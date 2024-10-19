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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Расинг Клуб - Дефенса и Хустисия
Расинг Клуб - Дефенса и Хустисия: обзор матча 19 октября 2024
Расинг Клуб
19.10.2024, суббота, 23:00
Аргентина. Примера, 18 тур
4 : 3
Завершен
Дефенса и Хустисия
30'
Г. Мартирена
40'
А. Мартинес
45+1'
А. Мартинес
85'
M. Salas
70'
M. Ramírez
76'
A. Osorio (П)
90+2'
A. Molinas
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Расинг Клуб - Дефенса и Хустисия
90'
+2
ГОЛ! 4:3!
A. Molinas
ГОЛ! 4:2!
M. Salas
Пас отдал
B. Zuculini
85'
80'
Замена
R. Bogarín
️️️️
E. Aguilera
Замена
L. Sigali
️️️️
N. Colombo
79'
76'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
A. Osorio
Замена
M. Salas
️️️️
А. Мартинес
76'
70'
ГОЛ! 3:1!
M. Ramírez
Пас отдал
T. Rubio
67'
Замена
K. Lopez
️️️️
G. Alanis
Замена
Х. Кинтеро
️️️️
L. Vietto
60'
Замена
Б. Родригес
️️️️
A. Almendra
60'
46'
Замена
M. Ramírez
️️️️
L. Herrera
46'
Замена
A. Osorio
️️️️
Х. Мирителло
46'
Замена
С. Перес
️️️️
B. Schamine
ГОЛ! 3:0!
А. Мартинес
Пас отдал
Г. Мартирена
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
А. Мартинес
Пас отдал
S. Solari
40'
ГОЛ! 1:0!
Г. Мартирена
30'
Пенальти не реализован!
А. Мартинес
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг Клуб
21
Габриэль Ариас
(К)
ВР
15
Гастон Мартирена
ЦЗ
4
Факундо Мура
ЦЗ
21
Agustín García Basso
ЦЗ
23
Nazareno Colombo
ЦЗ
36
Bruno Zuculini
ЦП
5
Juan Nardoni
ЦП
20
Agustín Almendra
ЦП
32
Santiago Solari
ЦФ
19
Luciano Vietto
ЦФ
9
Адриан Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Густаво Костас
Дефенса и Хустисия
25
Enrique Bologna
ВР
15
Сантьяго Рамос Минго
ЦЗ
28
Emanuel Aguilera
ЦЗ
33
Alexis Soto
ЦЗ
27
Tobias Rubio
ЦЗ
28
Benjamin Schamine
ЦП
17
Gabriel Alanis
ЦП
15
Kevin Gutiérrez
(К)
ЦП
10
Aaron Molinas
ЦФ
14
Luciano Herrera
ЦФ
9
Хуан Мирителло
ЦФ
Главный тренер
Хулио Ваккари
Расинг Клуб
25
Facundo Cambeses
ВР
43
Gonzalo Escudero
ЦЗ
8
Хуан Кинтеро
ЦЗ
3
Juan Manuel Elordi
ЦЗ
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
13
Херман Конти
ЦЗ
5
Сантьяго Соса
ОП
24
Martin Barrios
ЦП
31
Бальтасар Родригес
ЦП
17
Maximiliano Salas
ЦП
11
Agustín Urzi
ЦФ
10
Ramiro Matias Degregorio
ЦФ
Дефенса и Хустисия
25
Cristopher Fiermarín
ВР
4
Ezequiel Cannavo
ЦЗ
6
Lucas Ferreira
ЦЗ
3
Tiago Ferreyra
ЦЗ
21
Ignacio Galván
ЦП
28
Rodrigo Bogarín
ЦП
99
Nicolas Palavecino
ЦП
5
Julián López
ЦП
8
Сесар Перес
ЦП
30
Kevin Lopez
ЦП
16
Matías Ramírez
ЦФ
24
Abiel Osorio
ЦФ
4-3-3
21
Ариас
15
Мартирена
21
23
4
Мура
36
5
20
9
Мартинес
19
32
4-3-3
25
28
33
27
15
Рамос Минго
28
17
15
9
Мирителло
14
10
19
8
Кинтеро
8
Кинтеро
19
23
2
2
23
20
31
Родригес
31
Родригес
20
9
Мартинес
17
17
9
Мартинес
28
28
28
28
28
8
Перес
8
Перес
28
17
30
30
17
14
16
16
14
9
Мирителло
24
24
9
Мирителло
Остались в запасе
Расинг Клуб
Дефенса и Хустисия
25
Facundo Cambeses
ВР
43
Gonzalo Escudero
ЦЗ
3
Juan Manuel Elordi
ЦЗ
13
Херман Конти
ЦЗ
5
Сантьяго Соса
ОП
24
Martin Barrios
ЦП
11
Agustín Urzi
ЦФ
10
Ramiro Matias Degregorio
ЦФ
Главный тренер
Густаво Костас
25
Cristopher Fiermarín
ВР
4
Ezequiel Cannavo
ЦЗ
6
Lucas Ferreira
ЦЗ
3
Tiago Ferreyra
ЦЗ
21
Ignacio Galván
ЦП
99
Nicolas Palavecino
ЦП
5
Julián López
ЦП
Главный тренер
Хулио Ваккари
Остались в запасе
25
Facundo Cambeses
ВР
43
Gonzalo Escudero
ЦЗ
3
Juan Manuel Elordi
ЦЗ
13
Херман Конти
ЦЗ
5
Сантьяго Соса
ОП
24
Martin Barrios
ЦП
11
Agustín Urzi
ЦФ
10
Ramiro Matias Degregorio
ЦФ
Остались в запасе
25
Cristopher Fiermarín
ВР
4
Ezequiel Cannavo
ЦЗ
6
Lucas Ferreira
ЦЗ
3
Tiago Ferreyra
ЦЗ
21
Ignacio Galván
ЦП
99
Nicolas Palavecino
ЦП
5
Julián López
ЦП
Главный тренер
Густаво Костас
Главный тренер
Хулио Ваккари
Статистика матча Расинг Клуб - Дефенса и Хустисия
Всего ударов по воротам
15
20
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
8
Нарушения
13
8
Офсайды
3
1
Количество передач
340
425
Сейвы
4
1
Точность передач %
74
80
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
6
8
xG (ожидаемые голы)
1.76
2.64
Матчи команд
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Расинг Клуб
2 : 1
31.10.2026
Альдосиви
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Расинг Клуб
1 : 1
18.10.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 12 тур
Расинг Клуб
0 : 2
12.10.2026
Бельграно
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Дефенса и Хустисия
0 : 1
21.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Дефенса и Хустисия
1 : 1
03.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Дефенса и Хустисия
0 : 1
17.10.2026
Институто
Информация о матче
Главный судья:
Pablo Dovalo, Argentina
Стадион:
Estadio Presidente Perón, Buenos Aires
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