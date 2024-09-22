Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Аргентина. Примера
Ньюэллс Олд Бойз - Тигре
Ньюэллс Олд Бойз - Тигре: обзор матча 22 сентября 2024
Ньюэллс Олд Бойз
22.09.2024, воскресенье, 01:00
Аргентина. Примера, 15 тур
1 : 0
Завершен
Тигре
71'
S. Salcedo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюэллс Олд Бойз - Тигре
ГОЛ! 1:0!
S. Salcedo
Пас отдал
Э. Банега
71'
Замена
Л. Бесоцци
️️️️
Х. Мануэль Гарсия
71'
Замена
T. Pérez
️️️️
V. Acuña
58'
Желтая карточка
V. Acuña
54'
45'
Желтая карточка
T. Galván
Желтая карточка
A. Méndez
38'
33'
Желтая карточка
Н. Пас
14'
Замена
S. Medina
️️️️
M. Ortega
7'
Замена
M. Garay
️️️️
T. Cavanagh
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюэллс Олд Бойз
12
Ramiro Macagno
ВР
23
Густаво Веласкес
ЦЗ
15
S. Salcedo
ЦЗ
17
Анхело Мартино
ЦЗ
5
Родриго Фернандес
ОП
4
Armando Méndez
ЦП
10
Valentino Acuña
ЦП
11
Эвер Банега
(К)
ЦП
24
Mateo Silvetti
ЦФ
99
Игнасио Рамирес
ЦФ
11
Хуан Мануэль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
Тигре
24
Alan Sosa
ВР
22
Brian Leizza
ЦЗ
31
Tomás Cavanagh
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
6
Martín Ortega
ЦЗ
30
Agustín Cardozo
(К)
ЦП
26
Tomás Galván
ЦП
33
Гонсало Марони
ЦП
27
Blas Armoa
ЦП
27
Santiago Gonzalez
ЦП
9
Florián Monzón
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Домингес
Ньюэллс Олд Бойз
30
Josué Reinatti
ВР
20
Аугусто Шотт
ЦЗ
21
Leonel Vangioni
ЦЗ
45
Brian Calderara
ЦЗ
77
Лукас Бесоцци
ЛВ
48
Pablo Altamirano
ЦП
11
Francisco González
ЦП
21
Francisco Plaza
ЦП
25
Tomás Pérez
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
7
F. Cardozo
ЦФ
42
Agustín Juárez
ЦФ
Тигре
1
Luka Fuster
ВР
38
Tomas Fernandez
ЦЗ
3
Gian Nardelli
ЦЗ
8
Martín Garay
ЦП
34
Dayro Pena
ЦП
16
Lorenzo Scipioni
ЦП
21
Sebastián Medina
ЦП
37
Romeo Benítez
ЦП
11
Darío Sarmiento
ЦФ
29
Nicolás Contín
ЦФ
37
Camilo Viganoni
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
3-1-3-3
12
23
Веласкес
15
17
Мартино
5
Фернандес
4
10
11
Банега
11
Гарсия
99
Рамирес
24
4-5-1
24
31
3
Пас
6
22
30
33
Марони
27
27
26
9
10
25
25
10
11
Гарсия
77
Бесоцци
77
Бесоцци
11
Гарсия
31
8
8
31
6
21
21
6
Остались в запасе
Ньюэллс Олд Бойз
Тигре
30
Josué Reinatti
ВР
20
Аугусто Шотт
ЦЗ
21
Leonel Vangioni
ЦЗ
45
Brian Calderara
ЦЗ
48
Pablo Altamirano
ЦП
11
Francisco González
ЦП
21
Francisco Plaza
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
7
F. Cardozo
ЦФ
42
Agustín Juárez
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
1
Luka Fuster
ВР
38
Tomas Fernandez
ЦЗ
3
Gian Nardelli
ЦЗ
34
Dayro Pena
ЦП
16
Lorenzo Scipioni
ЦП
37
Romeo Benítez
ЦП
11
Darío Sarmiento
ЦФ
29
Nicolás Contín
ЦФ
37
Camilo Viganoni
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Домингес
Остались в запасе
30
Josué Reinatti
ВР
20
Аугусто Шотт
ЦЗ
21
Leonel Vangioni
ЦЗ
45
Brian Calderara
ЦЗ
48
Pablo Altamirano
ЦП
11
Francisco González
ЦП
21
Francisco Plaza
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
7
F. Cardozo
ЦФ
42
Agustín Juárez
ЦФ
Остались в запасе
1
Luka Fuster
ВР
38
Tomas Fernandez
ЦЗ
3
Gian Nardelli
ЦЗ
34
Dayro Pena
ЦП
16
Lorenzo Scipioni
ЦП
37
Romeo Benítez
ЦП
11
Darío Sarmiento
ЦФ
29
Nicolás Contín
ЦФ
37
Camilo Viganoni
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
Главный тренер
Себастьян Домингес
Статистика матча Ньюэллс Олд Бойз - Тигре
2
2
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
10
3
Нарушения
17
10
Офсайды
1
1
Количество передач
245
523
Сейвы
6
4
Точность передач %
68
84
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.21
1.29
Матчи команд
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Химнасия
4 : 2
23.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Тигре
Аргентина. Примера, 16 тур
Тигре
1 : 0
07.11.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 15 тур
Уракан
0 : 2
31.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 14 тур
Тигре
0 : 1
24.10.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 13 тур
Индепендьенте Ривадавия
2 : 2
17.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 12 тур
Тигре
1 : 2
11.10.2026
Банфилд
Информация о матче
Главный судья:
Luis Lobo Medina, Argentina
Стадион:
Estadio Marcelo Bielsa, Rosario
Новости команд
Все
Ньюэллс Олд Бойз
Тигре
«Крылья» расстанутся с аргентинским защитником
12 июля
Месси назвал клуб, за который хотел играть в детстве – это не «Барселона»
2025.12.04 21:47
Месси принял неожиданное решение по своему будущему
2025.06.04 23:35
6
«Краснодар» не смог договориться по Мартино
2025.01.24 18:48
Навас нашел новый клуб по совету Месси
2025.01.22 11:55
Месси назвал клуб, за который хотел играть в детстве – это не «Барселона»
2025.12.04 21:47
Месси принял неожиданное решение по своему будущему
2025.06.04 23:35
6
«Краснодар» не смог договориться по Мартино
2025.01.24 18:48
Навас нашел новый клуб по совету Месси
2025.01.22 11:55
38-летний Кейлор Навас перейдет в родной клуб Месси
2025.01.21 07:25
«Крылья» расстанутся с аргентинским защитником
12 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+