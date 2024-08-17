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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Индепендьенте - Росарио Сентраль
Индепендьенте - Росарио Сентраль: обзор матча 17 августа 2024
Индепендьенте
17.08.2024, суббота, 21:30
Аргентина. Примера, 11 тур
1 : 0
Завершен
Росарио Сентраль
17'
К. Ломонако
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Индепендьенте - Росарио Сентраль
Желтая карточка
F. Mancuello
90'
+8
Замена
I. Maestro Puch
️️️️
Г. Авалос
90'
+1
Желтая карточка
С. Идальго
80'
Замена
С. Идальго
️️️️
A. Luna
75'
69'
Замена
F. Mallo
️️️️
M. Barbieri
64'
Замена
М. Ловера
️️️️
L. Giaccone
Замена
F. Mancuello
️️️️
R. Martínez
60'
Замена
S. Montiel
️️️️
D. Tarzia
60'
54'
Желтая карточка
M. Barbieri
46'
Замена
А. Солари
️️️️
E. Ocampo
46'
Замена
Х. Кампас
️️️️
F. Lo Celso
45'
+5
Желтая карточка
K. Ortíz
45'
Желтая карточка
E. Ocampo
Желтая карточка
И. Марконе
44'
Желтая карточка
D. Tarzia
43'
Желтая карточка
R. Martínez
34'
32'
Замена
T. Cervera
️️️️
A. Modica
24'
Желтая карточка
D. Martínez
ГОЛ! 1:0!
К. Ломонако
Пас отдал
Ф. Лойола
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Индепендьенте
33
Rodrigo Rey
ВР
4
Federico Vera
ЦЗ
15
Damián Pérez
ЦЗ
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
2
Joaquín Laso
ЦЗ
23
Иван Марконе
(К)
ОП
14
Фелипе Лойола
ЦП
32
Rubén Martínez
ЦП
10
Alex Luna
ЦП
12
Diego Tarzia
ЦП
9
Габриэль Авалос
ЦФ
Главный тренер
Карлос Тевес
Росарио Сентраль
1
Аксель Вернер
ВР
3
Miguel Barbieri
ЦЗ
24
Juan Gimenez
ЦЗ
30
Alan Rodríguez
ЦЗ
4
Damián Martínez
ЦЗ
28
Tomás O'Connor
ЦП
45
Kevin Ortíz
(К)
ЦП
37
Elias Ocampo
ЦП
40
Francesco Lo Celso
ЦП
26
Lautaro Giaccone
ЦП
9
Agustin Modica
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Индепендьенте
25
Diego Segovia
ВР
13
Juan Fedorco
ЦЗ
8
Santiago Salle
ЦЗ
7
Santiago Montiel
ЦЗ
26
Марко Пеллегрино
ЦЗ
18
Federico Mancuello
ЦП
14
Лаутаро Мильян
ЦП
28
Jhonny Quinonez
ЦП
19
Ignacio Maestro Puch
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
9
Сантьяго Идальго
ЦФ
21
Javier Vallejo
ЦФ
Росарио Сентраль
99
Valentino Quintero
ВР
15
Facundo Mallo
ЦЗ
32
Emanuel Coronel
ЦЗ
3
Agustín Sández
ЦЗ
5
Франко Ибарра
ОП
24
Samuel Beltrán
ЦП
43
Kevin Gutiérrez
ЦП
8
Хаминтон Кампас
АП
23
Аугусто Солари
ПВ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
25
Tobias Cervera
ЦФ
22
Энцо Копетти
ЦФ
4-1-4-1
33
4
15
Ломонако
2
15
23
Марконе
14
Лойола
10
12
32
9
Авалос
4-5-1
1
Вернер
24
30
4
3
28
37
40
26
45
9
12
7
7
12
32
18
18
32
9
Авалос
19
19
9
Авалос
10
9
Идальго
9
Идальго
10
3
15
15
3
40
8
Кампас
8
Кампас
40
37
23
Солари
23
Солари
37
26
17
Ловера
17
Ловера
26
9
25
25
9
Остались в запасе
Индепендьенте
Росарио Сентраль
25
Diego Segovia
ВР
13
Juan Fedorco
ЦЗ
8
Santiago Salle
ЦЗ
26
Марко Пеллегрино
ЦЗ
14
Лаутаро Мильян
ЦП
28
Jhonny Quinonez
ЦП
3
Adrian Spörle
ЦФ
21
Javier Vallejo
ЦФ
Главный тренер
Карлос Тевес
99
Valentino Quintero
ВР
32
Emanuel Coronel
ЦЗ
3
Agustín Sández
ЦЗ
5
Франко Ибарра
ОП
24
Samuel Beltrán
ЦП
43
Kevin Gutiérrez
ЦП
22
Энцо Копетти
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Остались в запасе
25
Diego Segovia
ВР
13
Juan Fedorco
ЦЗ
8
Santiago Salle
ЦЗ
26
Марко Пеллегрино
ЦЗ
14
Лаутаро Мильян
ЦП
28
Jhonny Quinonez
ЦП
3
Adrian Spörle
ЦФ
21
Javier Vallejo
ЦФ
Остались в запасе
99
Valentino Quintero
ВР
32
Emanuel Coronel
ЦЗ
3
Agustín Sández
ЦЗ
5
Франко Ибарра
ОП
24
Samuel Beltrán
ЦП
43
Kevin Gutiérrez
ЦП
22
Энцо Копетти
ЦФ
Главный тренер
Карлос Тевес
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Статистика матча Индепендьенте - Росарио Сентраль
5
4
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
4
1
Нарушения
16
20
Офсайды
1
0
Количество передач
358
388
Сейвы
1
4
Точность передач %
65
69
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.1
0.17
Матчи команд
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
0 : 0
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Архентинос Хуниорс
1 : 2
21.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Индепендьенте
2 : 1
07.11.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Дефенса и Хустисия
1 : 1
03.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 13 тур
Расинг Клуб
1 : 1
18.10.2026
Индепендьенте
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Росарио Сентраль
- : -
29.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Росарио Сентраль
3 : 1
22.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 16 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
07.11.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
25.10.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Тукуман
2 : 3
18.10.2026
Росарио Сентраль
Информация о матче
Главный судья:
Fernando Rapallini, Argentina
Стадион:
Libertadores de America, Buenos Aires
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