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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Банфилд - Эстудиантес
Банфилд - Эстудиантес: обзор матча 08 октября 2024
Банфилд
08.10.2024, вторник, 00:00
Аргентина. Примера, 17 тур
1 : 2
Завершен
Эстудиантес
56'
B. Sepúlveda
44'
T. Palacios
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Банфилд - Эстудиантес
90'
Замена
S. Flores
️️️️
А. Маньома
Замена
G. Aranda
️️️️
A. Maldonado
78'
Замена
Б. Галван
️️️️
G. Rivera
74'
Замена
I. Rodríguez
️️️️
J. Bisanz
71'
Замена
L. Garate
️️️️
M. González
71'
70'
Желтая карточка
Ф. Родригес
Желтая карточка
Y. Rodríguez
63'
Желтая карточка
G. Rivera
62'
ГОЛ! 1:1!
B. Sepúlveda
Пас отдал
G. Rivera
56'
Замена
L. Recalde
️️️️
Н. Эрнандес
46'
44'
ГОЛ! 0:1!
T. Palacios
40'
Желтая карточка
T. Palacios
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Банфилд
23
Facundo Sanguinetti
ВР
6
Mathias de Ritis
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
2
Alexis Maldonado
(К)
ЦЗ
22
Рамиро ди Лусиано
ПЗ
10
Ezequiel Cañete
ЦП
18
Yonathan Rodríguez
ЦП
17
Juan Bisanz
ЦП
21
Matías González
ЦП
17
Geronimo Rivera
ЦП
79
Bruno Sepúlveda
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
Эстудиантес
21
Matías Mansilla
ВР
13
Gastón Benedetti
ЦЗ
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
20
Eric Meza
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
32
Факундо Родригес
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
10
Tiago Palacios
ЦП
7
Хосе Соса
(К)
ЦП
18
Edwuin Cetré
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Банфилд
25
José Devecchi
ВР
36
Martin Lazarte
ЦЗ
29
Juan Iribarren
ЦЗ
47
Gabriel Aranda
ЦЗ
6
Luciano Recalde
ЦЗ
5
Santiago Esquivel
ЦП
21
Lautaro Villegas
ЦП
10
Lautaro Gomez
ЦП
19
Ignacio Rodríguez
ЦП
23
Leandro Garate
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
32
Agustín Obando
ЦФ
Эстудиантес
1
Fabricio Iacovich
ВР
6
Santiago Flores
ЦЗ
36
Joaquín Pereyra
ЦЗ
31
Роман Гомес
ЦЗ
8
Габриэль Невес
ОП
52
Bautista Kociubinski
ЦП
14
Алексис Маньома
ЦП
23
Lucas Cornejo
ЦП
17
Joaquín Tobio Burgos
ЦФ
45
Matías Contrera
ЦФ
4-5-1
23
6
22
Эрнандес
2
22
ди Лусиано
18
17
21
17
10
79
3-5-2
21
13
15
Боселли
20
33
Перес
10
7
Соса
18
25
Аскасибар
32
Родригес
10
Пьятти
2
47
47
2
22
Эрнандес
6
6
22
Эрнандес
17
19
19
17
21
23
23
21
17
16
Галван
16
Галван
17
Маньома
6
6
Маньома
14
Маньома
14
Маньома
Остались в запасе
Банфилд
Эстудиантес
25
José Devecchi
ВР
36
Martin Lazarte
ЦЗ
29
Juan Iribarren
ЦЗ
5
Santiago Esquivel
ЦП
21
Lautaro Villegas
ЦП
10
Lautaro Gomez
ЦП
32
Agustín Obando
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
1
Fabricio Iacovich
ВР
36
Joaquín Pereyra
ЦЗ
31
Роман Гомес
ЦЗ
8
Габриэль Невес
ОП
52
Bautista Kociubinski
ЦП
23
Lucas Cornejo
ЦП
17
Joaquín Tobio Burgos
ЦФ
45
Matías Contrera
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Остались в запасе
25
José Devecchi
ВР
36
Martin Lazarte
ЦЗ
29
Juan Iribarren
ЦЗ
5
Santiago Esquivel
ЦП
21
Lautaro Villegas
ЦП
10
Lautaro Gomez
ЦП
32
Agustín Obando
ЦФ
Остались в запасе
1
Fabricio Iacovich
ВР
36
Joaquín Pereyra
ЦЗ
31
Роман Гомес
ЦЗ
8
Габриэль Невес
ОП
52
Bautista Kociubinski
ЦП
23
Lucas Cornejo
ЦП
17
Joaquín Tobio Burgos
ЦФ
45
Matías Contrera
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Статистика матча Банфилд - Эстудиантес
2
2
Всего ударов по воротам
8
16
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
8
Нарушения
14
13
Офсайды
0
2
Количество передач
299
420
Сейвы
2
2
Точность передач %
67
79
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
0.8
0.87
Матчи команд
Банфилд
Аргентина. Примера, 16 тур
Банфилд
2 : 2
07.11.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 15 тур
Индепендьенте Ривадавия
3 : 1
03.11.2026
Банфилд
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Банфилд
0 : 1
17.10.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 12 тур
Тигре
1 : 2
11.10.2026
Банфилд
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
1 : 0
28.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Фламенго
0 : 0
23.10.2026
Эстудиантес
Информация о матче
Главный судья:
Jorge Balino, Argentina
Стадион:
Florencio Sola, Buenos Aires
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