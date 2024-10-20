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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Тигре - Бока Хуниорс
Тигре - Бока Хуниорс: обзор матча 20 октября 2024
Тигре
20.10.2024, воскресенье, 01:15
Аргентина. Примера, 18 тур
2 : 0
Завершен
Бока Хуниорс
28'
Н. Пас
85'
A. Cardozo
90+3'
S. Medina
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тигре - Бока Хуниорс
ГОЛ! 3:0!
S. Medina
Пас отдал
L. Scipioni
90'
+3
ГОЛ! 2:0!
A. Cardozo
Пас отдал
B. Armoa
85'
75'
Замена
M. Giménez
️️️️
М. Мерентьель
Замена
G. Nardelli
️️️️
S. Gonzalez
71'
Замена
E. Forclaz
️️️️
Э. Рамирес
70'
65'
Замена
P. Fernández
️️️️
И. Мирамон
65'
Замена
E. Zeballos
️️️️
K. Zenón
Замена
S. Medina
️️️️
Г. Марони
62'
Замена
L. Scipioni
️️️️
T. Galván
62'
32'
Желтая карточка
К. Медина
ГОЛ! 1:0!
Н. Пас
Пас отдал
Р. Ариас
28'
Замена
B. Armoa
️️️️
F. Monzón
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тигре
12
Felipe Zenobio
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
4
Valentin Moreno
ЦЗ
42
Рамон Ариас
ЦЗ
33
Гонсало Марони
ЦП
26
Tomás Galván
ЦП
30
Agustín Cardozo
(К)
ЦП
27
Santiago Gonzalez
ЦП
8
Martín Garay
ЦП
9
Florián Monzón
ЦФ
24
Эрик Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Домингес
Бока Хуниорс
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
5
Игнасио Мирамон
ОП
6
Кристиан Медина
ЦП
20
Kevin Zenón
ЦП
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
30
Аарон Ансельмино
ЦФ
28
Brian Aguirre
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Тигре
24
Alan Sosa
ВР
32
Pablo Minissale
ЦЗ
3
Gian Nardelli
ЦЗ
21
Sebastián Medina
ЦП
16
Lorenzo Scipioni
ЦП
26
Leonel Miranda
ЦП
11
Ezequiel Forclaz
ЦП
27
Blas Armoa
ЦП
37
Romeo Benítez
ЦП
37
Camilo Viganoni
ЦФ
11
Darío Sarmiento
ЦФ
Бока Хуниорс
12
Leandro Brey
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
22
Exequiel Zeballos
ЦП
14
Juan Barinaga
ЦП
28
Pol Fernández
ЦП
8
Томас Бельмонте
ЦП
10
Jabes Saralegui
ЦП
33
Juan Ramírez
ЦП
21
Агустин Мартегани
АП
9
Milton Giménez
ЦФ
3-5-2
12
3
Пас
4
42
Ариас
26
30
27
8
33
Марони
24
Рамирес
9
2-1-2-5
44
Ромеро
5
Рохо
3
Бланко
5
Мирамон
6
Медина
20
16
Мерентьель
10
Кавани
28
30
Ансельмино
17
Адвинкула
27
3
3
27
33
Марони
21
21
33
Марони
26
16
16
26
24
Рамирес
11
11
24
Рамирес
9
27
27
9
20
22
22
20
5
Мирамон
28
28
5
Мирамон
16
Мерентьель
9
9
16
Мерентьель
Остались в запасе
Тигре
Бока Хуниорс
24
Alan Sosa
ВР
32
Pablo Minissale
ЦЗ
26
Leonel Miranda
ЦП
37
Romeo Benítez
ЦП
37
Camilo Viganoni
ЦФ
11
Darío Sarmiento
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Домингес
12
Leandro Brey
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
14
Juan Barinaga
ЦП
8
Томас Бельмонте
ЦП
10
Jabes Saralegui
ЦП
33
Juan Ramírez
ЦП
21
Агустин Мартегани
АП
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Остались в запасе
24
Alan Sosa
ВР
32
Pablo Minissale
ЦЗ
26
Leonel Miranda
ЦП
37
Romeo Benítez
ЦП
37
Camilo Viganoni
ЦФ
11
Darío Sarmiento
ЦФ
Остались в запасе
12
Leandro Brey
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
14
Juan Barinaga
ЦП
8
Томас Бельмонте
ЦП
10
Jabes Saralegui
ЦП
33
Juan Ramírez
ЦП
21
Агустин Мартегани
АП
Главный тренер
Себастьян Домингес
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Статистика матча Тигре - Бока Хуниорс
1
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
10
Нарушения
13
7
Офсайды
2
2
Количество передач
189
514
Сейвы
2
4
Точность передач %
60
86
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
2.04
0.94
Матчи команд
Тигре
Аргентина. Примера, 16 тур
Тигре
1 : 0
07.11.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 15 тур
Уракан
0 : 2
31.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 14 тур
Тигре
0 : 1
24.10.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 13 тур
Индепендьенте Ривадавия
2 : 2
17.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 12 тур
Тигре
1 : 2
11.10.2026
Банфилд
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Информация о матче
Главный судья:
Fernando Echenique, Argentina
Стадион:
Estadio Jose Dellagiovanna, Buenos Aires
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