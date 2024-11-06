Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Аргентина. Примера
Ньюэллс Олд Бойз - Уракан
Ньюэллс Олд Бойз - Уракан: обзор матча 06 ноября 2024
Ньюэллс Олд Бойз
06.11.2024, среда, 03:00
Аргентина. Примера, 21 тур
2 : 4
Завершен
Уракан
34'
Х. Мануэль Гарсия
78'
И. Рамирес
10'
R. Cabral
27'
E. Ramírez
50'
W. Mazzantti
55'
Р. Эчеверрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюэллс Олд Бойз - Уракан
Желтая карточка
Г. Веласкес
90'
+2
Замена
F. Cardozo
️️️️
M. Silvetti
87'
Замена
Г. Карабахаль
️️️️
M. Miljevic
87'
84'
Замена
A. Toledo
️️️️
П. Силес
ГОЛ! 2:4!
И. Рамирес
Пас отдал
Г. Веласкес
78'
Желтая карточка
И. Рамирес
64'
64'
Замена
G. Burdisso
️️️️
F. Tobio
64'
Замена
R. Ábila
️️️️
E. Ramírez
Замена
G. Chiaverano
️️️️
T. Pérez
57'
Замена
И. Рамирес
️️️️
Х. Мануэль Гарсия
57'
55'
ГОЛ! 1:4!
Р. Эчеверрия
50'
ГОЛ! 1:3!
W. Mazzantti
Пас отдал
П. Силес
46'
Замена
F. Fattori
️️️️
У. Аларкон
46'
Замена
G. Benitez
️️️️
C. Ibáñez
45'
+2
Желтая карточка
C. Ibáñez
Желтая карточка
А. Шотт
45'
ГОЛ! 1:2!
Х. Мануэль Гарсия
Пас отдал
А. Мартино
34'
27'
ГОЛ! 0:2!
E. Ramírez
Пас отдал
W. Mazzantti
10'
ГОЛ! 0:1!
R. Cabral
Пас отдал
У. Аларкон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюэллс Олд Бойз
12
Ramiro Macagno
ВР
20
Аугусто Шотт
ЦЗ
23
Густаво Веласкес
ЦЗ
15
S. Salcedo
ЦЗ
17
Анхело Мартино
ЦЗ
5
Родриго Фернандес
ОП
25
Tomás Pérez
ЦП
11
Эвер Банега
(К)
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
24
Mateo Silvetti
ЦФ
11
Хуан Мануэль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
Уракан
1
Эрнан Галиндес
(К)
ВР
32
Fernando Tobio
ЦЗ
33
Lucas Souto
ЦЗ
25
César Ibáñez
ЦЗ
6
Fabio Pereyra
ЦЗ
8
Пабло Силес
ОП
20
Родриго Эчеверрия
ОП
15
Уильямс Аларкон
ЦП
7
Walter Mazzantti
ЦФ
10
Rodrigo Cabral
ЦФ
43
Eric Ramírez
ЦФ
Главный тренер
Франк Куделка
Ньюэллс Олд Бойз
1
Lucas Hoyos
ВР
55
Томас Хакоб
ЦЗ
29
Lucas Mihovilcevich
ЦЗ
21
Leonel Vangioni
ЦЗ
13
Ignacio Méndez
ЦП
8
David Sotelo
ЦП
10
Valentino Acuña
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
42
Agustín Juárez
ЦФ
7
F. Cardozo
ЦФ
99
Игнасио Рамирес
ЦФ
21
Giovani Chiaverano
ЦФ
Уракан
32
Sebastián Meza
ВР
33
Guillermo Burdisso
ЦЗ
13
Guillermo Benitez
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
8
Federico Fattori
ЦП
26
Agustin Toledo
ЦП
8
Franco Watson
ЦП
8
Héctor Fértoli
ЦФ
50
Ramón Ábila
ЦФ
17
Sebastián Ramírez
ЦФ
35
Franco Alfonso
ЦФ
19
Marcelo Perez
ЦФ
4-1-3-2
12
20
Шотт
15
17
Мартино
23
Веласкес
5
Фернандес
25
11
Банега
10
11
Гарсия
24
4-2-1-3
1
Галиндес
33
25
6
32
8
Силес
20
Эчеверрия
15
Аларкон
43
10
7
10
27
Карабахаль
27
Карабахаль
10
24
7
7
24
11
Гарсия
99
Рамирес
99
Рамирес
11
Гарсия
25
21
21
25
32
33
33
32
25
13
13
25
15
Аларкон
8
8
15
Аларкон
8
Силес
26
26
8
Силес
43
50
50
43
Остались в запасе
Ньюэллс Олд Бойз
Уракан
1
Lucas Hoyos
ВР
55
Томас Хакоб
ЦЗ
29
Lucas Mihovilcevich
ЦЗ
21
Leonel Vangioni
ЦЗ
13
Ignacio Méndez
ЦП
