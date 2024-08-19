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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Уракан - Бельграно
Уракан - Бельграно: обзор матча 19 августа 2024
Уракан
19.08.2024, понедельник, 02:30
Аргентина. Примера, 11 тур
1 : 0
Завершен
Бельграно
36'
У. Аларкон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уракан - Бельграно
Замена
F. Tobio
️️️️
W. Mazzantti
88'
85'
Желтая карточка
A. Baldi
81'
Замена
M. Oses
️️️️
F. Lencioni
Замена
S. Ramírez
️️️️
R. Ábila
78'
Замена
C. Ibáñez
️️️️
У. Аларкон
78'
Вторая желтая
G. Benitez
76'
Замена
H. Fértoli
️️️️
R. Cabral
67'
63'
Желтая карточка
Б. Рейна
57'
Замена
Б. Рейна
️️️️
П. Чаваррия
Желтая карточка
G. Benitez
52'
Желтая карточка
L. Carrizo
41'
ГОЛ! 1:0!
У. Аларкон
36'
29'
Желтая карточка
G. Compagnucci
18'
Желтая карточка
R. Delgado
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уракан
1
Эрнан Галиндес
ВР
6
Fabio Pereyra
ЦЗ
16
Lucas Carrizo
ЦЗ
13
Guillermo Benitez
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
20
Родриго Эчеверрия
ОП
8
Federico Fattori
ЦП
15
Уильямс Аларкон
ЦП
7
Walter Mazzantti
ЦФ
50
Ramón Ábila
ЦФ
10
Rodrigo Cabral
ЦФ
Главный тренер
Франк Куделка
Бельграно
1
Juan Espinola
ВР
34
Gerónimo Heredia
ЦЗ
28
G. Compagnucci
ЦЗ
33
Rafael Delgado
ЦЗ
26
Facundo Lencioni
ЦП
48
Lucas Bustos
ЦП
45
Agustín Baldi
ЦП
19
Ignacio Tapia
ЦП
9
Matías Suárez
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
Уракан
32
Sebastián Meza
ВР
32
Fernando Tobio
ЦЗ
33
Guillermo Burdisso
ЦЗ
33
Lucas Souto
ЦЗ
25
César Ibáñez
ЦЗ
26
Agustin Toledo
ЦП
8
Franco Watson
ЦП
19
Marcelo Perez
ЦФ
43
Eric Ramírez
ЦФ
17
Sebastián Ramírez
ЦФ
8
Héctor Fértoli
ЦФ
35
Franco Alfonso
ЦФ
Бельграно
23
Ignacio Chicco
ВР
26
Lucas Bernabéu
ЦЗ
52
Máximo Oses
ЦЗ
8
Ramiro Hernandes
ЦП
77
Брайан Рейна
ЦП
26
Jeremías Lucco
ЦФ
9
Franco Rami
ЦФ
4-1-2-3
1
Галиндес
6
16
13
2
де ла Фуэнте
20
Эчеверрия
8
15
Аларкон
10
50
7
3-4-2
1
34
28
33
48
45
19
26
19
Чаваррия
9
7
32
32
7
15
Аларкон
25
25
15
Аларкон
50
17
17
50
10
8
8
10
26
52
52
26
19
Чаваррия
77
Рейна
77
Рейна
19
Чаваррия
Остались в запасе
Уракан
Бельграно
32
Sebastián Meza
ВР
33
Guillermo Burdisso
ЦЗ
33
Lucas Souto
ЦЗ
26
Agustin Toledo
ЦП
8
Franco Watson
ЦП
19
Marcelo Perez
ЦФ
43
Eric Ramírez
ЦФ
35
Franco Alfonso
ЦФ
Главный тренер
Франк Куделка
23
Ignacio Chicco
ВР
26
Lucas Bernabéu
ЦЗ
8
Ramiro Hernandes
ЦП
26
Jeremías Lucco
ЦФ
9
Franco Rami
ЦФ
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
Остались в запасе
32
Sebastián Meza
ВР
33
Guillermo Burdisso
ЦЗ
33
Lucas Souto
ЦЗ
26
Agustin Toledo
ЦП
8
Franco Watson
ЦП
19
Marcelo Perez
ЦФ
43
Eric Ramírez
ЦФ
35
Franco Alfonso
ЦФ
Остались в запасе
23
Ignacio Chicco
ВР
26
Lucas Bernabéu
ЦЗ
8
Ramiro Hernandes
ЦП
26
Jeremías Lucco
ЦФ
9
Franco Rami
ЦФ
Главный тренер
Франк Куделка
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
Статистика матча Уракан - Бельграно
2
1
4
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
2
3
Нарушения
9
13
Офсайды
1
0
Количество передач
392
402
Сейвы
3
3
Точность передач %
79
81
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
0.74
0.6
Матчи команд
Уракан
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Институто
2 : 1
23.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 16 тур
Архентинос Хуниорс
0 : 2
07.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 15 тур
Уракан
0 : 2
31.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 14 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
25.10.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 13 тур
Уракан
1 : 2
16.10.2026
Химнасия
Бельграно
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия
2 : 1
06.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Альдосиви
1 : 0
25.10.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 13 тур
Бельграно
0 : 3
19.10.2026
Ривер Плейт
Информация о матче
Главный судья:
Яэль Фалькон Перес
(Буэнос-Айрес)
Стадион:
Estadio Tomas Adolfo Duco, Buenos Aires
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