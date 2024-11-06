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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Барракас Сентраль - Расинг Клуб
Барракас Сентраль - Расинг Клуб: обзор матча 06 ноября 2024
Барракас Сентраль
06.11.2024, среда, 22:00
Аргентина. Примера, 21 тур
0 : 2
Завершен
Расинг Клуб
41'
A. Almendra
64'
А. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барракас Сентраль - Расинг Клуб
Желтая карточка
N. Demartini
87'
87'
Замена
Х. Конти
️️️️
С. Соса
87'
Замена
S. Quiros
️️️️
G. Rojas
87'
Замена
M. Barrios
️️️️
J. Nardoni
Желтая карточка
L. Brochero
83'
83'
Замена
Й. Карбонеро
️️️️
А. Мартинес
Замена
L. Brochero
️️️️
M. Puig
72'
64'
ГОЛ! 0:2!
А. Мартинес
Замена
A. Cantero
️️️️
S. Rosane
62'
51'
Замена
B. Zuculini
️️️️
A. Almendra
Замена
J. Ruiz
️️️️
Ф. Матер
46'
41'
ГОЛ! 0:1!
A. Almendra
Пас отдал
А. Мартинес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барракас Сентраль
1
Rafael Ferrario
ВР
2
Nicolas Capraro
ЦЗ
31
Nicolás Demartini
ЦЗ
8
Факундо Матер
ЦЗ
10
Iván Tapia
(К)
ЦП
26
Rodrigo Herrera
ЦП
6
Rodrigo Insúa
ЦП
79
Maximiliano Puig
ЦП
8
Siro Rosane
ЦП
77
F. Bruera
ЦФ
13
Carlos SÃ¡nchez
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Орфила
Расинг Клуб
21
Габриэль Ариас
(К)
ВР
15
Гастон Мартирена
ЦЗ
23
Nazareno Colombo
ЦЗ
21
Agustín García Basso
ЦЗ
27
Gabriel Rojas
ЦЗ
5
Сантьяго Соса
ОП
17
Maximiliano Salas
ЦП
20
Agustín Almendra
ЦП
5
Juan Nardoni
ЦП
9
Адриан Мартинес
ЦФ
32
Santiago Solari
ЦФ
Главный тренер
Густаво Костас
Барракас Сентраль
30
Marcelo Agustín Miño
ВР
3
Nicolás Tolosa
ЦЗ
4
Pedro Velurtas
ЦЗ
23
Lucas Faggioli
ЦЗ
36
Alex Juárez
ЦП
29
Daniel Juárez
ЦФ
5
Dardo Miloc
ЦФ
11
Alan Cantero
ЦФ
21
Lucas Brochero
ЦФ
10
Javier Ruiz
ЦФ
22
Alexis Domínguez
ЦФ
20
Jhonatan Candia
ЦФ
Расинг Клуб
25
Facundo Cambeses
ВР
4
Факундо Мура
ЦЗ
3
Juan Manuel Elordi
ЦЗ
32
Santiago Quiros
ЦЗ
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
13
Херман Конти
ЦЗ
7
Йохан Карбонеро
ЦП
24
Martin Barrios
ЦП
36
Bruno Zuculini
ЦП
31
Бальтасар Родригес
ЦП
10
Ramiro Matias Degregorio
ЦФ
11
Agustín Urzi
ЦФ
3-5-2
1
2
31
8
Матер
26
6
79
8
10
13
77
4-1-3-2
21
Ариас
23
21
27
15
Мартирена
5
Соса
17
20
5
32
9
Мартинес
8
11
11
8
79
21
21
79
8
Матер
10
10
8
Матер
27
32
32
27
5
Соса
13
Конти
13
Конти
5
Соса
9
Мартинес
7
Карбонеро
7
Карбонеро
9
Мартинес
5
24
24
5
20
36
36
20
Остались в запасе
Барракас Сентраль
Расинг Клуб
30
Marcelo Agustín Miño
ВР
3
Nicolás Tolosa
ЦЗ
4
Pedro Velurtas
ЦЗ
23
Lucas Faggioli
ЦЗ
36
Alex Juárez
ЦП
29
Daniel Juárez
ЦФ
5
Dardo Miloc
ЦФ
22
Alexis Domínguez
ЦФ
20
Jhonatan Candia
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Орфила
25
Facundo Cambeses
ВР
4
Факундо Мура
ЦЗ
3
Juan Manuel Elordi
ЦЗ
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
31
Бальтасар Родригес
ЦП
10
Ramiro Matias Degregorio
ЦФ
11
Agustín Urzi
ЦФ
Главный тренер
Густаво Костас
Остались в запасе
30
Marcelo Agustín Miño
ВР
3
Nicolás Tolosa
ЦЗ
4
Pedro Velurtas
ЦЗ
23
Lucas Faggioli
ЦЗ
36
Alex Juárez
ЦП
29
Daniel Juárez
ЦФ
5
Dardo Miloc
ЦФ
22
Alexis Domínguez
ЦФ
20
Jhonatan Candia
ЦФ
Остались в запасе
25
Facundo Cambeses
ВР
4
Факундо Мура
ЦЗ
3
Juan Manuel Elordi
ЦЗ
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
31
Бальтасар Родригес
ЦП
10
Ramiro Matias Degregorio
ЦФ
11
Agustín Urzi
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Орфила
Главный тренер
Густаво Костас
Статистика матча Барракас Сентраль - Расинг Клуб
2
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
6
Нарушения
14
18
Офсайды
2
3
Количество передач
224
479
Сейвы
4
1
Точность передач %
70
84
Удары мимо ворот
13
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
0.74
2.03
Матчи команд
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Аргентина. Примера, 1/4 финала
Росарио Сентраль
- : -
29.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Дефенса и Хустисия
0 : 1
21.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Барракас Сентраль
2 : 1
26.10.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
20.10.2026
Барракас Сентраль
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Расинг Клуб
2 : 1
31.10.2026
Альдосиви
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Расинг Клуб
1 : 1
18.10.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 12 тур
Расинг Клуб
0 : 2
12.10.2026
Бельграно
Информация о матче
Главный судья:
Pablo Dovalo, Argentina
Стадион:
Estadio Claudio Chiqui Tapia, Barracas
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