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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Индепендьенте Ривадавия - Росарио Сентраль
Индепендьенте Ривадавия - Росарио Сентраль: обзор матча 05 ноября 2024
Индепендьенте Ривадавия
05.11.2024, вторник, 01:00
Аргентина. Примера, 21 тур
1 : 1
Завершен
Росарио Сентраль
3'
V. Ramis
12'
C. Quintana
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Индепендьенте Ривадавия - Росарио Сентраль
88'
Желтая карточка
J. Gimenez
Желтая карточка
I. Segovia
87'
Замена
I. Segovia
️️️️
Э. Бургос
86'
83'
Желтая карточка
K. Ortíz
83'
Желтая карточка
M. Rubén
Замена
L. Abecasis
️️️️
G. Ríos
71'
Замена
️️️️
M. Cardillo
71'
66'
Замена
M. Barbieri
️️️️
F. Mallo
Замена
J. Sanguina
️️️️
V. Ramis
62'
Замена
F. Romero
️️️️
D. Ruben Tonetto
62'
61'
Замена
J. Gimenez
️️️️
C. Quintana
61'
Замена
L. Giaccone
️️️️
А. Солари
61'
Замена
S. Segovia
️️️️
G. Duarte
60'
Желтая карточка
E. Ocampo
46'
Замена
J. Gomez
️️️️
S. Beltrán
Желтая карточка
M. Cardillo
35'
29'
Желтая карточка
А. Солари
26'
Желтая карточка
S. Beltrán
12'
ГОЛ! 1:1!
C. Quintana
Пас отдал
I. Malcorra
ГОЛ! 1:0!
V. Ramis
Пас отдал
S. Villa
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Индепендьенте Ривадавия
33
Ezequiel Centurión
ВР
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
42
Sheyko Studer
ЦЗ
16
Tobías Ostchega
ЦЗ
15
Mauricio Cardillo
ЦП
77
Luis Sequeira
ЦП
11
Diego Ruben Tonetto
ЦП
11
Gonzalo Ríos
ЦП
5
Franco Romero
(К)
ЦП
7
Victorio Ramis
ЦФ
22
Sebastián Villa
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Росарио Сентраль
1
Jorge Broun
(К)
ВР
15
Facundo Mallo
ЦЗ
2
Carlos Quintana
ЦЗ
3
Agustín Sández
ЦЗ
37
Elias Ocampo
ЦП
45
Kevin Ortíz
ЦП
10
Ignacio Malcorra
ЦП
24
Samuel Beltrán
ЦП
27
Gaspar Duarte
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
9
Marco Rubén
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Индепендьенте Ривадавия
23
Gonzalo Marinelli
ВР
21
Matías Ruiz Díaz
ЦЗ
15
Mateo Ortale
ЦЗ
25
Federico Milo
ЦЗ
2
Imanol Segovia
ЦЗ
8
Эсекьель Хам
ОП
32
Agustín Mulet
ЦП
8
Lautaro Ríos
ЦП
10
Maximiliano Alvez
ЦП
29
L. Abecasis
ЦФ
7
F. Romero
ЦФ
9
J. Sanguina
ЦФ
Росарио Сентраль
1
Аксель Вернер
ВР
24
Juan Gimenez
ЦЗ
30
Alan Rodríguez
ЦЗ
4
Damián Martínez
ЦЗ
3
Miguel Barbieri
ЦЗ
19
Santiago Segovia
ЦП
26
Lautaro Giaccone
ЦП
16
Mauricio Martínez
ЦП
11
Jonatan Gomez
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
22
Энцо Копетти
ЦФ
17
Luca Martínez Dupuy
ЦФ
3-5-2
33
20
Бургос
42
16
77
11
11
5
15
22
7
3-5-1-1
1
15
2
3
37
10
24
27
45
23
Солари
9
20
Бургос
2
2
20
Бургос
11
29
29
11
11
7
7
11
7
9
9
7
2
24
24
2
15
3
3
15
27
19
19
27
23
Солари
26
26
23
Солари
24
11
11
24
Остались в запасе
Индепендьенте Ривадавия
Росарио Сентраль
23
Gonzalo Marinelli
ВР
21
Matías Ruiz Díaz
ЦЗ
15
Mateo Ortale
ЦЗ
25
Federico Milo
ЦЗ
8
Эсекьель Хам
ОП
32
Agustín Mulet
ЦП
8
Lautaro Ríos
ЦП
10
Maximiliano Alvez
ЦП
Главный тренер
Мартин Чикотелло
1
Аксель Вернер
ВР
30
Alan Rodríguez
ЦЗ
4
Damián Martínez
ЦЗ
16
Mauricio Martínez
ЦП
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
22
Энцо Копетти
ЦФ
17
Luca Martínez Dupuy
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Остались в запасе
23
Gonzalo Marinelli
ВР
21
Matías Ruiz Díaz
ЦЗ
15
Mateo Ortale
ЦЗ
25
Federico Milo
ЦЗ
8
Эсекьель Хам
ОП
32
Agustín Mulet
ЦП
8
Lautaro Ríos
ЦП
10
Maximiliano Alvez
ЦП
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
30
Alan Rodríguez
ЦЗ
4
Damián Martínez
ЦЗ
16
Mauricio Martínez
ЦП
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
22
Энцо Копетти
ЦФ
17
Luca Martínez Dupuy
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Статистика матча Индепендьенте Ривадавия - Росарио Сентраль
2
6
Всего ударов по воротам
8
2
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
3
1
Нарушения
6
10
Офсайды
1
2
Количество передач
152
126
Сейвы
0
4
Точность передач %
63
53
Удары мимо ворот
3
1
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
3
0
xG (ожидаемые голы)
0.43
0.35
Матчи команд
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 1
07.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 15 тур
Индепендьенте Ривадавия
3 : 1
03.11.2026
Банфилд
Аргентина. Примера, 14 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
28.10.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 13 тур
Индепендьенте Ривадавия
2 : 2
17.10.2026
Тигре
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Росарио Сентраль
- : -
29.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Росарио Сентраль
3 : 1
22.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 16 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
07.11.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
25.10.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Тукуман
2 : 3
18.10.2026
Росарио Сентраль
Информация о матче
Главный судья:
Николас Рамирес
Стадион:
Estadio Bautista Gargantini, Mendoza
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