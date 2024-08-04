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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Атлетико Сармиенто - Бельграно
Атлетико Сармиенто - Бельграно: обзор матча 04 августа 2024
Атлетико Сармиенто
04.08.2024, воскресенье, 21:00
Аргентина. Примера, 9 тур
0 : 0
Завершен
Бельграно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Сармиенто - Бельграно
Замена
G. Gudiño
️️️️
M. Garcia
84'
83'
Замена
П. Чаваррия
️️️️
M. Suárez
83'
Замена
M. Marín
️️️️
F. González Metilli
70'
Замена
М. Тройло
️️️️
Ф. Киньон
Замена
G. Díaz
️️️️
Ф. Ронкалья
63'
Замена
G. Hauche
️️️️
L. López
63'
57'
Замена
J. Barinaga
️️️️
G. Compagnucci
35'
Желтая карточка
Э. Ролон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Сармиенто
42
Lucas Acosta
ВР
14
Elías López
ЦЗ
17
Franco Paredes
ЦЗ
2
Juan Manuel Insaurralde
ЦЗ
26
Yair Arismendi
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
52
Emiliano Méndez
ЦП
5
Manuel Garcia
ЦП
9
Иван Моралес
ЦФ
7
Lisandro López
(К)
ЦФ
19
Ezequiel Naya
ЦФ
Главный тренер
Исраэль Дамонте
Бельграно
23
Ignacio Chicco
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
6
Alejandro Rebola
(К)
ЦЗ
6
Nicolás Meriano
ЦЗ
28
G. Compagnucci
ЦЗ
19
Факундо Киньон
ОП
35
Эстебан Ролон
ЦП
53
Juan Velázquez
ЦП
11
Francisco González Metilli
ЦФ
9
Matías Suárez
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
Атлетико Сармиенто
12
Thyago Ayala
ВР
33
Gabriel Díaz
ЦЗ
3
Gastón Sauro
ЦЗ
16
Juan Cruz Guasone
ЦЗ
21
Gabriel Hauche
ЦЗ
38
Matias Rosales
ЦП
20
Gabriel Gudiño
ЦП
30
Valentín Burgoa
ЦП
30
Manuel Mónaco
ЦП
28
Joaquin Gho
ЦП
6
Juan Andrada
ЦП
23
Bryan Cabezas
ЦФ
Бельграно
37
Мариано Тройло
ЦЗ
34
Gerónimo Heredia
ЦЗ
15
Francisco Facello
ЦЗ
14
Juan Barinaga
ЦП
45
Agustín Baldi
ЦП
19
Ignacio Tapia
ЦП
48
Lucas Bustos
ЦП
23
Matías Marín
ЦП
26
Facundo Lencioni
ЦП
26
Jeremías Lucco
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
3-2-2-3
42
17
2
26
14
14
Ронкалья
52
5
19
7
9
Моралес
4-1-2-3
23
6
6
28
2
Морено
19
Киньон
35
Ролон
53
29
9
11
14
Ронкалья
33
33
14
Ронкалья
7
21
21
7
5
20
20
5
23
23
19
Киньон
37
Тройло
37
Тройло
19
Киньон
28
14
14
28
11
23
23
11
9
19
Чаваррия
19
Чаваррия
9
Остались в запасе
Атлетико Сармиенто
Бельграно
12
Thyago Ayala
ВР
3
Gastón Sauro
ЦЗ
16
Juan Cruz Guasone
ЦЗ
38
Matias Rosales
ЦП
30
Valentín Burgoa
ЦП
30
Manuel Mónaco
ЦП
28
Joaquin Gho
ЦП
6
Juan Andrada
ЦП
Главный тренер
Исраэль Дамонте
34
Gerónimo Heredia
ЦЗ
15
Francisco Facello
ЦЗ
45
Agustín Baldi
ЦП
19
Ignacio Tapia
ЦП
48
Lucas Bustos
ЦП
26
Facundo Lencioni
ЦП
26
Jeremías Lucco
ЦФ
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
Остались в запасе
12
Thyago Ayala
ВР
3
Gastón Sauro
ЦЗ
16
Juan Cruz Guasone
ЦЗ
38
Matias Rosales
ЦП
30
Valentín Burgoa
ЦП
30
Manuel Mónaco
ЦП
28
Joaquin Gho
ЦП
6
Juan Andrada
ЦП
Остались в запасе
34
Gerónimo Heredia
ЦЗ
15
Francisco Facello
ЦЗ
45
Agustín Baldi
ЦП
19
Ignacio Tapia
ЦП
48
Lucas Bustos
ЦП
26
Facundo Lencioni
ЦП
26
Jeremías Lucco
ЦФ
Главный тренер
Исраэль Дамонте
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
Статистика матча Атлетико Сармиенто - Бельграно
1
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
7
Нарушения
7
8
Офсайды
5
0
Количество передач
196
601
Сейвы
3
3
Точность передач %
60
84
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.81
0.62
Матчи команд
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 16 тур
Тигре
1 : 0
07.11.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия
2 : 0
24.10.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
20.10.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 11 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
15.10.2026
Ривер Плейт
Бельграно
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия
2 : 1
06.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Альдосиви
1 : 0
25.10.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 13 тур
Бельграно
0 : 3
19.10.2026
Ривер Плейт
Информация о матче
Главный судья:
Николас Рамирес
Стадион:
Estadio Eva Perón, Junin
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