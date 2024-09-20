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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Химнасия - Депортиво Риестра
Химнасия - Депортиво Риестра: обзор матча 20 сентября 2024
Химнасия
20.09.2024, пятница, 23:30
Аргентина. Примера, 15 тур
0 : 0
Завершен
Депортиво Риестра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химнасия - Депортиво Риестра
90'
+2
Желтая карточка
P. Ramírez
89'
Замена
A. Díaz
️️️️
J. Herrera
Замена
П. де Бласис
️️️️
D. Zalazar
81'
Замена
S. Primante
️️️️
N. Garayalde
81'
Желтая карточка
L. Morales
77'
66'
Замена
J. Goitia
️️️️
B. Sánchez
58'
Замена
T. Villoldo
️️️️
J. Goya
58'
Замена
A. Daniel Alonso Espinoza
️️️️
N. Benegas
Желтая карточка
M. Fernández
38'
12'
Желтая карточка
B. Sánchez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химнасия
29
Marcos Ledesma
ВР
14
Leonardo Morales
(К)
ЦЗ
3
Yonatan Cabral
ЦЗ
19
Nicolás Colazo
ЦЗ
25
Martín Fernández
ЦП
5
Nicolás Garayalde
ЦП
19
Matias Abaldo
ЦП
15
Juan Pintado
ЦФ
40
David Zalazar
ЦФ
19
Родриго Кастильо
ЦФ
21
Enzo Martínez
ЦФ
Главный тренер
Марсело Мендес
Депортиво Риестра
1
Ignacio Arce
ВР
15
Nicolás Sansotre
ЦЗ
3
Nicolás Caro Torres
ЦЗ
20
Alan Barrionuevo
ЦЗ
5
Pedro Ramírez
ЦЗ
19
Jonathan Goya
ЦП
14
Pablo Monje
ЦП
8
Milton Celiz
(К)
ЦП
10
Brian Sánchez
ЦП
9
Nicolás Benegas
ЦФ
24
Jonathan Herrera
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
Химнасия
23
Nelson Insfrán
ВР
2
Fabricio Corbalan
ЦЗ
31
B. Blasi
ЦЗ
13
Rodrigo Gallo
ЦЗ
32
Gustavo Canto
ЦЗ
17
Valentín Rodríguez
ЦЗ
16
A. Max
ЦП
10
Matías Miranda
ЦП
11
Jeremias Merlo
ЦП
11
Franco Troyansky
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
31
Santino Primante
ЦФ
Депортиво Риестра
39
Jaime Barcelo
ВР
24
Gustavo Benítez
ЦЗ
4
Yeison Murillo
ЦЗ
26
Máximiliano Rodríguez
ЦЗ
27
Jonathan Goitia
ЦЗ
18
Tomas Villoldo
ЦЗ
16
Guillermo Pereira
ЦП
10
Gonzalo Bravo
ЦП
79
M. Sanabria
ЦФ
11
Alexander Díaz
ЦФ
7
Antony Daniel Alonso Espinoza
ЦФ
3-3-4
29
14
3
19
25
5
19
15
21
19
Кастильо
40
4-4-2
1
3
20
5
15
14
8
10
19
24
9
40
8
де Бласис
8
де Бласис
40
5
31
31
5
10
27
27
10
19
18
18
19
24
11
11
24
9
7
7
9
Остались в запасе
Химнасия
Депортиво Риестра
23
Nelson Insfrán
ВР
2
Fabricio Corbalan
ЦЗ
31
B. Blasi
ЦЗ
13
Rodrigo Gallo
ЦЗ
32
Gustavo Canto
ЦЗ
17
Valentín Rodríguez
ЦЗ
16
A. Max
ЦП
10
Matías Miranda
ЦП
11
Jeremias Merlo
ЦП
11
Franco Troyansky
ЦФ
Главный тренер
Марсело Мендес
39
Jaime Barcelo
ВР
24
Gustavo Benítez
ЦЗ
4
Yeison Murillo
ЦЗ
26
Máximiliano Rodríguez
ЦЗ
16
Guillermo Pereira
ЦП
10
Gonzalo Bravo
ЦП
79
M. Sanabria
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
Остались в запасе
23
Nelson Insfrán
ВР
2
Fabricio Corbalan
ЦЗ
31
B. Blasi
ЦЗ
13
Rodrigo Gallo
ЦЗ
32
Gustavo Canto
ЦЗ
17
Valentín Rodríguez
ЦЗ
16
A. Max
ЦП
10
Matías Miranda
ЦП
11
Jeremias Merlo
ЦП
11
Franco Troyansky
ЦФ
Остались в запасе
39
Jaime Barcelo
ВР
24
Gustavo Benítez
ЦЗ
4
Yeison Murillo
ЦЗ
26
Máximiliano Rodríguez
ЦЗ
16
Guillermo Pereira
ЦП
10
Gonzalo Bravo
ЦП
79
M. Sanabria
ЦФ
Главный тренер
Марсело Мендес
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
Статистика матча Химнасия - Депортиво Риестра
2
2
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
1
Нарушения
6
11
Офсайды
4
0
Количество передач
535
288
Сейвы
3
4
Точность передач %
74
55
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.72
0.5
Матчи команд
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Химнасия
4 : 2
23.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия
2 : 1
06.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес де Рио-Куарто
1 : 2
31.10.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия
2 : 0
24.10.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 13 тур
Уракан
1 : 2
16.10.2026
Химнасия
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 16 тур
Индепендьенте
2 : 1
07.11.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Институто
1 : 0
27.10.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 13 тур
Депортиво Риестра
1 : 1
20.10.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Информация о матче
Главный судья:
Juan Pafundi, Argentina
Стадион:
Estadio Juan Carmelo Zerillo, La Plata
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