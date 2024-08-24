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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Институто - Дефенса и Хустисия
Институто - Дефенса и Хустисия: обзор матча 24 августа 2024
Институто
24.08.2024, суббота, 23:00
Аргентина. Примера, 12 тур
4 : 1
Завершен
Дефенса и Хустисия
9'
F. Suárez
11'
G. Rodriguez
38'
Г. Рекена
86'
I. Russo
6'
G. Alanis
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Институто - Дефенса и Хустисия
ГОЛ! 4:1!
I. Russo
Пас отдал
L. Rodríguez
86'
Замена
B. Cuello
️️️️
J. Acevedo
82'
Замена
С. Ромеро
️️️️
Д. Пуэбла
82'
Замена
J. Lázaro
️️️️
G. Rodriguez
82'
Желтая карточка
S. Moreyra
79'
77'
Вторая желтая
L. Ferreira
75'
Замена
Х. Мирителло
️️️️
G. Alanis
Замена
I. Russo
️️️️
F. Suárez
73'
Замена
S. Moreyra
️️️️
N. Dubersarsky
72'
Желтая карточка
J. Acevedo
70'
66'
Замена
A. Portillo
️️️️
E. Cannavo
61'
Замена
N. Palavecino
️️️️
J. López
Желтая карточка
N. Dubersarsky
59'
56'
Желтая карточка
С. Рамос Минго
46'
Замена
R. Bogarín
️️️️
M. Sosa
ГОЛ! 3:1!
Г. Рекена
Пас отдал
F. Suárez
38'
36'
Желтая карточка
L. Ferreira
28'
Желтая карточка
A. Soto
26'
Желтая карточка
M. Sosa
ГОЛ! 2:1!
G. Rodriguez
Пас отдал
F. Suárez
11'
ГОЛ! 1:1!
F. Suárez
Пас отдал
G. Lódico
9'
6'
ГОЛ! 0:1!
G. Alanis
Пас отдал
L. Herrera
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Институто
1
Manuel Roffo
ВР
44
Giuliano Cerato
ЦЗ
23
Гонсало Рекена
ЦЗ
6
Fernando Alarcón
(К)
ЦЗ
18
Lucas Rodríguez
ЦЗ
8
Jonas Acevedo
ЦП
16
Nicolas Dubersarsky
ЦП
20
Gastón Lódico
ЦП
8
Дамиан Пуэбла
ЦП
9
Facundo Suárez
ЦФ
27
Gregorio Rodriguez
ЦФ
Главный тренер
Диего Дабове
Дефенса и Хустисия
25
Enrique Bologna
ВР
4
Ezequiel Cannavo
ЦЗ
6
Lucas Ferreira
ЦЗ
15
Сантьяго Рамос Минго
ЦЗ
33
Alexis Soto
(К)
ЦЗ
30
Kevin Lopez
ЦП
5
Julián López
ЦП
17
Gabriel Alanis
ЦП
24
Abiel Osorio
ЦФ
32
Matías Sosa
ЦФ
14
Luciano Herrera
ЦФ
Главный тренер
Хулио Ваккари
Институто
38
Joaquin Matias Papaleo
ВР
33
Miguel Brizuela
ЦЗ
22
Juan Franco
ЦЗ
12
Jonathan Bay
ЦЗ
34
Stefano Moreyra
ЦП
22
Braian Cuello
ЦП
30
Franco Díaz
ЦП
21
Jeremías Lázaro
ЦП
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
36
Victor Cabrera
ЦФ
11
Santiago Rodríguez
ЦФ
29
Ignacio Russo
ЦФ
Дефенса и Хустисия
15
Ramiro Garcia
ВР
3
Tiago Ferreyra
ЦЗ
28
Emanuel Aguilera
ЦЗ
23
Darío Cáceres
ЦЗ
21
Ignacio Galván
ЦП
16
Ayrton Portillo
ЦП
28
Rodrigo Bogarín
ЦП
99
Nicolas Palavecino
ЦП
28
Benjamin Schamine
ЦП
9
Хуан Мирителло
ЦФ
4-4-2
1
44
6
18
23
Рекена
8
20
8
Пуэбла
16
27
9
4-3-3
25
6
15
Рамос Минго
33
4
30
5
17
14
32
24
16
34
34
16
8
22
22
8
27
21
21
27
8
Пуэбла
10
Ромеро
10
Ромеро
8
Пуэбла
9
29
29
9
4
16
16
4
32
28
28
32
5
99
99
5
17
9
Мирителло
9
Мирителло
17
Остались в запасе
Институто
Дефенса и Хустисия
38
Joaquin Matias Papaleo
ВР
33
Miguel Brizuela
ЦЗ
22
Juan Franco
ЦЗ
12
Jonathan Bay
ЦЗ
30
Franco Díaz
ЦП
36
Victor Cabrera
ЦФ
11
Santiago Rodríguez
ЦФ
Главный тренер
Диего Дабове
15
Ramiro Garcia
ВР
3
Tiago Ferreyra
ЦЗ
28
Emanuel Aguilera
ЦЗ
23
Darío Cáceres
ЦЗ
21
Ignacio Galván
ЦП
28
Benjamin Schamine
ЦП
Главный тренер
Хулио Ваккари
Остались в запасе
38
Joaquin Matias Papaleo
ВР
33
Miguel Brizuela
ЦЗ
22
Juan Franco
ЦЗ
12
Jonathan Bay
ЦЗ
30
Franco Díaz
ЦП
36
Victor Cabrera
ЦФ
11
Santiago Rodríguez
ЦФ
Остались в запасе
15
Ramiro Garcia
ВР
3
Tiago Ferreyra
ЦЗ
28
Emanuel Aguilera
ЦЗ
23
Darío Cáceres
ЦЗ
21
Ignacio Galván
ЦП
28
Benjamin Schamine
ЦП
Главный тренер
Диего Дабове
Главный тренер
Хулио Ваккари
Статистика матча Институто - Дефенса и Хустисия
3
1
4
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
7
Нарушения
8
11
Офсайды
1
1
Количество передач
280
461
Сейвы
2
2
Точность передач %
70
82
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.77
0.82
Матчи команд
Институто
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
- : -
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Институто
2 : 1
23.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Институто
1 : 0
27.10.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 13 тур
Дефенса и Хустисия
0 : 1
17.10.2026
Институто
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Дефенса и Хустисия
0 : 1
21.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Дефенса и Хустисия
1 : 1
03.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Дефенса и Хустисия
0 : 1
17.10.2026
Институто
Информация о матче
Главный судья:
Andres Merlos, Argentina
Стадион:
Эстадио Президенте Перон
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