЦП
10
Francisco Pizzini
ЦП
22
Claudio Aquino
ЦП
24
Тиаго Фернандес
ЦП
31
Braian Romero
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Атлетико Сармиенто
42
Lucas Acosta
ВР
17
Franco Paredes
ЦЗ
2
Juan Manuel Insaurralde
(К)
ЦЗ
33
Gabriel Díaz
ЦЗ
14
Elías López
ЦЗ
5
Manuel Garcia
ЦП
30
Valentín Burgoa
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
28
Joaquin Gho
ЦП
31
Tomas Guiacobini
ЦФ
9
Иван Моралес
ЦФ
Главный тренер
Исраэль Дамонте
Велес Сарсфилд
80
Randall Rodriguez
ВР
44
Aarón Quirós
ЦЗ
14
Leonel Roldán
ЦЗ
14
Agustín Lagos
ЦЗ
2
Patricio Pernicone
ЦЗ
29
Damián Fernández
ЦЗ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
39
Жалиль Элиас
ОП
35
Santiago Cáseres
ЦП
10
Альваро Монторо
ЦФ
7
Маэр Каррисо
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Атлетико Сармиенто
13
Nereo Champagne
ВР
2
Santiago Morales
ЦЗ
21
Gabriel Hauche
ЦЗ
26
Yair Arismendi
ЦЗ
16
Juan Cruz Guasone
ЦЗ
6
Juan Andrada
ЦП
20
Gabriel Gudiño
ЦП
52
Emiliano Méndez
ЦП
10
Federico Paradela
ЦП
38
Matias Rosales
ЦП
19
Ezequiel Naya
ЦФ
7
Lisandro López
ЦФ
4-5-1
1
4
2
Маммана
16
Гомес
3
30
Боусат
10
22
24
Фернандес
32
Ордоньес
31
4-4-2
42
2
33
14
17
30
10
Гайтан
28
5
9
Моралес
31
32
Ордоньес
39
Элиас
39
Элиас
32
Ордоньес
24
Фернандес
11
Пеллегрини
11
Пеллегрини
24
Фернандес
22
10
Монторо
10
Монторо
22
31
27
Сантос
27
Сантос
31
28
20
20
28
31
52
52
31
5
10
10
5
30
19
19
30
9
Моралес
7
7
9
Моралес
Остались в запасе
Велес Сарсфилд
Атлетико Сармиенто
80
Randall Rodriguez
ВР
44
Aarón Quirós
ЦЗ
14
Leonel Roldán
ЦЗ
14
Agustín Lagos
ЦЗ
2
Patricio Pernicone
ЦЗ
29
Damián Fernández
ЦЗ
35
Santiago Cáseres
ЦП
7
Маэр Каррисо
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
13
Nereo Champagne
ВР
2
Santiago Morales
ЦЗ
21
Gabriel Hauche
ЦЗ
26
Yair Arismendi
ЦЗ
16
Juan Cruz Guasone
ЦЗ
6
Juan Andrada
ЦП
38
Matias Rosales
ЦП
Главный тренер
Исраэль Дамонте
Остались в запасе
80
Randall Rodriguez
ВР
44
Aarón Quirós
ЦЗ
14
Leonel Roldán
ЦЗ
14
Agustín Lagos
ЦЗ
2
Patricio Pernicone
ЦЗ
29
Damián Fernández
ЦЗ
35
Santiago Cáseres
ЦП
7
Маэр Каррисо
ЦФ
Остались в запасе
13
Nereo Champagne
ВР
2
Santiago Morales
ЦЗ
21
Gabriel Hauche
ЦЗ
26
Yair Arismendi
ЦЗ
16
Juan Cruz Guasone
ЦЗ
6
Juan Andrada
ЦП
38
Matias Rosales
ЦП
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Главный тренер
Исраэль Дамонте
Статистика матча Велес Сарсфилд - Атлетико Сармиенто
2
5
Всего ударов по воротам
21
5
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
10
0
Нарушения
11
19
Офсайды
0
1
Количество передач
435
268
Сейвы
1
7
Точность передач %
77
58
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
13
1
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
2.02
0.18
Матчи команд
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
1 : 1
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 16 тур
Тигре
1 : 0
07.11.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия
2 : 0
24.10.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
20.10.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 11 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
15.10.2026
Ривер Плейт
Информация о матче
Главный судья:
Николас Рамирес
Стадион:
Хосе Амальфитани
Новости команд
Все
Велес Сарсфилд
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2
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5
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2025.08.12 09:17
2-кратного чемпиона России прооперировали из‑за множественных переломов ребер
12 сентября
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7 июля
1
ЦСКА узнал цену на аргентинского вингера Каррисо
2025.09.02 22:55
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