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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Сан-Лоренсо - Эстудиантес
Сан-Лоренсо - Эстудиантес: обзор матча 06 ноября 2024
Сан-Лоренсо
06.11.2024, среда, 00:45
Аргентина. Примера, 21 тур
1 : 1
Завершен
Эстудиантес
29'
I. Leguizamon
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Лоренсо - Эстудиантес
Замена
N. Barrios
️️️️
I. Leguizamon
84'
82'
Желтая карточка
Ф. Родригес
Замена
N. Bustos
️️️️
И. Муньяин
79'
Замена
M. Reali
️️️️
E. Cerutti
79'
79'
Замена
L. Giménez
️️️️
Г. Невес
Красная карточка
E. Irala
75'
67'
Замена
T. Palacios
️️️️
Х. Соса
67'
Замена
Р. Гомес
️️️️
E. Meza
64'
Желтая карточка
E. Meza
Замена
E. Irala
️️️️
S. Sosa
59'
Замена
А. Вомбергар
️️️️
A. Cuello
59'
53'
Желтая карточка
Э. Перес
50'
Желтая карточка
Г. Невес
46'
Замена
С. Арсамендия
️️️️
G. Benedetti
39'
Желтая карточка
С. Аскасибар
ГОЛ! 1:0!
I. Leguizamon
Пас отдал
E. Cerutti
29'
18'
Желтая карточка
G. Benedetti
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Лоренсо
32
Gastón Gómez
ВР
2
Гонсало Лухан
ЦЗ
3
Elías Baez
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
5
Эрик Ремеди
ОП
15
Santiago Sosa
ЦП
29
Ivan Leguizamon
ЦП
10
Икер Муньяин
(К)
АП
14
Jhohan Romaña
ЦФ
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
9
Alexis Cuello
ЦФ
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Эстудиантес
21
Matías Mansilla
ВР
37
Luciano Lollo
ЦЗ
13
Gastón Benedetti
ЦЗ
20
Eric Meza
ЦЗ
8
Габриэль Невес
ОП
32
Факундо Родригес
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
14
Алексис Маньома
ЦП
7
Хосе Соса
(К)
ЦП
17
Joaquín Tobio Burgos
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Сан-Лоренсо
20
Facundo Altamirano
ВР
36
Daniel Herrera
ЦЗ
53
Ramiro Pedroza
ЦЗ
8
Fabricio López
ЦЗ
5
Elián Irala
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
8
Tomás Porra
ЦП
28
Nahuel Barrios
ЦП
80
Matias Reali
ЦП
19
N. Bustos
ЦФ
19
F. Fydriszewski
ЦФ
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
Эстудиантес
1
Fabricio Iacovich
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
31
Роман Гомес
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
34
Emanuel Dall'aglio
ЦП
18
Edwuin Cetré
ЦП
52
Bautista Kociubinski
ЦП
19
Хавьер Альтамирано
ЦП
10
Tiago Palacios
ЦП
29
Fabricio Pérez
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
20
Luciano Giménez
ЦФ
3-1-2-1-3
32
2
Лухан
3
37
Кампи
5
Ремеди
15
29
10
Муньяин
9
7
14
3-1-5-1
21
37
13
20
8
Невес
32
Родригес
33
Перес
14
Маньома
7
Соса
25
Аскасибар
17
15
5
5
15
29
28
28
29
7
80
80
7
10
Муньяин
19
19
10
Муньяин
9
29
Вомбергар
29
Вомбергар
9
13
15
Арсамендия
15
Арсамендия
13
20
31
Гомес
31
Гомес
20
7
Соса
10
10
7
Соса
8
Невес
20
20
8
Невес
Остались в запасе
Сан-Лоренсо
Эстудиантес
20
Facundo Altamirano
ВР
36
Daniel Herrera
ЦЗ
53
Ramiro Pedroza
ЦЗ
8
Fabricio López
ЦЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
8
Tomás Porra
ЦП
19
F. Fydriszewski
ЦФ
Главный тренер
Эдгардо Бауза
1
Fabricio Iacovich
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
34
Emanuel Dall'aglio
ЦП
18
Edwuin Cetré
ЦП
52
Bautista Kociubinski
ЦП
19
Хавьер Альтамирано
ЦП
29
Fabricio Pérez
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Остались в запасе
20
Facundo Altamirano
ВР
36
Daniel Herrera
ЦЗ
53
Ramiro Pedroza
ЦЗ
8
Fabricio López
ЦЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
8
Tomás Porra
ЦП
19
F. Fydriszewski
ЦФ
Остались в запасе
1
Fabricio Iacovich
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
34
Emanuel Dall'aglio
ЦП
18
Edwuin Cetré
ЦП
52
Bautista Kociubinski
ЦП
19
Хавьер Альтамирано
ЦП
29
Fabricio Pérez
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Статистика матча Сан-Лоренсо - Эстудиантес
1
6
Всего ударов по воротам
7
12
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
6
Угловые удары
4
4
Нарушения
6
21
Офсайды
0
3
Количество передач
355
483
Сейвы
4
1
Точность передач %
74
82
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.38
1.18
Матчи команд
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Эстудиантес
1 : 2
19.10.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
1 : 0
28.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Фламенго
0 : 0
23.10.2026
Эстудиантес
Информация о матче
Главный судья:
Leandro Rey Hilfer, Argentina
Стадион:
Estadio Pedro Bidegain, Flores
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