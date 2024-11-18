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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Банфилд - Тигре
Банфилд - Тигре: обзор матча 18 ноября 2024
Банфилд
18.11.2024, понедельник, 23:00
Аргентина. Примера, 23 тур
0 : 1
Завершен
Тигре
88'
N. Contín (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Банфилд - Тигре
Замена
M. Roldan
️️️️
S. Esquivel
90'
Замена
M. González
️️️️
J. Bisanz
90'
90'
Замена
Г. Марони
️️️️
S. Gonzalez
88'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
N. Contín
Вторая желтая
G. Aranda
81'
Замена
M. de Ritis
️️️️
Э. Инсуа
79'
70'
Замена
N. Contín
️️️️
M. Ortega
Желтая карточка
G. Aranda
64'
62'
Замена
T. Cavanagh
️️️️
S. Medina
62'
Замена
B. Armoa
️️️️
Ф. Феррейра
Замена
A. Obando
️️️️
G. Rivera
46'
Замена
I. Rodríguez
️️️️
L. Garate
46'
45'
+2
Желтая карточка
S. Medina
Желтая карточка
S. Esquivel
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Банфилд
23
Facundo Sanguinetti
ВР
6
Luciano Recalde
ЦЗ
47
Gabriel Aranda
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
(К)
ЦЗ
13
Brandon Oviedo
ЦЗ
22
Рамиро ди Лусиано
ПЗ
8
Jesús Miguel Soraire
ЦП
5
Santiago Esquivel
ЦП
23
Leandro Garate
ЦП
17
Juan Bisanz
ЦП
17
Geronimo Rivera
ЦП
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
Тигре
12
Felipe Zenobio
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
6
Martín Ortega
ЦЗ
42
Рамон Ариас
ЦЗ
5
Nahuel Banegas
ЦЗ
30
Agustín Cardozo
(К)
ЦП
8
Martín Garay
ЦП
21
Sebastián Medina
ЦП
27
Santiago Gonzalez
ЦП
26
Tomás Galván
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Домингес
Банфилд
25
José Devecchi
ВР
29
Juan Iribarren
ЦЗ
6
Mathias de Ritis
ЦЗ
36
Mateo Pérez
ЦЗ
15
C. Nunez
ЦП
21
Lautaro Villegas
ЦП
21
Matías González
ЦП
10
Ezequiel Cañete
ЦП
19
Ignacio Rodríguez
ЦП
11
Mauricio Roldan
ЦФ
32
Agustín Obando
ЦФ
7
Lisandro Piñero
ЦФ
Тигре
1
Luka Fuster
ВР
31
Tomás Cavanagh
ЦЗ
4
Valentin Moreno
ЦЗ
38
Tomas Fernandez
ЦЗ
32
Pablo Minissale
ЦЗ
16
Lorenzo Scipioni
ЦП
33
Гонсало Марони
ЦП
27
Blas Armoa
ЦП
37
Romeo Benítez
ЦП
11
Darío Sarmiento
ЦФ
37
Camilo Viganoni
ЦФ
29
Nicolás Contín
ЦФ
3-2-5
23
47
12
Инсуа
13
6
22
ди Лусиано
5
23
17
17
8
4-5-1
12
6
42
Ариас
5
3
Пас
30
21
27
26
8
14
Феррейра
12
Инсуа
6
6
12
Инсуа
17
21
21
17
23
19
19
23
5
11
11
5
17
32
32
17
21
31
31
21
27
33
Марони
33
Марони
27
14
Феррейра
27
27
14
Феррейра
6
29
29
6
Остались в запасе
Банфилд
Тигре
25
José Devecchi
ВР
29
Juan Iribarren
ЦЗ
36
Mateo Pérez
ЦЗ
15
C. Nunez
ЦП
21
Lautaro Villegas
ЦП
10
Ezequiel Cañete
ЦП
7
Lisandro Piñero
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
1
Luka Fuster
ВР
4
Valentin Moreno
ЦЗ
38
Tomas Fernandez
ЦЗ
32
Pablo Minissale
ЦЗ
16
Lorenzo Scipioni
ЦП
37
Romeo Benítez
ЦП
11
Darío Sarmiento
ЦФ
37
Camilo Viganoni
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Домингес
Остались в запасе
25
José Devecchi
ВР
29
Juan Iribarren
ЦЗ
36
Mateo Pérez
ЦЗ
15
C. Nunez
ЦП
21
Lautaro Villegas
ЦП
10
Ezequiel Cañete
ЦП
7
Lisandro Piñero
ЦФ
Остались в запасе
1
Luka Fuster
ВР
4
Valentin Moreno
ЦЗ
38
Tomas Fernandez
ЦЗ
32
Pablo Minissale
ЦЗ
16
Lorenzo Scipioni
ЦП
37
Romeo Benítez
ЦП
11
Darío Sarmiento
ЦФ
37
Camilo Viganoni
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
Главный тренер
Себастьян Домингес
Статистика матча Банфилд - Тигре
2
1
1
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
1
Нарушения
11
10
Офсайды
2
2
Количество передач
298
534
Сейвы
1
3
Точность передач %
67
84
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
0.78
1.05
Матчи команд
Банфилд
Аргентина. Примера, 16 тур
Банфилд
2 : 2
07.11.2026
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Аргентина. Примера, 15 тур
Индепендьенте Ривадавия
3 : 1
03.11.2026
Банфилд
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Банфилд
0 : 1
17.10.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 12 тур
Тигре
1 : 2
11.10.2026
Банфилд
Тигре
Аргентина. Примера, 16 тур
Тигре
1 : 0
07.11.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 15 тур
Уракан
0 : 2
31.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 14 тур
Тигре
0 : 1
24.10.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 13 тур
Индепендьенте Ривадавия
2 : 2
17.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 12 тур
Тигре
1 : 2
11.10.2026
Банфилд
Информация о матче
Главный судья:
Fernando Espinoza, Argentina
Стадион:
Florencio Sola, Buenos Aires
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