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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Ланус - Бока Хуниорс
Ланус - Бока Хуниорс: обзор матча 04 ноября 2024
Ланус
04.11.2024, понедельник, 01:30
Аргентина. Примера, 20 тур
1 : 0
Завершен
Бока Хуниорс
79'
E. Salvio
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланус - Бока Хуниорс
90'
+4
Желтая карточка
Г. Медель
Замена
J. Torres
️️️️
W. Bou
86'
ГОЛ! 1:0!
E. Salvio
Пас отдал
М. Морено
79'
Замена
D. Aquino
️️️️
L. Acosta
78'
78'
Замена
J. Ruíz
️️️️
B. Aguirre
70'
Замена
J. Saralegui
️️️️
М. Рохо
70'
Замена
M. Giménez
️️️️
Э. Кавани
63'
Замена
Л. Бланко
️️️️
М. Сараччи
62'
Замена
Г. Медель
️️️️
И. Мирамон
Замена
E. Salvio
️️️️
A. Rodríguez
46'
39'
Желтая карточка
М. Рохо
Желтая карточка
A. Rodríguez
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланус
26
Nahuel Losada
ВР
6
Хулио Солер
ЛЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ЦЗ
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
4
Ezequiel Muñoz
ЦЗ
4
Gonzalo Perez
ЦЗ
5
Felipe Peña Biafore
ЦЗ
30
Agustín Rodríguez
ЦП
10
Марселино Морено
АП
7
Lautaro Acosta
(К)
ЦФ
28
Walter Bou
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
Бока Хуниорс
12
Leandro Brey
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
5
Игнасио Мирамон
ОП
22
Exequiel Zeballos
ЦП
8
Томас Бельмонте
ЦП
28
Brian Aguirre
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
(К)
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
30
Аарон Ансельмино
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Гаго
Ланус
1
Alan Aguerre
ВР
13
Leonel Cardozo
ЦЗ
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
33
Lucas Irusta
ЦЗ
11
Eduardo Salvio
ЦП
34
Mariano Gerez
ЦП
20
Dylan Aquino
ЦП
29
Leonardo Jara
ЦФ
20
Bruno Cabrera
ЦФ
9
Leandro Díaz
ЦФ
27
Jonathan Torres
ЦФ
11
Favio Ãlvarez
ЦФ
Бока Хуниорс
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
18
Франк Фабра
ЦЗ
2
Лаутаро Ди Лолло
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
18
Milton Delgado
ЦП
10
Jabes Saralegui
ЦП
53
Joaquín Ruíz
ЦП
33
Juan Ramírez
ЦП
14
Juan Barinaga
ЦП
21
Агустин Мартегани
АП
9
Milton Giménez
ЦФ
3-2-1-1-2
26
4
4
5
6
Солер
24
Искьердос
30
10
Морено
28
7
3-1-2-4
12
5
Рохо
4
Фигаль
4
Сараччи
5
Мирамон
22
8
Бельмонте
30
Ансельмино
17
Адвинкула
10
Кавани
28
30
11
11
30
7
20
20
7
28
27
27
28
4
Сараччи
3
Бланко
3
Бланко
4
Сараччи
5
Мирамон
17
Медель
17
Медель
5
Мирамон
5
Рохо
10
10
5
Рохо
28
53
53
28
10
Кавани
9
9
10
Кавани
Остались в запасе
Ланус
Бока Хуниорс
1
Alan Aguerre
ВР
13
Leonel Cardozo
ЦЗ
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
33
Lucas Irusta
ЦЗ
34
Mariano Gerez
ЦП
29
Leonardo Jara
ЦФ
20
Bruno Cabrera
ЦФ
9
Leandro Díaz
ЦФ
11
Favio Ãlvarez
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
44
Серхио Ромеро
ВР
18
Франк Фабра
ЦЗ
2
Лаутаро Ди Лолло
ЦЗ
18
Milton Delgado
ЦП
33
Juan Ramírez
ЦП
14
Juan Barinaga
ЦП
21
Агустин Мартегани
АП
Главный тренер
Фернандо Гаго
Остались в запасе
1
Alan Aguerre
ВР
13
Leonel Cardozo
ЦЗ
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
33
Lucas Irusta
ЦЗ
34
Mariano Gerez
ЦП
29
Leonardo Jara
ЦФ
20
Bruno Cabrera
ЦФ
9
Leandro Díaz
ЦФ
11
Favio Ãlvarez
ЦФ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
18
Франк Фабра
ЦЗ
2
Лаутаро Ди Лолло
ЦЗ
18
Milton Delgado
ЦП
33
Juan Ramírez
ЦП
14
Juan Barinaga
ЦП
21
Агустин Мартегани
АП
Главный тренер
Рикардо Зелински
Главный тренер
Фернандо Гаго
Статистика матча Ланус - Бока Хуниорс
1
2
Всего ударов по воротам
20
8
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
12
13
Офсайды
2
0
Количество передач
373
486
Сейвы
2
6
Точность передач %
75
82
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
11
5
xG (ожидаемые голы)
1.23
0.34
Матчи команд
Ланус
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Ланус
1 : 1
02.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Информация о матче
Главный судья:
Факундо Фигероа Тельо
(Баия-Бланка)
Стадион:
Estadio Ciudad de Lanus, Buenos Aires
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