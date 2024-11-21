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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе
Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе: обзор матча 21 ноября 2024
Бока Хуниорс
21.11.2024, четверг, 03:30
Аргентина. Примера, 23 тур
1 : 0
Завершен
Унион Санта-Фе
4'
M. Giménez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе
80'
Желтая карточка
P. Tanda
Замена
Г. Медель
️️️️
E. Zeballos
77'
Замена
M. Delgado
️️️️
И. Мирамон
77'
76'
Замена
L. Gamba
️️️️
N. Paz
76'
Замена
P. Tanda
️️️️
J. Mosqueira
72'
Замена
Л. Верде
️️️️
S. Rivero
Замена
L. Janson
️️️️
K. Zenón
67'
Замена
Э. Кавани
️️️️
M. Giménez
67'
63'
Замена
G. Javier Morales
️️️️
J. Domina
63'
Замена
E. Roldán
️️️️
M. Pittón
Замена
J. Saralegui
️️️️
J. Barinaga
59'
Желтая карточка
Т. Бельмонте
41'
40'
Желтая карточка
S. Rivero
36'
Желтая карточка
J. Mosqueira
Желтая карточка
И. Мирамон
31'
ГОЛ! 1:0!
M. Giménez
Пас отдал
E. Zeballos
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бока Хуниорс
12
Leandro Brey
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
5
Маркос Рохо
(К)
ЦЗ
5
Игнасио Мирамон
ОП
14
Juan Barinaga
ЦП
20
Kevin Zenón
ЦП
22
Exequiel Zeballos
ЦП
28
Pol Fernández
ЦП
8
Томас Бельмонте
ЦП
9
Milton Giménez
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Гаго
Унион Санта-Фе
25
Thiago Cardozo
ВР
35
Lautaro Vargas
ЦЗ
18
Franco Pardo
ЦЗ
3
Miguel Torren
ЦЗ
32
Nicolás Paz
ЦЗ
7
Simón Rivero
ЦП
17
Joaquin Mosqueira
ЦП
20
Mauro Pittón
(К)
ЦП
9
Адриан Бальбоа
ЦФ
30
Jeronimo Domina
ЦФ
15
Mateo Del Blanco
ЦФ
Главный тренер
Кили Гонсалес
Бока Хуниорс
44
Серхио Ромеро
ВР
34
Mateo Mendia
ЦЗ
18
Франк Фабра
ЦЗ
2
Лаутаро Ди Лолло
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
10
Jabes Saralegui
ЦП
33
Juan Ramírez
ЦП
18
Milton Delgado
ЦП
21
Агустин Мартегани
АП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
17
Lucas Janson
ЦФ
28
Brian Aguirre
ЦФ
Унион Санта-Фе
1
Nicolás Campisi
ВР
26
Juan Pablo Luduena
ЦЗ
13
Valentín Fascendini
ЦЗ
22
Francisco Gerometta
ЦЗ
18
Лионель Верде
ЦП
23
Enzo Roldán
ЦП
19
Tiago Banega
ЦП
5
Patricio Tanda
ЦП
9
Gonzalo Javier Morales
ЦФ
21
Lucas Gamba
ЦФ
3-1-5-1
12
3
Бланко
5
Рохо
4
Фигаль
5
Мирамон
20
22
28
8
Бельмонте
14
9
4-3-3
25
18
3
32
35
7
17
20
15
30
9
Бальбоа
22
17
Медель
17
Медель
22
14
10
10
14
5
Мирамон
18
18
5
Мирамон
9
10
Кавани
10
Кавани
9
20
17
17
20
7
18
Верде
18
Верде
7
20
23
23
20
17
5
5
17
30
9
9
30
32
21
21
32
Остались в запасе
Бока Хуниорс
Унион Санта-Фе
44
Серхио Ромеро
ВР
34
Mateo Mendia
ЦЗ
18
Франк Фабра
ЦЗ
2
Лаутаро Ди Лолло
ЦЗ
33
Juan Ramírez
ЦП
21
Агустин Мартегани
АП
28
Brian Aguirre
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Гаго
1
Nicolás Campisi
ВР
26
Juan Pablo Luduena
ЦЗ
13
Valentín Fascendini
ЦЗ
22
Francisco Gerometta
ЦЗ
19
Tiago Banega
ЦП
Главный тренер
Кили Гонсалес
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
34
Mateo Mendia
ЦЗ
18
Франк Фабра
ЦЗ
2
Лаутаро Ди Лолло
ЦЗ
33
Juan Ramírez
ЦП
21
Агустин Мартегани
АП
28
Brian Aguirre
ЦФ
Остались в запасе
1
Nicolás Campisi
ВР
26
Juan Pablo Luduena
ЦЗ
13
Valentín Fascendini
ЦЗ
22
Francisco Gerometta
ЦЗ
19
Tiago Banega
ЦП
Главный тренер
Фернандо Гаго
Главный тренер
Кили Гонсалес
Статистика матча Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе
2
3
Всего ударов по воротам
6
6
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
0
Нарушения
14
18
Офсайды
4
3
Количество передач
377
356
Сейвы
0
2
Точность передач %
76
77
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.27
0.32
Матчи команд
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 13 тур
Депортиво Риестра
1 : 1
20.10.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 12 тур
Унион Санта-Фе
0 : 2
10.10.2026
Дефенса и Хустисия
Информация о матче
Главный судья:
Николас Рамирес
Стадион:
Alberto Jose Armando, Buenos Aires
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