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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Росарио Сентраль - Тальерес де Кордоба
Росарио Сентраль - Тальерес де Кордоба: обзор матча 15 сентября 2024
Росарио Сентраль
15.09.2024, воскресенье, 23:30
Аргентина. Примера, 14 тур
2 : 2
Завершен
Тальерес де Кордоба
30'
I. Malcorra (П)
60'
I. Malcorra (П)
4'
М. Каталан
88'
C. Tarragona
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Росарио Сентраль - Тальерес де Кордоба
90'
+6
Желтая карточка
М. Каталан
Желтая карточка
L. Martínez Dupuy
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
Г. Эррера
Замена
М. Ловера
️️️️
Ф. Ибарра
90'
+1
88'
ГОЛ! 2:2!
C. Tarragona
Пас отдал
Б. Риверос
87'
Замена
C. Tarragona
️️️️
F. Girotti
Желтая карточка
K. Ortíz
79'
Замена
K. Ortíz
️️️️
M. Martínez
76'
Замена
L. Martínez Dupuy
️️️️
Э. Копетти
76'
74'
Замена
Б. Риверос
️️️️
L. Suárez
63'
Желтая карточка
Г. Бенавидес
63'
Замена
Х. Портилья
️️️️
V. Depietri
63'
Замена
R. Ruiz Rodríguez
️️️️
М. Галарса
63'
Замена
M. Esquivel
️️️️
R. Botta
ГОЛ с пенальти! 2:1!
I. Malcorra
60'
58'
Вторая желтая
U. Ortegoza
57'
Желтая карточка
V. Depietri
Замена
J. Gomez
️️️️
А. Солари
56'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
I. Malcorra
30'
20'
Желтая карточка
U. Ortegoza
4'
ГОЛ! 0:1!
М. Каталан
Пас отдал
R. Botta
Желтая карточка
F. Mallo
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росарио Сентраль
1
Аксель Вернер
ВР
4
Damián Martínez
ЦЗ
15
Facundo Mallo
ЦЗ
24
Juan Gimenez
ЦЗ
3
Agustín Sández
ЦЗ
5
Франко Ибарра
ОП
16
Mauricio Martínez
ЦП
10
Ignacio Malcorra
(К)
ЦП
8
Хаминтон Кампас
АП
23
Аугусто Солари
ПВ
22
Энцо Копетти
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Тальерес де Кордоба
29
Гастон Бенавидес
ЦЗ
4
Матиас Каталан
ЦЗ
3
Lucas Suárez
ЦЗ
5
Juan Portillo
ЦП
16
Ulises Ortegoza
ЦП
5
Franco Moyano
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
20
Rubén Botta
ЦП
17
Гвидо Эррера
(К)
ЦФ
99
Federico Girotti
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Росарио Сентраль
99
Valentino Quintero
ВР
30
Alan Rodríguez
ЦЗ
3
Miguel Barbieri
ЦЗ
55
Felipe Carnicero
ЦП
28
Tomás O'Connor
ЦП
45
Kevin Ortíz
ЦП
37
Elias Ocampo
ЦП
26
Lautaro Giaccone
ЦП
50
Thiago Ponce
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
11
Jonatan Gomez
ЦФ
17
Luca Martínez Dupuy
ЦФ
Тальерес де Кордоба
26
Лаутаро Моралес
ВР
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
4
Kevin Mantilla
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
28
Alex Vigo
ЦЗ
17
Juan Gabriel Rodríguez
ЦЗ
14
Silvio Martínez
ЦП
5
Матиас Галарса
ЦП
27
Хуан Портилья
ЦП
25
Cristian Tarragona
ЦФ
32
Matías Esquivel
ЦФ
18
Ramiro Ruiz Rodríguez
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Вернер
4
24
3
15
5
Ибарра
16
10
8
Кампас
23
Солари
22
Копетти
3-5-3
29
Бенавидес
4
Каталан
3
5
5
80
Галарса
20
16
11
99
17
Эррера
16
45
45
16
5
Ибарра
17
Ловера
17
Ловера
5
Ибарра
23
Солари
11
11
23
Солари
22
Копетти
17
17
22
Копетти
3
15
Риверос
15
Риверос
3
11
27
Портилья
27
Портилья
11
99
25
25
99
20
32
32
20
80
Галарса
18
18
80
Галарса
Остались в запасе
Росарио Сентраль
Тальерес де Кордоба
99
Valentino Quintero
ВР
30
Alan Rodríguez
ЦЗ
3
Miguel Barbieri
ЦЗ
55
Felipe Carnicero
ЦП
28
Tomás O'Connor
ЦП
37
Elias Ocampo
ЦП
26
Lautaro Giaccone
ЦП
50
Thiago Ponce
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
26
Лаутаро Моралес
ВР
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
4
Kevin Mantilla
ЦЗ
28
Alex Vigo
ЦЗ
17
Juan Gabriel Rodríguez
ЦЗ
14
Silvio Martínez
ЦП
5
Матиас Галарса
ЦП
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Остались в запасе
99
Valentino Quintero
ВР
30
Alan Rodríguez
ЦЗ
3
Miguel Barbieri
ЦЗ
55
Felipe Carnicero
ЦП
28
Tomás O'Connor
ЦП
37
Elias Ocampo
ЦП
26
Lautaro Giaccone
ЦП
50
Thiago Ponce
ЦФ
Остались в запасе
26
Лаутаро Моралес
ВР
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
4
Kevin Mantilla
ЦЗ
28
Alex Vigo
ЦЗ
17
Juan Gabriel Rodríguez
ЦЗ
14
Silvio Martínez
ЦП
5
Матиас Галарса
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Статистика матча Росарио Сентраль - Тальерес де Кордоба
3
1
5
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
5
1
Нарушения
6
10
Офсайды
1
1
Количество передач
318
428
Сейвы
4
4
Точность передач %
73
80
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
2.03
0.92
Матчи команд
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Росарио Сентраль
- : -
29.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Росарио Сентраль
3 : 1
22.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 16 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
07.11.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
25.10.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Тукуман
2 : 3
18.10.2026
Росарио Сентраль
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Бока Хуниорс
2 : 1
17.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Тальерес де Кордоба
0 : 1
12.10.2026
Индепендьенте
Информация о матче
Главный судья:
Яэль Фалькон Перес
(Буэнос-Айрес)
Стадион:
Gigante de Arroyito, Rosario
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