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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз
Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз: обзор матча 27 сентября 2024
Депортиво Риестра
27.09.2024, пятница, 21:00
Аргентина. Примера, 16 тур
3 : 3
Завершен
Ньюэллс Олд Бойз
45+1'
J. Herrera (П)
45+2'
J. Herrera
90+6'
N. Benegas
8'
M. Silvetti
18'
Э. Банега (П)
90+3'
M. Silvetti
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз
ГОЛ! 3:3!
N. Benegas
Пас отдал
I. Arce
90'
+6
90'
+5
Замена
Т. Хакоб
️️️️
M. Silvetti
90'
+3
ГОЛ! 2:3!
M. Silvetti
81'
Замена
Л. Бесоцци
️️️️
И. Рамирес
Замена
J. Goya
️️️️
A. Daniel Alonso Espinoza
78'
Замена
N. Benegas
️️️️
J. Herrera
78'
Замена
T. Villoldo
️️️️
B. Sánchez
74'
64'
Замена
B. Calderara
️️️️
А. Мартино
59'
Желтая карточка
P. Altamirano
46'
Замена
P. Altamirano
️️️️
Р. Фернандес
ГОЛ! 2:2!
J. Herrera
Пас отдал
N. Sansotre
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:2!
J. Herrera
45'
+1
45'
Желтая карточка
А. Мартино
Замена
A. Daniel Alonso Espinoza
️️️️
M. Brito
37'
Замена
A. Díaz
️️️️
G. Bravo
37'
Желтая карточка
J. Goitia
33'
18'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Э. Банега
Красная карточка
P. Ramírez
15'
8'
ГОЛ! 0:1!
M. Silvetti
Пас отдал
Х. Мануэль Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво Риестра
1
Ignacio Arce
ВР
15
Nicolás Sansotre
ЦЗ
20
Alan Barrionuevo
ЦЗ
3
Nicolás Caro Torres
ЦЗ
27
Jonathan Goitia
ЦЗ
5
Pedro Ramírez
ЦЗ
14
Pablo Monje
ЦП
10
Gonzalo Bravo
ЦП
10
Brian Sánchez
ЦП
33
Maximiliano Brito
ЦФ
24
Jonathan Herrera
(К)
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
Ньюэллс Олд Бойз
12
Ramiro Macagno
ВР
23
Густаво Веласкес
ЦЗ
15
S. Salcedo
ЦЗ
17
Анхело Мартино
ЦЗ
5
Родриго Фернандес
ОП
4
Armando Méndez
ЦП
25
Tomás Pérez
ЦП
11
Эвер Банега
(К)
ЦП
99
Игнасио Рамирес
ЦФ
24
Mateo Silvetti
ЦФ
11
Хуан Мануэль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
Депортиво Риестра
39
Jaime Barcelo
ВР
18
Tomas Villoldo
ЦЗ
26
Máximiliano Rodríguez
ЦЗ
36
Delfor Minervino
ЦЗ
4
Yeison Murillo
ЦЗ
24
Gustavo Benítez
ЦЗ
16
Guillermo Pereira
ЦП
19
Jonathan Goya
ЦП
7
Antony Daniel Alonso Espinoza
ЦФ
79
M. Sanabria
ЦФ
11
Alexander Díaz
ЦФ
9
Nicolás Benegas
ЦФ
Ньюэллс Олд Бойз
30
Josué Reinatti
ВР
55
Томас Хакоб
ЦЗ
20
Аугусто Шотт
ЦЗ
45
Brian Calderara
ЦЗ
77
Лукас Бесоцци
ЛВ
10
Matko Miljevic
ЦП
10
Valentino Acuña
ЦП
48
Pablo Altamirano
ЦП
11
Francisco González
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
42
Agustín Juárez
ЦФ
7
F. Cardozo
ЦФ
3-2-3-2
1
3
27
5
20
15
14
10
10
24
33
3-1-3-3
12
23
Веласкес
15
17
Мартино
5
Фернандес
4
25
11
Банега
11
Гарсия
24
99
Рамирес
10
18
18
10
19
19
33
7
7
33
10
11
11
10
24
9
9
24
24
55
Хакоб
55
Хакоб
24
17
Мартино
45
45
17
Мартино
5
Фернандес
48
48
5
Фернандес
99
Рамирес
77
Бесоцци
77
Бесоцци
99
Рамирес
Остались в запасе
Депортиво Риестра
Ньюэллс Олд Бойз
39
Jaime Barcelo
ВР
26
Máximiliano Rodríguez
ЦЗ
36
Delfor Minervino
ЦЗ
4
Yeison Murillo
ЦЗ
24
Gustavo Benítez
ЦЗ
16
Guillermo Pereira
ЦП
79
M. Sanabria
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
30
Josué Reinatti
ВР
20
Аугусто Шотт
ЦЗ
10
Matko Miljevic
ЦП
10
Valentino Acuña
ЦП
11
Francisco González
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
42
Agustín Juárez
ЦФ
7
F. Cardozo
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
Остались в запасе
39
Jaime Barcelo
ВР
26
Máximiliano Rodríguez
ЦЗ
36
Delfor Minervino
ЦЗ
4
Yeison Murillo
ЦЗ
24
Gustavo Benítez
ЦЗ
16
Guillermo Pereira
ЦП
79
M. Sanabria
ЦФ
Остались в запасе
30
Josué Reinatti
ВР
20
Аугусто Шотт
ЦЗ
10
Matko Miljevic
ЦП
10
Valentino Acuña
ЦП
11
Francisco González
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
42
Agustín Juárez
ЦФ
7
F. Cardozo
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
Статистика матча Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз
1
1
2
Всего ударов по воротам
10
24
Удары в створ
3
10
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
2
Нарушения
18
18
Офсайды
2
3
Количество передач
214
409
Сейвы
8
0
Точность передач %
59
80
Удары мимо ворот
5
12
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
18
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
1.44
3.22
Матчи команд
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 16 тур
Индепендьенте
2 : 1
07.11.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Институто
1 : 0
27.10.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 13 тур
Депортиво Риестра
1 : 1
20.10.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Химнасия
4 : 2
23.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Информация о матче
Главный судья:
Leandro Rey Hilfer, Argentina
Стадион:
Estadio Guillermo Laza, Flores
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