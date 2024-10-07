Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Аргентина. Примера
Бока Хуниорс - Архентинос Хуниорс
Бока Хуниорс - Архентинос Хуниорс: обзор матча 07 октября 2024
Бока Хуниорс
07.10.2024, понедельник, 03:00
Аргентина. Примера, 17 тур
1 : 0
Завершен
Архентинос Хуниорс
32'
М. Мерентьель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бока Хуниорс - Архентинос Хуниорс
Желтая карточка
Т. Бельмонте
90'
+4
Желтая карточка
C. Lema
84'
Замена
J. Barinaga
️️️️
И. Мирамон
82'
78'
Замена
M. Perello
️️️️
F. Mac Allister
78'
Замена
М. Ромеро
️️️️
A. Lescano
Замена
L. Janson
️️️️
М. Мерентьель
78'
Замена
M. Giménez
️️️️
Э. Кавани
78'
Замена
E. Zeballos
️️️️
B. Aguirre
68'
Замена
J. Saralegui
️️️️
K. Zenón
68'
62'
Замена
C. Ferreira
️️️️
N. Oroz
46'
Замена
T. Molina
️️️️
G. Verón
46'
Замена
S. Rodríguez
️️️️
J. Herrera
45'
+1
Желтая карточка
J. Herrera
ГОЛ! 1:0!
М. Мерентьель
32'
24'
Желтая карточка
F. Mac Allister
Желтая карточка
Э. Кавани
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бока Хуниорс
12
Leandro Brey
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
2
Cristian Lema
ЦЗ
5
Игнасио Мирамон
ОП
8
Томас Бельмонте
ЦП
20
Kevin Zenón
ЦП
17
Луис Адвинкула
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
(К)
ЦФ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
28
Brian Aguirre
ЦФ
30
Аарон Ансельмино
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Архентинос Хуниорс
50
Diego Rodríguez
ВР
16
Francisco Álvarez
ЦЗ
2
Tobías Palacio
ЦЗ
66
Роман Вега
ЦЗ
22
Kevin Coronel
ЦЗ
32
José Herrera
ЦП
9
Gastón Verón
ЦП
22
Alan Lescano
ЦП
11
Nicolas Oroz
ЦП
4
Francis Mac Allister
ЦП
88
Álan Rodríguez
(К)
ЦП
Главный тренер
Пабло Геде
Бока Хуниорс
30
Javier García
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
2
Лаутаро Ди Лолло
ЦЗ
34
Mateo Mendia
ЦЗ
14
Juan Barinaga
ЦП
18
Milton Delgado
ЦП
53
Joaquín Ruíz
ЦП
10
Jabes Saralegui
ЦП
8
Маурисио Бенитес
ЦП
22
Exequiel Zeballos
ЦП
9
Milton Giménez
ЦФ
17
Lucas Janson
ЦФ
Архентинос Хуниорс
1
Agustín Mangiaut
ВР
30
Jonathan Galván
ЦЗ
31
Manuel Agustin Guillen
ЦЗ
29
Emiliano Viveros
ЦП
18
Ariel Gamarra
ЦП
18
Cristian Ferreira
ЦП
9
Nicolás Cordero
ЦФ
11
Santiago Rodríguez
ЦФ
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
27
Tomás Molina
ЦФ
11
Matías Perello
ЦФ
6
F. Meza
ЦФ
2-1-2-5
12
3
Бланко
2
5
Мирамон
8
Бельмонте
20
10
Кавани
30
Ансельмино
28
16
Мерентьель
17
Адвинкула
4-5-1
50
2
66
Вега
22
16
9
11
4
88
22
32
5
Мирамон
14
14
5
Мирамон
20
10
10
20
28
22
22
28
10
Кавани
9
9
10
Кавани
16
Мерентьель
17
17
16
Мерентьель
11
18
18
11
32
11
11
32
22
19
Ромеро
19
Ромеро
22
9
27
27
9
4
11
11
4
Остались в запасе
Бока Хуниорс
Архентинос Хуниорс
30
Javier García
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
2
Лаутаро Ди Лолло
ЦЗ
34
Mateo Mendia
ЦЗ
18
Milton Delgado
ЦП
53
Joaquín Ruíz
ЦП
8
Маурисио Бенитес
ЦП
Главный тренер
Хорхе Альмирон
1
Agustín Mangiaut
ВР
30
Jonathan Galván
ЦЗ
31
Manuel Agustin Guillen
ЦЗ
29
Emiliano Viveros
ЦП
18
Ariel Gamarra
ЦП
9
Nicolás Cordero
ЦФ
6
F. Meza
ЦФ
Главный тренер
Пабло Геде
Остались в запасе
30
Javier García
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
2
Лаутаро Ди Лолло
ЦЗ
34
Mateo Mendia
ЦЗ
18
Milton Delgado
ЦП
53
Joaquín Ruíz
ЦП
8
Маурисио Бенитес
ЦП
Остались в запасе
1
Agustín Mangiaut
ВР
30
Jonathan Galván
ЦЗ
31
Manuel Agustin Guillen
ЦЗ
29
Emiliano Viveros
ЦП
18
Ariel Gamarra
ЦП
9
Nicolás Cordero
ЦФ
6
F. Meza
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Главный тренер
Пабло Геде
Статистика матча Бока Хуниорс - Архентинос Хуниорс
3
2
Всего ударов по воротам
17
16
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
7
Нарушения
14
8
Офсайды
1
3
Количество передач
241
450
Сейвы
5
6
Точность передач %
64
82
Удары мимо ворот
10
9
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
6
9
xG (ожидаемые голы)
3.74
0.58
Матчи команд
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Архентинос Хуниорс
1 : 2
21.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Архентинос Хуниорс
0 : 2
07.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
1 : 2
03.11.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 14 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
28.10.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 13 тур
Банфилд
0 : 1
17.10.2026
Архентинос Хуниорс
Информация о матче
Главный судья:
Leandro Rey Hilfer, Argentina
Стадион:
Alberto Jose Armando, Buenos Aires
Новости команд
Все
Бока Хуниорс
Архентинос Хуниорс
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Экс-игрок «Зенита» обратился к Месси: «Для меня было честью быть твоим солдатом»
8 октября
Игрока сборной Аргентины дисквалифицировали на 10 матчей за поведение после финала ЧМ-2026
21 августа
Паредес близок к возвращению в Европу спустя год
8 августа
У ЦСКА сорвался трансфер Гонду в «Бока Хуниорс»
6 августа
1
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Экс-игрок «Зенита» обратился к Месси: «Для меня было честью быть твоим солдатом»
8 октября
Игрока сборной Аргентины дисквалифицировали на 10 матчей за поведение после финала ЧМ-2026
21 августа
Паредес близок к возвращению в Европу спустя год
8 августа
У ЦСКА сорвался трансфер Гонду в «Бока Хуниорс»
6 августа
1
«Сочи» нашел нового форварда в Аргентине
27 января
«Акрон» интересуется аргентинским вингером
8 января
1
Определился сенсационный обладатель Кубка Аргентины
2025.11.06 11:44
«Зенит» заплатил за Вегу меньше, чем ожидалось
2025.07.06 22:22
7
«Зенит» объявил о переходе экс-игрока «Барселоны»
2025.07.03 17:07
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+