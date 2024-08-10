Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Аргентина. Примера
Бельграно - Унион Санта-Фе
Бельграно - Унион Санта-Фе: обзор матча 10 августа 2024
Бельграно
10.08.2024, суббота, 01:00
Аргентина. Примера, 10 тур
1 : 1
Завершен
Унион Санта-Фе
90+4'
M. Suárez
46'
А. Бальбоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бельграно - Унион Санта-Фе
ГОЛ! 1:1!
M. Suárez
90'
+4
Желтая карточка
М. Тройло
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
T. Cardozo
90'
+2
Желтая карточка
N. Paz
90'
Желтая карточка
P. Tanda
87'
Замена
L. Gamba
️️️️
А. Бальбоа
Замена
M. Suárez
️️️️
N. Fernández
86'
Замена
G. Heredia
️️️️
N. Meriano
86'
81'
Замена
E. Roldán
️️️️
M. Pittón
75'
Замена
G. Javier Morales
️️️️
N. Orsini
74'
Замена
P. Tanda
️️️️
S. Rivero
74'
Замена
V. Fascendini
️️️️
B. Pittón
Замена
П. Чаваррия
️️️️
Э. Ролон
66'
Замена
Ф. Киньон
️️️️
S. Longo
56'
46'
ГОЛ! 0:1!
А. Бальбоа
Пас отдал
M. Pittón
38'
Желтая карточка
А. Бальбоа
Желтая карточка
S. Longo
35'
7'
Желтая карточка
F. Pardo
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельграно
23
Ignacio Chicco
ВР
6
Alejandro Rebola
ЦЗ
6
Nicolás Meriano
ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
14
Juan Barinaga
ЦП
5
Santiago Longo
(К)
ЦП
35
Эстебан Ролон
ЦП
53
Juan Velázquez
ЦП
11
Francisco González Metilli
ЦФ
22
Nicolás Fernández
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
Унион Санта-Фе
25
Thiago Cardozo
ВР
3
Claudio Corvalán
ЦЗ
32
Nicolás Paz
ЦЗ
35
Lautaro Vargas
ЦЗ
12
Bruno Pittón
ЦЗ
18
Franco Pardo
ЦЗ
20
Mauro Pittón
(К)
ЦП
17
Joaquin Mosqueira
ЦП
7
Simón Rivero
ЦП
34
Nicolás Orsini
ЦФ
9
Адриан Бальбоа
ЦФ
Главный тренер
Кили Гонсалес
Бельграно
1
Juan Espinola
ВР
28
G. Compagnucci
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
15
Francisco Facello
ЦЗ
34
Gerónimo Heredia
ЦЗ
19
Факундо Киньон
ОП
45
Agustín Baldi
ЦП
19
Ignacio Tapia
ЦП
26
Facundo Lencioni
ЦП
23
Matías Marín
ЦП
9
Matías Suárez
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Унион Санта-Фе
1
Nicolás Campisi
ВР
3
Miguel Torren
ЦЗ
22
Francisco Gerometta
ЦЗ
13
Valentín Fascendini
ЦЗ
5
Patricio Tanda
ЦП
23
Enzo Roldán
ЦП
19
Tiago Banega
ЦП
9
Gonzalo Javier Morales
ЦФ
21
Lucas Gamba
ЦФ
30
Jeronimo Domina
ЦФ
15
Mateo Del Blanco
ЦФ
3-4-3
23
6
6
37
Тройло
14
35
Ролон
53
5
29
22
11
3-2-3-2
25
35
12
18
3
32
20
17
7
9
Бальбоа
34
6
34
34
6
5
19
Киньон
19
Киньон
5
22
9
9
22
35
Ролон
19
Чаваррия
19
Чаваррия
35
Ролон
12
13
13
12
7
5
5
7
20
23
23
20
34
9
9
34
9
Бальбоа
21
21
9
Бальбоа
Остались в запасе
Бельграно
Унион Санта-Фе
1
Juan Espinola
ВР
28
G. Compagnucci
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
15
Francisco Facello
ЦЗ
45
Agustín Baldi
ЦП
19
Ignacio Tapia
ЦП
26
Facundo Lencioni
ЦП
23
Matías Marín
ЦП
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
1
Nicolás Campisi
ВР
3
Miguel Torren
ЦЗ
22
Francisco Gerometta
ЦЗ
19
Tiago Banega
ЦП
30
Jeronimo Domina
ЦФ
15
Mateo Del Blanco
ЦФ
Главный тренер
Кили Гонсалес
Остались в запасе
1
Juan Espinola
ВР
28
G. Compagnucci
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
15
Francisco Facello
ЦЗ
45
Agustín Baldi
ЦП
19
Ignacio Tapia
ЦП
26
Facundo Lencioni
ЦП
23
Matías Marín
ЦП
Остались в запасе
1
Nicolás Campisi
ВР
3
Miguel Torren
ЦЗ
22
Francisco Gerometta
ЦЗ
19
Tiago Banega
ЦП
30
Jeronimo Domina
ЦФ
15
Mateo Del Blanco
ЦФ
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
Главный тренер
Кили Гонсалес
Статистика матча Бельграно - Унион Санта-Фе
2
5
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
9
Офсайды
6
1
Количество передач
529
228
Сейвы
1
3
Точность передач %
83
61
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
1.03
0.41
Матчи команд
Бельграно
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия
2 : 1
06.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Альдосиви
1 : 0
25.10.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 13 тур
Бельграно
0 : 3
19.10.2026
Ривер Плейт
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 13 тур
Депортиво Риестра
1 : 1
20.10.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 12 тур
Унион Санта-Фе
0 : 2
10.10.2026
Дефенса и Хустисия
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Эррера
Стадион:
Гиганте де Альберди
Новости команд
Все
Бельграно
Унион Санта-Фе
Топ-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
11 сентября
2
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
31 августа
1
«Краснодар» близок к покупке уругвайского защитника
29 августа
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
27 августа
Клуб РПЛ вновь отправил полузащитника в аргентинскую команду
22 июля
РФС снял трансферный бан с клуба РПЛ
6 апреля
1
Назван размер долга, из-за которого «Ростов» получил трансферный бан
14 января
6
Заявление «Ростова» о трансферном бане от ФИФА
14 января
7
«Краснодару» интересны два защитника из Южной Америки
2024.07.09 10:12
Топ-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
11 сентября
2
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
31 августа
1
«Краснодар» близок к покупке уругвайского защитника
29 августа
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
27 августа
Клуб РПЛ вновь отправил полузащитника в аргентинскую команду
22 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+