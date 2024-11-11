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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд
Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд: обзор матча 11 ноября 2024
Депортиво Риестра
11.11.2024, понедельник, 22:00
Аргентина. Примера, 22 тур
1 : 1
Завершен
Велес Сарсфилд
65'
N. Caro Torres
45'
B. Romero (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд
87'
Замена
М. Каррисо
️️️️
C. Aquino
87'
Замена
М. Пеллегрини
️️️️
К. Ордоньес
Желтая карточка
I. Arce
86'
Замена
G. Bravo
️️️️
J. Herrera
83'
Замена
C. Paz
️️️️
B. Sánchez
74'
Желтая карточка
P. Monje
72'
ГОЛ! 1:1!
N. Caro Torres
65'
60'
Желтая карточка
В. Гомес
57'
Желтая карточка
J. García
56'
Желтая карточка
R. Rodriguez
54'
Замена
D. Fernández
️️️️
Э. Маммана
Замена
N. Benegas
️️️️
G. Martin Fernandez
46'
Замена
A. Díaz
️️️️
J. Goitia
46'
45'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
B. Romero
Желтая карточка
J. Goitia
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво Риестра
1
Ignacio Arce
ВР
5
Pedro Ramírez
ЦЗ
3
Nicolás Caro Torres
ЦЗ
20
Alan Barrionuevo
ЦЗ
27
Jonathan Goitia
ЦЗ
15
Nicolás Sansotre
ЦЗ
8
Milton Celiz
(К)
ЦП
14
Pablo Monje
ЦП
10
Brian Sánchez
ЦП
47
Spreen
ЦФ
24
Jonathan Herrera
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
Велес Сарсфилд
1
Tomás Marchiori
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
4
Joaquín García
ЦЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
3
Elías Gómez
ЦЗ
32
Кристиан Ордоньес
ЦП
30
Агустин Боусат
ЦП
10
Francisco Pizzini
ЦП
22
Claudio Aquino
ЦП
24
Тиаго Фернандес
ЦП
31
Braian Romero
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Депортиво Риестра
12
Nahuel Manganelli
ВР
18
Tomas Villoldo
ЦЗ
22
C. Paz
ЦЗ
24
Gustavo Benítez
ЦЗ
23
Joaquín Borja
ЦП
16
Guillermo Pereira
ЦП
10
Gonzalo Bravo
ЦП
11
Alexander Díaz
ЦФ
79
M. Sanabria
ЦФ
9
Nicolás Benegas
ЦФ
11
Gustavo Martin Fernandez
ЦФ
7
Antony Daniel Alonso Espinoza
ЦФ
Велес Сарсфилд
80
Randall Rodriguez
ВР
14
Leonel Roldán
ЦЗ
33
Tomás Guidara
ЦЗ
14
Agustín Lagos
ЦЗ
29
Damián Fernández
ЦЗ
44
Aarón Quirós
ЦЗ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
39
Жалиль Элиас
ОП
21
Бенхамин Бош
ПВ
36
Francisco Montoro
ЦФ
10
Альваро Монторо
ЦФ
7
Маэр Каррисо
ЦФ
3-2-3-2
1
20
27
15
3
5
8
14
10
24
47
4-5-1
1
4
16
Гомес
3
2
Маммана
32
Ордоньес
10
22
24
Фернандес
30
Боусат
31
10
22
22
10
24
10
10
24
27
11
11
27
9
9
11
11
2
Маммана
29
29
2
Маммана
32
Ордоньес
11
Пеллегрини
11
Пеллегрини
32
Ордоньес
22
7
Каррисо
7
Каррисо
22
Остались в запасе
Депортиво Риестра
Велес Сарсфилд
12
Nahuel Manganelli
ВР
18
Tomas Villoldo
ЦЗ
24
Gustavo Benítez
ЦЗ
23
Joaquín Borja
ЦП
16
Guillermo Pereira
ЦП
79
M. Sanabria
ЦФ
7
Antony Daniel Alonso Espinoza
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
21
Бенхамин Бош
ПВ
80
Randall Rodriguez
ВР
14
Leonel Roldán
ЦЗ
33
Tomás Guidara
ЦЗ
14
Agustín Lagos
ЦЗ
44
Aarón Quirós
ЦЗ
39
Жалиль Элиас
ОП
36
Francisco Montoro
ЦФ
10
Альваро Монторо
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Остались в запасе
12
Nahuel Manganelli
ВР
18
Tomas Villoldo
ЦЗ
24
Gustavo Benítez
ЦЗ
23
Joaquín Borja
ЦП
16
Guillermo Pereira
ЦП
79
M. Sanabria
ЦФ
7
Antony Daniel Alonso Espinoza
ЦФ
Остались в запасе
21
Бенхамин Бош
ПВ
80
Randall Rodriguez
ВР
14
Leonel Roldán
ЦЗ
33
Tomás Guidara
ЦЗ
14
Agustín Lagos
ЦЗ
44
Aarón Quirós
ЦЗ
39
Жалиль Элиас
ОП
36
Francisco Montoro
ЦФ
10
Альваро Монторо
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Статистика матча Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд
3
3
Всего ударов по воротам
18
14
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
8
3
Нарушения
11
7
Офсайды
1
1
Количество передач
217
499
Сейвы
4
4
Точность передач %
49
77
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
1.19
2.42
Матчи команд
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 16 тур
Индепендьенте
2 : 1
07.11.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Институто
1 : 0
27.10.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 13 тур
Депортиво Риестра
1 : 1
20.10.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
1 : 1
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
1 : 1
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Информация о матче
Главный судья:
Luis Lobo Medina, Argentina
Стадион:
Estadio Guillermo Laza, Flores
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