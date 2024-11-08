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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Велес Сарсфилд - Тигре
Велес Сарсфилд - Тигре: обзор матча 08 ноября 2024
Велес Сарсфилд
08.11.2024, пятница, 03:15
Аргентина. Примера, 21 тур
1 : 0
Завершен
Тигре
74'
G. Nardelli (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Велес Сарсфилд - Тигре
Замена
L. Roldán
️️️️
C. Aquino
89'
Замена
М. Каррисо
️️️️
F. Pizzini
79'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
G. Nardelli
74'
72'
Замена
E. Forclaz
️️️️
B. Armoa
64'
Желтая карточка
Э. Рамирес
62'
Замена
Э. Рамирес
️️️️
T. Galván
Замена
E. Gómez
️️️️
К. Ордоньес
62'
Желтая карточка
А. Боусат
61'
56'
Желтая карточка
Г. Марони
56'
Замена
S. Medina
️️️️
Г. Марони
56'
Замена
L. Scipioni
️️️️
Ф. Феррейра
29'
Желтая карточка
M. Garay
9'
Желтая карточка
G. Nardelli
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес Сарсфилд
1
Tomás Marchiori
ВР
4
Joaquín García
ЦЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
39
Жалиль Элиас
ОП
30
Агустин Боусат
ЦП
32
Кристиан Ордоньес
ЦП
10
Francisco Pizzini
ЦП
22
Claudio Aquino
ЦП
24
Тиаго Фернандес
ЦП
31
Braian Romero
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Тигре
12
Felipe Zenobio
ВР
3
Gian Nardelli
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
5
Nahuel Banegas
ЦЗ
27
Blas Armoa
ЦП
27
Santiago Gonzalez
ЦП
30
Agustín Cardozo
(К)
ЦП
26
Tomás Galván
ЦП
33
Гонсало Марони
ЦП
8
Martín Garay
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Домингес
Велес Сарсфилд
80
Randall Rodriguez
ВР
29
Damián Fernández
ЦЗ
14
Agustín Lagos
ЦЗ
14
Leonel Roldán
ЦЗ
3
Elías Gómez
ЦЗ
44
Aarón Quirós
ЦЗ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
21
Бенхамин Бош
ПВ
17
Felipe Bussio
ЦФ
10
Альваро Монторо
ЦФ
36
Francisco Montoro
ЦФ
7
Маэр Каррисо
ЦФ
Тигре
24
Alan Sosa
ВР
31
Tomás Cavanagh
ЦЗ
4
Valentin Moreno
ЦЗ
32
Pablo Minissale
ЦЗ
38
Tomas Fernandez
ЦЗ
11
Ezequiel Forclaz
ЦП
16
Lorenzo Scipioni
ЦП
34
Dayro Pena
ЦП
21
Sebastián Medina
ЦП
37
Romeo Benítez
ЦП
11
Darío Sarmiento
ЦФ
24
Эрик Рамирес
ЦФ
3-1-5-1
1
4
16
Гомес
2
Маммана
39
Элиас
32
Ордоньес
10
22
24
Фернандес
30
Боусат
31
3-5-1-1
12
3
3
Пас
5
27
26
33
Марони
8
30
27
14
Феррейра
22
14
14
22
32
Ордоньес
3
3
32
Ордоньес
10
7
Каррисо
7
Каррисо
10
27
11
11
27
14
Феррейра
16
16
14
Феррейра
33
Марони
21
21
33
Марони
26
24
Рамирес
24
Рамирес
26
Остались в запасе
Велес Сарсфилд
Тигре
21
Бенхамин Бош
ПВ
80
Randall Rodriguez
ВР
29
Damián Fernández
ЦЗ
14
Agustín Lagos
ЦЗ
44
Aarón Quirós
ЦЗ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
17
Felipe Bussio
ЦФ
10
Альваро Монторо
ЦФ
36
Francisco Montoro
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
24
Alan Sosa
ВР
31
Tomás Cavanagh
ЦЗ
4
Valentin Moreno
ЦЗ
32
Pablo Minissale
ЦЗ
38
Tomas Fernandez
ЦЗ
34
Dayro Pena
ЦП
37
Romeo Benítez
ЦП
11
Darío Sarmiento
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Домингес
Остались в запасе
21
Бенхамин Бош
ПВ
80
Randall Rodriguez
ВР
29
Damián Fernández
ЦЗ
14
Agustín Lagos
ЦЗ
44
Aarón Quirós
ЦЗ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
17
Felipe Bussio
ЦФ
10
Альваро Монторо
ЦФ
36
Francisco Montoro
ЦФ
Остались в запасе
24
Alan Sosa
ВР
31
Tomás Cavanagh
ЦЗ
4
Valentin Moreno
ЦЗ
32
Pablo Minissale
ЦЗ
38
Tomas Fernandez
ЦЗ
34
Dayro Pena
ЦП
37
Romeo Benítez
ЦП
11
Darío Sarmiento
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Главный тренер
Себастьян Домингес
Статистика матча Велес Сарсфилд - Тигре
1
4
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
8
4
Нарушения
9
17
Офсайды
2
1
Количество передач
426
347
Сейвы
1
1
Точность передач %
84
66
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
0.91
0.77
Матчи команд
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
1 : 1
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
1 : 1
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Тигре
Аргентина. Примера, 16 тур
Тигре
1 : 0
07.11.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 15 тур
Уракан
0 : 2
31.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 14 тур
Тигре
0 : 1
24.10.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 13 тур
Индепендьенте Ривадавия
2 : 2
17.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 12 тур
Тигре
1 : 2
11.10.2026
Банфилд
Информация о матче
Главный судья:
Назарено Араса
Стадион:
Хосе Амальфитани
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7 июля
1
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