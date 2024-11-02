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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз
Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз: обзор матча 02 ноября 2024
Унион Санта-Фе
02.11.2024, суббота, 03:15
Аргентина. Примера, 20 тур
2 : 0
Завершен
Ньюэллс Олд Бойз
9'
M. Pittón
59'
N. Orsini
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз
90'
+4
Желтая карточка
I. Méndez
82'
Замена
Э. Банега
️️️️
S. Salcedo
Замена
G. Javier Morales
️️️️
N. Orsini
81'
Замена
N. Paz
️️️️
M. Torren
80'
Замена
E. Roldán
️️️️
А. Бальбоа
74'
74'
Замена
А. Мартино
️️️️
L. Vangioni
Замена
L. Gamba
️️️️
S. Rivero
73'
62'
Замена
I. Méndez
️️️️
V. Acuña
62'
Замена
И. Рамирес
️️️️
Х. Мануэль Гарсия
62'
Замена
F. Cardozo
️️️️
F. González
ГОЛ! 2:0!
N. Orsini
Пас отдал
M. Del Blanco
59'
Замена
M. Del Blanco
️️️️
B. Pittón
23'
Желтая карточка
M. Torren
17'
ГОЛ! 1:0!
M. Pittón
Пас отдал
L. Vargas
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион Санта-Фе
25
Thiago Cardozo
ВР
35
Lautaro Vargas
ЦЗ
18
Franco Pardo
ЦЗ
3
Miguel Torren
ЦЗ
3
Claudio Corvalán
(К)
ЦЗ
12
Bruno Pittón
ЦЗ
7
Simón Rivero
ЦП
17
Joaquin Mosqueira
ЦП
20
Mauro Pittón
ЦП
34
Nicolás Orsini
ЦФ
9
Адриан Бальбоа
ЦФ
Главный тренер
Кили Гонсалес
Ньюэллс Олд Бойз
12
Ramiro Macagno
ВР
20
Аугусто Шотт
ЦЗ
23
Густаво Веласкес
ЦЗ
15
S. Salcedo
ЦЗ
21
Leonel Vangioni
(К)
ЦЗ
10
Valentino Acuña
ЦП
25
Tomás Pérez
ЦП
11
Francisco González
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
24
Mateo Silvetti
ЦФ
11
Хуан Мануэль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
Унион Санта-Фе
1
Nicolás Campisi
ВР
26
Juan Pablo Luduena
ЦЗ
32
Nicolás Paz
ЦЗ
22
Francisco Gerometta
ЦЗ
13
Valentín Fascendini
ЦЗ
18
Лионель Верде
ЦП
23
Enzo Roldán
ЦП
5
Patricio Tanda
ЦП
21
Lucas Gamba
ЦФ
30
Jeronimo Domina
ЦФ
15
Mateo Del Blanco
ЦФ
9
Gonzalo Javier Morales
ЦФ
Ньюэллс Олд Бойз
1
Lucas Hoyos
ВР
17
Анхело Мартино
ЦЗ
29
Lucas Mihovilcevich
ЦЗ
55
Томас Хакоб
ЦЗ
11
Эвер Банега
ЦП
13
Ignacio Méndez
ЦП
48
Pablo Altamirano
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
42
Agustín Juárez
ЦФ
7
F. Cardozo
ЦФ
21
Giovani Chiaverano
ЦФ
99
Игнасио Рамирес
ЦФ
3-2-3-2
25
3
3
12
18
35
7
17
20
9
Бальбоа
34
4-4-2
12
23
Веласкес
15
21
20
Шотт
25
11
10
10
11
Гарсия
24
3
32
32
3
9
Бальбоа
23
23
9
Бальбоа
7
21
21
7
12
15
15
12
34
9
9
34
21
17
Мартино
17
Мартино
21
15
11
Банега
11
Банега
15
10
13
13
10
11
7
7
11
11
Гарсия
99
Рамирес
99
Рамирес
11
Гарсия
Остались в запасе
Унион Санта-Фе
Ньюэллс Олд Бойз
18
Лионель Верде
ЦП
1
Nicolás Campisi
ВР
26
Juan Pablo Luduena
ЦЗ
22
Francisco Gerometta
ЦЗ
13
Valentín Fascendini
ЦЗ
5
Patricio Tanda
ЦП
30
Jeronimo Domina
ЦФ
Главный тренер
Кили Гонсалес
1
Lucas Hoyos
ВР
29
Lucas Mihovilcevich
ЦЗ
55
Томас Хакоб
ЦЗ
48
Pablo Altamirano
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
42
Agustín Juárez
ЦФ
21
Giovani Chiaverano
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
Остались в запасе
18
Лионель Верде
ЦП
1
Nicolás Campisi
ВР
26
Juan Pablo Luduena
ЦЗ
22
Francisco Gerometta
ЦЗ
13
Valentín Fascendini
ЦЗ
5
Patricio Tanda
ЦП
30
Jeronimo Domina
ЦФ
Остались в запасе
1
Lucas Hoyos
ВР
29
Lucas Mihovilcevich
ЦЗ
55
Томас Хакоб
ЦЗ
48
Pablo Altamirano
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
42
Agustín Juárez
ЦФ
21
Giovani Chiaverano
ЦФ
Главный тренер
Кили Гонсалес
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
Статистика матча Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз
1
1
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
1
Нарушения
13
8
Офсайды
3
2
Количество передач
237
479
Сейвы
4
1
Точность передач %
65
81
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
0.85
0.65
Матчи команд
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 13 тур
Депортиво Риестра
1 : 1
20.10.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 12 тур
Унион Санта-Фе
0 : 2
10.10.2026
Дефенса и Хустисия
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Химнасия
4 : 2
23.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Информация о матче
Главный судья:
Silvio Trucco, Argentina
Стадион:
Estadio 15 de Abril, Santa Fe de la Vera Cruz
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