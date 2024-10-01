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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Расинг Клуб - Платенсе
Расинг Клуб - Платенсе: обзор матча 01 октября 2024
Расинг Клуб
01.10.2024, вторник, 03:00
Аргентина. Примера, 16 тур
1 : 1
Завершен
Платенсе
38'
С. Соса
2'
G. Mainero
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Расинг Клуб - Платенсе
88'
Замена
A. Quiroga
️️️️
G. Mainero
Замена
N. Colombo
️️️️
С. Соса
86'
Замена
Ф. Мура
️️️️
S. Quiros
78'
Замена
A. Urzi
️️️️
Х. Кинтеро
78'
76'
Замена
I. Gómez
️️️️
В. Таборда
76'
Замена
A. Lotti
️️️️
М. Пеллегрино
Замена
Б. Родригес
️️️️
A. Almendra
65'
Замена
Й. Карбонеро
️️️️
G. Rojas
65'
46'
Замена
C. Villalba
️️️️
F. Juárez
ГОЛ! 1:1!
С. Соса
Пас отдал
Х. Кинтеро
38'
2'
ГОЛ! 0:1!
G. Mainero
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг Клуб
21
Габриэль Ариас
(К)
ВР
3
Marco Di Cesare
ЦЗ
8
Хуан Кинтеро
ЦЗ
27
Gabriel Rojas
ЦЗ
32
Santiago Quiros
ЦЗ
15
Гастон Мартирена
ЦЗ
5
Сантьяго Соса
ОП
5
Juan Nardoni
ЦП
20
Agustín Almendra
ЦП
17
Maximiliano Salas
ЦП
9
Адриан Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Густаво Костас
Платенсе
30
Juan Cozzani
ВР
22
Oscar Salomón
ЦЗ
20
Gastón Suso
(К)
ЦЗ
6
Sasha Marcich
ЦЗ
31
Bautista Barros Schelotto
ЦЗ
14
Leonel Picco
ЦП
8
Fernando Juárez
ЦП
7
Guido Mainero
ЦП
29
Franco Minerva
ЦП
20
Висенте Таборда
ЦФ
32
Матео Пеллегрино
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гомес
Расинг Клуб
25
Facundo Cambeses
ВР
13
Херман Конти
ЦЗ
23
Nazareno Colombo
ЦЗ
3
Juan Manuel Elordi
ЦЗ
4
Факундо Мура
ЦЗ
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
24
Martin Barrios
ЦП
36
Bruno Zuculini
ЦП
31
Бальтасар Родригес
ЦП
7
Йохан Карбонеро
ЦП
32
Santiago Solari
ЦФ
11
Agustín Urzi
ЦФ
Платенсе
22
Nicolás Sumavil
ВР
29
Agustin Quiroga
ЦЗ
40
Gonzalo Valdivia
ЦЗ
32
Франко Бальдассарра
ЦП
43
Lisandro Montenegro
ЦП
25
Carlos Villalba
ЦП
20
Gabriel Hachen
ЦП
5
Ivan Gómez
ЦП
25
Tobias Cervera
ЦФ
25
Ignacio Schor
ЦФ
21
Augusto Lotti
ЦФ
20
Rodrigo Márquez
ЦФ
3-3-3-1
21
Ариас
27
32
15
Мартирена
8
Кинтеро
5
Соса
3
5
20
17
9
Мартинес
4-4-2
30
20
6
31
22
8
7
29
14
32
Пеллегрино
20
Таборда
5
Соса
23
23
5
Соса
32
4
Мура
4
Мура
32
20
31
Родригес
31
Родригес
20
27
7
Карбонеро
7
Карбонеро
27
8
Кинтеро
11
11
8
Кинтеро
7
29
29
7
8
25
25
8
20
Таборда
5
5
20
Таборда
32
Пеллегрино
21
21
32
Пеллегрино
Остались в запасе
Расинг Клуб
Платенсе
25
Facundo Cambeses
ВР
13
Херман Конти
ЦЗ
3
Juan Manuel Elordi
ЦЗ
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
24
Martin Barrios
ЦП
36
Bruno Zuculini
ЦП
32
Santiago Solari
ЦФ
Главный тренер
Густаво Костас
22
Nicolás Sumavil
ВР
40
Gonzalo Valdivia
ЦЗ
32
Франко Бальдассарра
ЦП
43
Lisandro Montenegro
ЦП
20
Gabriel Hachen
ЦП
25
Tobias Cervera
ЦФ
25
Ignacio Schor
ЦФ
20
Rodrigo Márquez
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гомес
Остались в запасе
25
Facundo Cambeses
ВР
13
Херман Конти
ЦЗ
3
Juan Manuel Elordi
ЦЗ
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
24
Martin Barrios
ЦП
36
Bruno Zuculini
ЦП
32
Santiago Solari
ЦФ
Остались в запасе
22
Nicolás Sumavil
ВР
40
Gonzalo Valdivia
ЦЗ
32
Франко Бальдассарра
ЦП
43
Lisandro Montenegro
ЦП
20
Gabriel Hachen
ЦП
25
Tobias Cervera
ЦФ
25
Ignacio Schor
ЦФ
20
Rodrigo Márquez
ЦФ
Главный тренер
Густаво Костас
Главный тренер
Серхио Гомес
Статистика матча Расинг Клуб - Платенсе
Всего ударов по воротам
21
9
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
8
0
Нарушения
6
9
Офсайды
3
1
Количество передач
507
238
Сейвы
3
6
Точность передач %
78
54
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
16
3
xG (ожидаемые голы)
0.67
0.96
Матчи команд
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Расинг Клуб
2 : 1
31.10.2026
Альдосиви
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Расинг Клуб
1 : 1
18.10.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 12 тур
Расинг Клуб
0 : 2
12.10.2026
Бельграно
Платенсе
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Платенсе
2 : 0
03.11.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 2
24.10.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 12 тур
Платенсе
1 : 1
11.10.2026
Архентинос Хуниорс
Информация о матче
Главный судья:
Fernando Espinoza, Argentina
Стадион:
Estadio Presidente Perón, Buenos Aires
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ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
12 августа
7
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6 августа
4
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5 августа
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4 августа
5
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22 июля
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
12 августа
7
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6 августа
4
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5 августа
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4 августа
5
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