8
David Sotelo
ЦП
10
Valentino Acuña
ЦП
42
Agustín Juárez
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
32
Sebastián Meza
ВР
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
8
Franco Watson
ЦП
8
Héctor Fértoli
ЦФ
17
Sebastián Ramírez
ЦФ
35
Franco Alfonso
ЦФ
19
Marcelo Perez
ЦФ
Главный тренер
Франк Куделка
Остались в запасе
1
Lucas Hoyos
ВР
55
Томас Хакоб
ЦЗ
29
Lucas Mihovilcevich
ЦЗ
21
Leonel Vangioni
ЦЗ
13
Ignacio Méndez
ЦП
8
David Sotelo
ЦП
10
Valentino Acuña
ЦП
42
Agustín Juárez
ЦФ
Остались в запасе
32
Sebastián Meza
ВР
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
8
Franco Watson
ЦП
8
Héctor Fértoli
ЦФ
17
Sebastián Ramírez
ЦФ
35
Franco Alfonso
ЦФ
19
Marcelo Perez
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
Главный тренер
Франк Куделка
Статистика матча Ньюэллс Олд Бойз - Уракан
3
1
Всего ударов по воротам
25
5
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
9
1
Нарушения
10
17
Офсайды
0
4
Количество передач
512
218
Сейвы
0
3
Точность передач %
83
62
Удары мимо ворот
11
0
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
11
2
xG (ожидаемые голы)
1.58
1.05
Матчи команд
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Химнасия
4 : 2
23.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Уракан
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Институто
2 : 1
23.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 16 тур
Архентинос Хуниорс
0 : 2
07.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 15 тур
Уракан
0 : 2
31.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 14 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
25.10.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 13 тур
Уракан
1 : 2
16.10.2026
Химнасия
Информация о матче
Главный судья:
Факундо Фигероа Тельо
(Баия-Бланка)
Стадион:
Estadio Marcelo Bielsa, Rosario
Новости команд
Все
Ньюэллс Олд Бойз
Уракан
Месси назвал клуб, за который хотел играть в детстве – это не «Барселона»
2025.12.04 21:47
Месси принял неожиданное решение по своему будущему
2025.06.04 23:35
6
«Краснодар» не смог договориться по Мартино
2025.01.24 18:48
Навас нашел новый клуб по совету Месси
2025.01.22 11:55
38-летний Кейлор Навас перейдет в родной клуб Месси
2025.01.21 07:25
Месси назвал клуб, за который хотел играть в детстве – это не «Барселона»
2025.12.04 21:47
Месси принял неожиданное решение по своему будущему
2025.06.04 23:35
6
«Краснодар» не смог договориться по Мартино
2025.01.24 18:48
Навас нашел новый клуб по совету Месси
2025.01.22 11:55
38-летний Кейлор Навас перейдет в родной клуб Месси
2025.01.21 07:25
«Балтика» согласовала трансфер защитника сборной Чили
2023.08.25 12:55
«Балтика» покупает защитника сборной Чили
2023.08.15 22:49
Защитник сборной Чили может перейти в российский клуб
2023.08.15 13:12
1
«Краснодар» близок к аренде аргентинского защитника
2022.12.24 13:49
Бывший нападающий «Спартака» Барриос стал игроком команды Марадоны
2020.01.18 13:32
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+